Durante l'ultima legge di Bilancio 2022 sono state introdotte numerose modifiche al nostro sistema fiscale, tra le quali anche all'imposta dell'Irap. Vediamo assieme nel corso dell'articolo cosa è cambiato rispetto al pagamento di questo tributo e come riuscire ad evitare di incorrere in pesanti sanzioni per il suo mancato pagamento.

L’irap è una tassa istituita nel 1997, più nello specifico il 15 dicembre quando è stato pubblicato il decreto numero 446 che istituiva l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, per poter andare a finanziare principalmente il sistema sanitario regionale.

Questa tassa è da sempre una delle più discusse da tutte gli italiani, che hanno chiesto più volte la sua sospensione; proprio per questo motivo nel corso dell’ultima Legge di Bilancio 2022 sono state poste differenti modifiche sull’Irap.

La modifica più importante che è stata effettuata riguarda la sospensione di questa tassa a partire dal 1° gennaio 2022 per alcune attività, modifica inserita all’interno dell’articolo 1 comma 8 della legge di Bilancio 2022.

Non è la prima volta che vengono introdotte delle novità rispetto all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive; infatti, queste modifiche vanno a sommarsi ad altre esenzioni previste per attività produttive che erano già esonerate in precedenza.

È importante ricordare che per vedere gli effetti di queste modifiche dovremo però aspettare il 2023, in quanto è necessario poter compilare la dichiarazione dei redditi, che quest’anno farà riferimento all’anno scorso, quando ancora non erano previste le nuove sospensioni.

Nel corso di quest’articolo vedremo comunque quali novità ci aspettano per il prossimo anno fiscale, quali sono le attività produttive per la quale è stato sospeso il pagamento dell’Irap, e per quali invece è ancora attivo; molto importante vedremo assieme come evitare le sanzioni previste nel caso in cui non si paghi correttamente l’imposta.

Dichiarazione Irap: in cosa consiste la tassa

Come abbiamo visto Irap è l'acronimo per imposta regionale attività produttive, e si tratta di un'imposta diretta che è stata istituita nel nostro paese con il decreto-legge pubblicato il 15 dicembre del 1997, la quale è andata a sostituire le imposte precedenti come ICIAP e ILOR.

Con la legge finanziaria del 2008 Irap diventò ufficialmente legge come un tributo istituito e regolato dalla legge, che viene però gestito dalle regioni in totale autonomia, le quali possono stabilire dei limiti senza sforare quelli stabiliti dalla legge dello Stato.

L’Irap è un'imposta diretta che va a colpire direttamente il valore di produzione delle aziende stesse, quest’imposta viene calcolata in base alla differenza tra costi e ricavi della quale un'azienda è costituita.

All'interno del decreto legislativo con la quale è stata promulgata l’Irap, viene stabilito che l'imposta deve essere versata alla propria regione di appartenenza, e fa riferimento al reddito percepito durante l'anno precedente, come avviene quando si compila la dichiarazione dei redditi.

Iricavi ottenuti con i versamenti dell'imposta, secondo sempre il decreto, viene utilizzato dalla propria regione per andare a finanziare tutti i servizi sanitari pubblici.

Dichiarazione Irap: come fare la dichiarazione

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro delle determinate scadenze, oltre la quale si può rischiare di insorgere in sanzioni, per questo motivo è importante compilare ed inoltrare correttamente la dichiarazione Irap.

Per quanto riguarda la dichiarazione Irap 2022, la data di scadenza entro la quale necessario presentarla alla propria regione, coincide con il 30 novembre 2022, e ricordiamo che farà riferimento al periodo di imposta del 2021.

Per tutti i soggetti il quale periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, per esempio per le pubbliche amministrazioni, il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’Irap coincide con l'undicesimo mese dopo il termine del proprio periodo d'imposta.

Ricordiamo che per far sì che la nostra dichiarazione sia valida, non bisogna tenere in considerazione la data nella quale è stato approvato il bilancio o rendiconto della nostra azienda, ma bisogna tenere in considerazione solo la data nella quale è stato chiuso il periodo d'imposta.

La dichiarazione dell’Irap può essere inoltrata direttamente dal dichiarante proprietario dell'azienda, da un suo intermediario qualificato oppure da altri soggetti incaricati.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente una sezione interamente dedicata alla compilazione della dichiarazione dell’Irap, dove sono presenti tutte le istruzioni per poter compilare correttamente tutte le sezioni, nella stessa è presente anche il modulo ufficiale da poter scaricare e successivamente inoltrare.

Dichiarazione Irap: chi è stato escluso dal suo pagamento

Come abbiamo anticipato nel corso dei primi paragrafi di questo articolo, una delle principali novità che sono state introdotte all'interno della legge di bilancio 2022 rispetto al pagamento dell’Irap, riguarda proprio l'esclusione di alcuni soggetti dal pagamento dell'imposta.

Nel corso del 2022 non sono tenuti al versamento dell’Irap tutti i soggetti che non sono passivi Irap, ovvero le imprese agricole i consorzi e le cooperative.

