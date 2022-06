Le detrazioni fiscali si possono definire come dei sostegni economici che si possono chiedere al fisco per alcune spese effettuate durante l'anno. Si tratta di agevolazioni sulle tasse, che molte famiglie possono richiedere anche per avere accesso ad un aiuto in più nel caso di figli a carico. Vediamo in questo articolo quando si è considerati a carico fiscale, e come richiedere queste agevolazioni fiscali per le spese.

Le detrazioni fiscali sono sostegni economici che possono essere richiesti da tutti gli italiani, e vanno ad alleggerire le tasse che si pagano durante l'anno, in particolare quelle legate ai redditi, ovvero agli stipendi. Le agevolazioni fiscali si possono richiedere tramite precisi adempimenti, e vanno di pari passo con la dichiarazione dei redditi che va effettuata come obbligo di legge ogni anno.

Come riporta Quifinanza.it in un articolo, questi sgravi fiscali vengono applicati per diminuire la cifra che ogni anno va versata allo stato di tasse:

"In particolare, le detrazioni fiscali si utilizzano per ridurre la somma da pagare per le imposte, ad esempio diminuendo il carico fiscale sottraendo da tale somma alcune spese."

Ci sono diversi tipi di spese che possono essere presentate, se sostenute nel corso dell'anno, durante la dichiarazione dei redditi, per poter ricevere queste importanti agevolazioni.

Tra tutte, ci sono anche le detrazioni per i figli a carico, che si possono ricevere soprattutto se in famiglia ci sono minorenni. Vediamo in questo articolo cosa vuol dire quando un componente della famiglia è a carico fiscale, e come procedere per richiedere le agevolazioni.

Quando i figli sono a carico fiscale

Prima di vedere nel dettaglio come funzionano le detrazioni fiscali, bisogna prima di tutto capire quando i figli sono considerati a carico fiscale. Prendiamo ad esempio una famiglia italiana: ogni anno sosterrà diversi tipi di spesa, come ad esempio:

Le spese per il pagamento dell'affitto o del mutuo;





La spesa alimentare;





Le bollette di casa;





La spesa per il mantenimento di veicoli;





I costi per la scuola;





I costi per ristrutturare l'abitazione;





Le spese per il mantenimento dei figli.

Questi sono solo i principali costi che mediamente una famiglia italiana deve sostenere: sicurmente ci ti ritrovi anche tu. Tuttavia l'ultima voce è quella che ci interessa per definire quando si è considerati a carico fiscale. Prevalentemente un componente della famiglia è considerato a carico fiscale quando non è autonomo nel suo mantenimento, ovvero sono i genitori a provvedere alle sue spese.

La regola generale vuole che se un componente della famiglia è a carico, allora il genitore può procedere con la richiesta delle detrazioni fiscali allo stato. Tuttavia per delineare con precisione il confine tra chi può essere considerato a carico, e chi non è a carico, si deve guardare il reddito complessivo, ovvero quello percepito durante un anno intero, cumulato dal figlio.

Attualmente viene considerato a carico colui che non supera il reddito annuo di 2.840,51 euro, senza alcun limite di età, oppure di 4.000 euro fino a 24 anni di età. Tieni presente che anche altri famigliari possono essere considerati a carico fiscale.

Cosa sono le detrazioni fiscali

Una volta compreso come funziona il carico fiscale dei figli, bisogna anche vedere cosa si intende per detrazioni fiscali. Come anticipato prima, si tratta di sgravi sull'importo complessivo delle tasse che devono essere versate ogni anno allo stato.

Questi sgravi vanno di pari passo con le spese sostenute dai genitori, soprattutto se riguardano la scuola. Per quanto riguarda le agevolazioni specifiche, esistono alcuni importi fissi di cui tenere conto, in base a fattori come l'età o la presenza di particolari condizioni di salute. Per i componenti della famiglia, anche minorenni, portatori di handicap infatti è possibile accedere ad ulteriori sostegni.

Gli importi complessivi della detrazione fiscale per i figli a carico sono così dilazionati:

In caso di minore di tre anni: 1.220,00 euro di detrazione fiscale;





In caso di disabilità e età superiore a tre anni: 1.350,00 euro di detrazione fiscale;





In caso di disabilità e età inferiore a tre anni: 1.620,00 euro di detrazione fiscale.

Per tutti gli altri casi, la detrazione da considerare parte da 950 euro, e aumenta ancora se i figli a carico sono più di tre. Oltre a questi importi, è possibile poi accedere a tutta una serie di detrazioni fiscali aggiuntive per specifiche spese sostenute durante l'anno, come quelle per la frequenza della scuola.

Tieni presente che queste detrazioni possono essere richieste per le spese dell'anno precedente, ovvero nel 2022 è possibile richiedere le agevolazioni sull'anno 2021, anche in riferimento a chi è a carico fiscale. Infine, con l'arrivo dell'Assegno Unico, come vedremo tra poco, sono cambiate un po' le disposizioni.

Detrazioni fiscali figli a carico: la dichiarazione dei redditi

Arrivati a questo punto, cerchiamo di fare chiarezza su come queste detrazioni possono essere richieste. Se hai un figlio, o più di uno, a carico, questa parte dell'articolo ti può aiutare nella richiesta delle agevolazioni. Devi sapere che durante lo svolgimento del tuo lavoro, qualunque esso sia, il tuo datore di lavoro provvede al pagamento di alcune tasse per conto tuo, allo stato.

