Vi sono alcune spese legate alla gestione ed all'apertura del proprio mutuo che possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, scopri quali sono e come ottenerle.

Acquistare una nuova casa può essere sicuramente una spesa importante, che comprende diversi mesi di riflessione rispetto alle soluzioni migliori.

Moltissimi italiani decidono di acquare la propria casa tramite l’utilizzo di un mutuo, il quale può avere delle condizioni differenti a seconda della vostra banca.

Esiste però una possibilità che accumuna tutti coloro che decidono di aprire un mutuo, infatti è possibile usufruire di alcune detrazioni sul mutuo direttamente all’interno della propria dichiarazione dei redditi.

Le condizioni da rispettare per poter usufruire delle detrazioni non sono molte, bisogna però prestare attenzione nella compilazione corretta di tutti i moduli.

Vediamo assieme nel corso dell’articolo quali sono queste detrazioni e tutte le condizioni per ottenerle.

Quali spese per il mutuo è possibile detrarre

Sia che si tratti di un mutuo richiesto per la propria prima casa che per abitazioni differenti o addirittura per lavori di ristrutturazione, è possibile richiedere delle detrazioni rispetto agli interessi del proprio mutuo direttamente all'interno della dichiarazione dei redditi.

Generalmente si utilizza per la propria dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato è possibile ritrovare uno spazio apposito relativo alle detrazioni per il proprio mutuo.

Nei modelli precompilati infatti saranno già indicati i valori delle spese detraibili, in quanto questi sono già stati trasmessi automaticamente da agenzia delle entrate nel momento in cui si è aperto il relativo mutuo.

Lei regola prevede che possono essere detratti gli interessi relativi al proprio mutuo con una percentuale pari al 19% vi sono però delle differenze che variano in base a quella che è la finalità del proprio prestito.

Essendo le regole già descritte all'interno della propria dichiarazione non bisogna effettuare particolari calcoli per capire le percentuali, bisognerà seguire però delle particolari istruzioni per poter accedere a queste detrazioni.

Mutuo e rogito

Nel momento in cui decide di aprire il proprio mutuo vi sono alcune spese che servono per la sua gestione, come per esempio le spese notarili e quelle del rogito.

Entrambe sono spese che riguardano l'acquisto della nostra abitazione, ma per poter usufruire delle agevolazioni in dichiarazione dei redditi dobbiamo stare attenti ad alcune particolari procedure.

Per poter usufruire delle agevolazioni legate agli interessi del nostro mutuo dobbiamo fare attenzione che il nostro notaio indichi separatamente le voci relative al muto e quelle relative al rogito.

La migliore delle ipotesi consiste nell'emissione di due fatture differenti una per quanto riguarda il proprio mutuo e una per quanto riguarda invece il rogito, in questo caso andremo ad inserire all'interno della nostra dichiarazione solo la prima.

Per poter usufruire della detrazione massima il nostro consiglio è quello di effettuare il rogito nella seconda metà dell'anno questo perché il limite massimo per la detrazione che viene concesso è quasi del tutto occupato degli interessi.

Se effettuiamo questa spesa nella seconda metà dell’anno avremmo una quota minore di interessi da detrarre e quindi rientreremmo nelle spese, potendo inserire anche le spese notarili.

Chi può usufruire di queste detrazioni

Per quanto riguarda il detrazioni generali sappiamo che non esistono dei limiti particolari vi sono però delle regole specifiche da tenere a mente per ogni singolo caso.

Tutte le istruzioni sono contenute direttamente all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate vediamo adesso assieme brevemente quali sono le regole principali.

La detrazione per l'interessi passivi può essere ottenuta solo per coloro che hanno dei mutui ipotecari aperti per l'acquisto dell'abitazione principale che sono stati stipulati prima del 1993.

Oppure per mutui che sono stati effettuati prima del 97 per manutenzione o ristrutturazione della propria abitazione.

Ancora rientrano all'interno delle opzioni per ottenere la detrazione i mutui stipulati dal 1998 per la costruzione di tutti gli immobili o per le ristrutturazioni edilizie.

Allo stesso modo possono essere detratte anche le spese notarili purché queste riescano a rientrare nel margine di spesa massima previsto dalla legge.

Cosa non può essere detratto

Parlando invece di quelle che sono le casistiche nella quale non è possibile usufruire delle detrazioni dobbiamo fare riferimento a dei mutui stipulati ben prima del 1997.

Non hanno diritto alla detrazione tutti i mutui che:

sono stati aperti tra il 1991 e il 1992;

sono stati aperti a partire dal 1993 ma hanno una valenza differente dall’acquisto del proprio immobile.

Inoltre non possono essere detratte tutte le spese relative a:

assicurazione per la propria casa;

le spese per la compravendite e ipoteche catastali;

gli interessi bancari relativi alla cessione del credito;

gli interessi di un mutuo concesso dallo stato o da un ente pubblico.

Quali sono gli importi massimi detraibili

Indipendentemente dal tipo di detrazione che stiamo andando a richiedere esistono degli importi massimi che bisogna rispettare.

L'importo massimo che può essere portato in detrazione è pari a 4000 € per nucleo familiare e per singola dichiarazione di redditi.

Di questi 4000 € è possibile ottenere la detrazione del 19% rispetto al costo sostenuto per l'apertura del mutuo.

La detrazione spetta solo ed esclusivamente a colui alla quale è intestato il mutuo anche nel caso in cui l'abitazione sia ad uso familiare.

