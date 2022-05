Quali dono i soggetti obbligati alla compilazione della dichiarazione di successione? Ma soprattutto quali sono le regole da rispettare per non sbagliare?

Quali dono i soggetti obbligati alla compilazione della dichiarazione di successione? Ma soprattutto quali sono le regole da rispettare per non sbagliare? Purtroppo, quando si ha a che fare con questo tipo di documentazione, è venuto a mancare un parente stretto: il papà, la mamma o i nonni. Anche in questi casi è necessario rispettare regole e norme per compilare la dichiarazione di successione nel modo corretto.

A spiegare come redigere, ma soprattutto ad indicare i soggetti obbligati all'invio della dichiarazione di successione, ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate, che con la risposta all'interpello n. 296/2022, ha fornito tutte le indicazioni del caso. Scopriamo, in questo modo, che l'obbligo di compilarla ed inviarla ricade sui soggetti chiamati all'eredità. Questo obbligo rimane fino a quando sopraggiunge un'eventuale rinuncia.

Dichiarazione di successione: i soggetti obbligati all'invio

Cerchiamo di comprendere quali siano i soggetti obbligati all'invio della dichiarazione di successione. A chiarirci chi lo debba fare e quali siano le regole da seguire è direttamente l'Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito tutte le indicazioni del caso all'interno della risposta all'interpello n. 296 del 25 maggio 2022. I soggetti sottoposti a questo obbligo sono le persone chiamate all'eredità, fino a quando non decidono di rinunciarvi.

Nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità, saranno obbligati all'invio della dichiarazione di successione tutti gli eredi, sia quelli testamentari che i legittimi. Ma soprattutto saranno solidamente obbligati ad assolvere a questo obbligo.

Dichiarazione di successione: la normativa di riferimento

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta all'interpello, ha provveduto a riepilogare la normativa che ruota intorno alla dichiarazione di successione. Questa è contenuta all'interno del Decreto Legislativo n. 346/1990, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni. All'articolo 28 è previsto che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono i seguenti:

le persone chiamate all'eredità ed i legatari. Questi soggetti verranno chiamati anche nel caso in cui dovesse esserci l'apertura della successione a seguito di una dichiarazione di morte presunta;

quanti siano entrati nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;

gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;

esecutori testamentari.

L'obbligo di provvedere alla dichiarazione di successione viene a decadere nel momento in cui quanti siano stati chiamati all'eredità o i legatari abbiano fatto formale rinuncia alla stessa. O, comunque, abbiano provveduto a nominare un curatore: in questo caso devono informare di questa scelta l'ufficio del registro, inviando una raccomanda ed allegandovi una copia autenticata della dichiarazione di rinuncia o di nomina.

Con la circolare n. 17 del 15 marzo 1991, l'Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che la normativa di riferimento indica come soggetti, che sono obbligati ad inviare la dichiarazione di successione, le persone che sono chiamate all'eredità e non la semplice qualifica di erede, il quale abbia accettato l'eredità. A questo si aggiunge quanto la stessa Agenzia delle Entrate ha risposto nell'interpello del 25 maggio 2022, dove ha sottolineato che ai sensi del comma 4, dell’articolo 7 del TUS:

Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Obblighi che ricadono sui chiamati all'eredità

A questo punto sembra abbastanza evidente che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono quelli chiamati all'eredità. Almeno fino a quando non decidano di rinunciarvi. Questo obbligo coinvolge tutti i soggetti chiamati all'eredità in solido, non importa che siano eredi legittimi o testamentari. L'Agenzia delle Entrate inoltre, ha messo in evidenza che l'articolo 28 del Tus dispone esplicitamente che:

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo [...]. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.

Ricordiamo, inoltre, che il termine ultime per presentare la dichiarazione di successione è fissato in 12 mesi dopo l'apertura della stessa successione. Per quanto riguarda le eventuali imposte da pagare, l'articolo 35 del Tus dispone che tutti gli eredi siano obbligati a pagare in solido l'importo dovuto direttamente da loro e dai legatari.

Nel caso in cui ci sia un erede che abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, lo stesso sarà obbligato al pagamento delle imposte in solido con gli altri eredi, nel limite del valore della propria quota ereditaria. In conclusione quindi, tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditati posseduti.