Questo vuol dire che ogni anno, accanto ai tuoi guadagni, devi tenere in considerazione che una somma viene destinata per il pagamento delle tasse e una somma per i contributi per accedere alla pensione nel futuro. Ogni anno, in quanto lavoratore, o percettore di un certo guadagno, devi procedere per obbligo di legge alla dichiarazione dei redditi. Si tratta di una pratica obbligatoria per chiuque riceva dei redditi.

Generalmente, per presentare questa dichiarazione, viene messo ogni anno a disposizione un certo periodo di tempo, e si possono utilizzare alcuni documenti proposti dall'Agenzia delle Entrate:

Modello 730 : si utilizza prevalentemente da parte dei lavoratori dipendenti, e quest'anno va presentato entro il 30 settembre 2022;





: si utilizza prevalentemente da parte dei lavoratori dipendenti, e quest'anno va presentato entro il 30 settembre 2022; Modello Redditi Persone Fisiche: viene utilizzato prevalentemente dagli autonomi, o da chi percepisce altre forme di guadagno, come ad esempio quelle di una rendita immobiliare. Quest'anno va presentato entro il 30 novembre 2022.

Tenute a mente queste date, quando si possono ottenere le detrazioni fiscali? Tali agevolazioni si ottengono dal momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, ovvero quando viene attestato al fisco qual è stato il tuo guadagno annuo, da quali fonti è derivato, e quali tasse hai pagato su di essi.

Se sei un lavoratore dipendente, è il tuo datore di lavoro a occuparsi di pagare per te le tasse, ma sarai tu a doverti preoccupare di presentare la dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali figli a carico: come riceverle

Per poter ricevere questi sostegni fiscali quindi, va presentata una dichiarazione dei redditi: puoi pensarsi in autonomia, tramite il documento precompilato disponibile online all'Agenzia delle Entrate, oppure puoi rivolgerti ad un esperto che ti potrà aiutare, come un centro CAF.

A questo punto dovrai indicare effettivamente i figli a carico per cui stai pagando diverse spese, e potrai anche presentare nel dettaglio alcune di esse, come ad esempio quelle per le scuole, o per il trasporto pubblico. Tutti questi costi, che hai sostenuto durante l'anno precedente, possono essere alleggeriti fiscalmente quando presenti la dichiarazione dei redditi.

La cifra spettante può variare di molto di caso in caso, in base alle soglie viste prima, ma anche in base al reddito complessivo cumulato durante l'anno, e in relazione ai componenti del nucleo famigliare. Tieni presente che queste agevolazioni non potrai riceverle se i figli non sono fiscalmente a carico.

Ma in che forma vengono ricevuti tali sgravi fiscali? Potrai ricevere le detrazioni, se ti trovi in una situazione di credito con il fisco, direttamente nella prima busta paga utile, oppure, nel caso non sia presente un credito, vanno semplicemente ad alleggerire la quantità di tasse che paghi allo stato.

Cosa accade a queste agevolazioni sulle tasse, in caso di presenza di due genitori? Generalmente in questo caso le detrazioni vengono distribuite al 50% ad un genitore, e al 50% all'altro, se non sono separati. Oppure, secondo una libera scelta, la famiglia può decidere di destinarle interamente ad uno dei due genitori.

Nel caso di genitori separati invece, queste agevolazioni vengono destinate al genitore affidatario, ovvero a colui che si occupa del figlio, oppure al 50% per ciascun genitore se l'affidamento è corrisposto ad entrambi. Tieni presente che in ogni caso non dovrai occuparti tu di queste pratiche, ma sarà il centro CAF a cui ti rivolgi ad occuparsene.

Detrazioni fiscali e Assegno Unico

Da poco è arrivata una novità interessante per tutte le famiglie: l'Assegno Unico universale, che consiste in un contributo economico da parte dello stato per tutte le famiglie con figli a carico al di sotto dei 21 anni, o per un'età maggiore se si tratta di situazioni con disabilità accertata.

Se per quest'anno è ancora possibile accedere alle detrazioni fiscali del 2021, per il prossimo anno le cose cambieranno notevolmente, perché molte di queste misure, sono state cancellate e sostituite dall'Assegno Unico. Secondo le nuove regole quindi, dal 2023 non sarà più possibile chiedere le detrazioni fiscali viste fino ad ora, in riferimento al 2022.

Tuttavia questo non vuol dire che tutte le agevolazioni di questo tipo spariranno, perché sarà sempre possibile presentare alcuni tipi di spese effettuate per i figli per ottenere questi vantaggi fiscali. Si tratta di spese mediche, spese per la frequenza dell'asilo e della scuola, spese universitarie, spese per abbonamenti al trasporto pubblico, o i costi per la stipula di assicurazioni specifiche.

Per quest'anno dunque, nulla cambierà, perché le novità si sentiranno solamente a partire dal 2023. Infine, anche successivamente, le agevolazioni per i figli a carico spariranno solamente per le famiglie che ricevono ogni mese l'Assegno Unico, ovvero saranno ancora presenti per tutte quelle famiglie che non ricevono l'Assegno, ma che comunque hanno ancora figli a carico. Si tratta ad esempio di chi ha una età dai 21 ai 24 anni.

Per conoscere comunque la situazione specifica della tua famiglia, il consiglio è quello di rivolgerti ad un centro CAF della tua zona, oppure ad un intermediario abilitato, come un commercialista, che ti può dare tutte le informazioni dettagliate sulla tua situazione.