Dichiarazione IMU 2022 ancora sotto i riflettori. Seppur la data ultima di presentazione della dichiarazione è fissata al 30 giugno 2022, il Governo Draghi ha messo mano ai suoi termini optando per una proroga al 31 dicembre. Ecco le novità dal nuovo DL Semplificazioni. Scopriamo subito cosa cambia e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Novità sul fronte dichiarazione IMU 2022 arrivano dal Decreto Semplificazioni. Il provvedimento, sotto esame del Consiglio dei Ministri modifica lo scadenziario degli adempimenti fiscali, oltre a portare all’introduzione di una serie di semplificazioni a favore dei contribuenti e degli intermediari.

Tante le novità. La più importante riguarda la proroga delle scadenze fiscali il cui adempimento era fissato al 30 giugno 2022.

Slitta, dunque, la data per la presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti Covid, complice l’adeguamento del calendario delle scadenze nazionali ai termini fissati dall’Unione Europea, ma non solo.

Posticipata anche la scadenza di invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, la scadenza della Liquidazione Periodica IVA, anche denominate LIPE, e si prevede una riformulazione dei termini per l’invio degli elenchi Intrasat.

Occhi puntati anche sulla Dichiarazione IMU 2022. Stando alle ultime notizie, infatti, il nuovo Decreto Semplificazioni ritocca la data d’invio del documento prima fissata al 30 giugno 2022.

Nell’ottica di non affrettare la Conferenza Stato-Città nell’approvazione del nuovo modello di dichiarazione e di concedere più tempo ai contribuenti per adeguarsi alla nuova documentazione, la proroga all’invio della Dichiarazione IMU 2022 slitta a fine anno: dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Ma vediamo subito quali sono le novità in tema IMU 2022, cosa cambia con la proroga della scadenza di presentazione della dichiarazione e quali sono le novità introdotte dal Governo Draghi a riguardo, senza tralasciare gli ultimi aggiornamenti disponibili in materia.

Cogliamo l’occasione per ricordare che entro la data odierna (16 giugno 2022) andrà saldato l’acconto IMU 2022.

IMU 2022, proroga da Draghi al 30 settembre: quando scatta l’obbligo di inviare la dichiarazione

Prima ancora di vedere quali sono le novità sulla proroga delle scadenze fiscali da parte del Governo Draghi dal 30 giugno al 30 settembre 2022, vediamo chi è tenuto all’obbligo di inoltro della dichiarazione IMU 2022.

Innanzitutto, l’invio della dichiarazione è necessario per tutti quegli immobili soggetti a riduzioni d’imposta. Di quali si tratta?

La dichiarazione IMU 2022 va presentata per quei fabbricati ad alto valore artistico/storico, e per quelli che per diverse ragioni sono dichiarati inutilizzabili perché inagibili e inabitabili.

Non solo, l’obbligo ricade anche quando la riduzione riguarda i fabbricati di nuova costruzione da destinare alla vendita, quelli per cui il comune ha decretato un taglio dell’aliquota e per alcune tipologie di terreni agricoli e non coltivati.

Ma c’è di più, la dichiarazione IMU 2022 va inviata nel caso in cui il Comune non disponga dei dati utili ad effettuare il controllo sull’obbligo di pagamento dell’imposta.

Ad esempio, si deve procedere all’inoltro della dichiarazione IMU 2022 se l’immobile è stato oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, oppure di locazione finanziaria.

Nel caso in cui, un terreno agricolo si sia trasformato in area fabbricabile, se la stessa area è diventata edificabile dopo la demolizione di un fabbricato, oppure quando l’immobile viene dato al socio di una cooperativa edilizia, temporaneamente, se la proprietà della stessa e divisa.

E ancora, serve la dichiarazione IMU 2022 in caso di fabbricati di categoria D in possesso di imprese con contabilizzazione distinta, quando cambia la destinazione da abitazione primaria ad alloggio, e se durante l’anno l’esenzione IMU è stata acquistata o persa.

Dichiarazione IMU 2022, Draghi ufficializza la proroga al 31 dicembre 2022: cosa cambia con il Decreto Semplificazioni

E’ notizia fresca di giornata. Finalmente arriva l’ufficialità: il Governo Draghi ha dato l’ok alla proroga dei termini per trasmette la Dichiarazione IMU 2022. L’invio viene posticipato al 31 dicembre 2022.

Dunque, si ha tutto il tempo a disposizione per onorare la scadenza di uno dei tanti adempimenti fiscali calendarizzato per il 30 giugno 2022.

E’ il consiglio dei Ministri di ieri, durato circa due ore, ad aver dato i natali al Decreto Semplificazione grazie al quale sono stati riformulati i termini di alcuni adempimenti fiscali, compresi quelli di presentazione della Dichiarazione IMU 2022.

Stando al recente comunicato diramato dal Governo Draghi, non solo viene prorogato la scadenza di presentazione del modello della Dichiarazione IMU 2022 al 31 dicembre 2022, ma i moduli di dichiarazione IMU sono stati semplificati per gli enti non commerciali.

Dichiarazione IMU 2022, come presentarla e dove trovare il modello

La dichiarazione IMU 2022 va presentata al Comune dove sono allocati gli immobili assoggettati ad imposta.

Generalmente, il modello può essere inviato tramite PEC, sportello telematico o raccomandata. E’ ammessa anche la consegna fisica presso l’ufficio protocollo dello stesso Comune.

Considerati gli ultimi aggiornamenti forniti dal Governo Draghi sulla proroga al 31 dicembre 2022 della scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU 2022, è facile intuire che il modello non è ancora disponibile.

Se ne attende l’approvazione in conferenza Stato-Città, per questo non è reperibile. Una volta arrivato, bisognerà dare del tempo agli intermediari e ai consulenti per comprenderne le logiche di funzionamento.

Ad ogni modo, le novità introdotte dal Governo Draghi sulla semplificazione del modello di dichiarazione IMU lasciano ben sperare sulla facilità di compilazione.

Maggiori informazioni sulla Dichiarazione IMU 2022 le trovate QUI.