A questi tre si aggiungono altri soggetti che sono stati esonerati a partire da quest'anno, si tratta:

dei soggetti che hanno istituito la propria impresa usufruendo dei regimi agevolati per l'imprenditoria giovanile e il lavoro in mobilità;

di tutti gli incaricati alla vendita a domicilio, ai quali viene applicata la ritenuta di imposta;

degli esercenti che usufruiscono del regime forfettario.

Rimane invece obbliga storia per tutti coloro che nel periodo d'imposta relativo all'anno 2021 hanno svolto un'attività come:

esercente di un'attività commerciale o esercente di arti e professioni;

esercente rispetto ad un'attività di allevamento animale;

proprietari di agriturismi o società semplici;

enti privati diversi da una società residenti in territorio italiano;

le pubbliche amministrazioni;

le società semplici non residenti in Italia ma è che hanno svolto attività rilevanti sul territorio italiano per un periodo non inferiore ai tre mesi.

Nel corso della legge di bilancio 2022 sono state introdotte molte novità rispetto a coloro che hanno un'impresa individuale, indicata all'interno dell'articolo 55 e 53 del Tuir.

Per questi soggetti la dichiarazione Irap va presentata per il periodo d'imposta 2021, nonostante la sospensione, sono invece esonerati per il pagamento dell'acconto e del saldo relativi alla dichiarazione Irap del 2022.

Dichiarazione Irap: come si ottiene il calcolo

Per effettuare il calcolo dell'imposta Irap e capire come compilare correttamente la dichiarazione, bisogna prendere in considerazione la produzione della nostra azienda.

Il calcolo varia a seconda della tipologia dell'attività, le differenze si basano su tre metodi, che sono:

fiscale, utilizzato per le imprese individuali o le società di persone;

retributivo, per le amministrazioni e gli enti non commerciali;

a bilancio, per gli altri soggetti coinvolti.

Indipendentemente dal metodo scelto per poter effettuare il calcolo è necessario prendere in considerazione la differenza tra il valore della produzione e il costo della nostra produzione, nel caso in cui non ci occupiamo noi direttamente di effettuare questi calcoli i dati in considerazione possono essere ricavati dal bilancio civilistico.

I costi per il personale, comprese le collaborazioni a progetto, non fanno parte della base imponibile, e di conseguenza non vanno considerati nel momento in cui andremo ad effettuare il nostro calcolo.

Un secondo fattore da tenere in considerazione per il calcolo dell’Irap è l'aliquota, che varia a seconda della nostra regione di residenza.

Quella che viene definita come aliquota ordinaria è pari al 3,9%, la quale viene imposta direttamente dallo stato, le regioni hanno la possibilità di muoversi intorno a questo valore con un range pari a 0,92%, che può essere aumentato o diminuito rispetto all'aliquota ordinaria.

Le regioni possono anche decidere di azzerare l'aliquota Irap, a seguito dell’articolo 5 del decreto legislativo del 6 maggio 2011 che istituisce il federalismo fiscale.

Sempre grazie a questo decreto le regioni possono anche introdurre delle disposizioni rispetto alla base dell'imponibile, che viene considerato per il pagamento dell’Irap; questa possibilità è concessa però solo alle regioni a statuto ordinario, tutte le altre non possono azzerare l'aliquota nel momento in cui la sua percentuale addizionale è superiore a 0,5%.

Dichiarazione Irap: le sanzioni per il 2022

Il mancato pagamento da parte del contribuente dell'imposta Irap può portare a delle sanzioni, vediamo assieme quali sono le tipologie di violazioni e come poterle evitare.

Per un omessa presentazione della dichiarazione dell’Irap o la presentazione della stessa con un ritardo superiore ai 90 giorni, la sanzione prevista può andare dai 258 ai 1.032 euro; nel caso in cui sia presente anche un debito d’Imposta la sanzione può salire fino al 120% - 240% dell'imposta dovuta, con un minimo pagamento pari a 258 €.

Se la presentazione della dichiarazione dell’Irap viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, La sanzione può variare da 258 € a 1.032 €, sia nel caso in cui sia presente un debito d'imposta oppure no.

Le sanzioni sono previste anche nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata su moduli non conformi e non approvati dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze, oppure nel caso in cui la dichiarazione non presenti la firma legale del contribuente, in questo caso la sanzione prevista può variare dai 258 € ai 1.032 €.

Una sanzione particolarmente importante può essere imposta a coloro che effettuano una dichiarazione infedele, ovvero una dichiarazione dove viene inserito un imponibile che è inferiore rispetto a quella accertato, in questi casi la sanzione prevista è pari al 100% fino al 200% della maggiore imposta dovuta; la stessa sanzione è prevista anche per tutti coloro che indicano dei falsi dati rilevanti all'interno della dichiarazione.

Per concludere è prevista anche una sanzione nel caso in cui il versamento sia insufficiente, rispetto al dovuto, in questi casi è prevista una sanzione pari al 30% dell'importo che è stato versato, è possibile ottenere una scontistica del 10% sulla sanzione se questa viene pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Una novità molto importante che riguarda il pagamento delle sanzioni rispetto all’imposta Irap riguarda il ravvedimento operoso, ovvero la possibilità di pagare le sanzioni in modalità ridotta, purché il pagamento di esse avvenga prima della notifica da parte dell'agenzia delle entrate.

È possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziati degli accessi o delle verifiche amministrative di accertamento nei confronti del contribuente.