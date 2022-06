Per tutti i cittadini italiani che devono presentare il modello 730 vi è la possibilità di eseguire la dichiarazione dei redditi congiunta assieme al proprio coniuge. Vediamo assieme nel corso dell'articolo come funziona e quali sono i passaggi da seguire.

È iniziata ormai da qualche giorno quella che viene definita come stagione della dichiarazione dei redditi, periodo cruciale per tutte le famiglie e i cittadini italiani.

Esistono tantissimi metodi differenti per compilare la propria dichiarazione dei redditi, il più conosciuto è sicuramente quello attraverso il modello 730, per il quale quest'anno sono previste importanti novità.

È stata introdotta una nuova possibilità per tutti coloro che effettuano la compilazione con il modello 730 e che convivono assieme ad un coniuge; da quest’anno, infatti, possibile presentare il modello 730 precompilato o ordinario in modalità congiunta.

La compilazione della dichiarazione dei redditi in forma congiunta può avvenire solo se entrambi i coniugi possiedono i requisiti per presentare il modello 730.

Vi è anche un'ulteriore possibilità, ovvero se la presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere compiuta da parte di persone incapaci, ovvero un minore o nel caso in cui ci sia un parente stretto deceduto, si può utilizzare il modello 730 eredi.

Nel corso dell'articolo seguente vedremo in che modo si può utilizzare e presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, quali sono i requisiti per poterla eseguire e se ci sono delle scadenze differenti rispetto alle dichiarazioni tradizionali.

Dichiarazione dei redditi congiunta: quali soggetti la possono presentare

La dichiarazione dei redditi congiunta, presentata attraverso il modello 730, può essere utilizzata sia da due coniugi che da due persone che sono unite civilmente.

Le uniche coppie che sono dichiaratamente escluse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta sono le coppie conviventi.

Queste non sono però le uniche regole da rispettare per poter essere inclusi in coloro che possono effettuare la dichiarazione congiunta.

Esistono infatti dei motivi che escludono alcune coppie dal poter presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, e sono i seguenti:

presentare il modello 730 congiunto per persone che sono incapacitate, compresi anche i minori a carico;

presentare la propria dichiarazione dei redditi attraverso il modello redditi persone fisiche;

presentare allo stesso modo la dichiarazione congiunta anche se si è verificato il decesso del coniuge prima della presentazione della stessa.

Un altro requisito fondamentale per poter utilizzare il modello congiunto è che almeno uno dei due coniugi non sia già esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi; ma soprattutto bisogna che all'interno del modello 730 vengano dichiarati unicamente i redditi dell'anno in questione.

Scegliere di presentare il modello 730 congiunto per la propria dichiarazione dei redditi è una scelta del cittadino, e non un obbligo, questo significa che in base alla propria situazione lavorativa e a quella del proprio coniuge, si può decidere se sia più conveniente o meno utilizzare il modello congiunto.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio anche quali sono i vantaggi che porta la compilazione della propria dichiarazione dei redditi con il modello congiunto.

Dichiarazione dei redditi congiunta: come si presenta il modello congiunto

La presentazione del modello 730 congiunto segue in linea di massimo quelle che sono le direttive per la compilazione dello stesso modello nella sua versione singola.

Esso può essere presentato sia utilizzando un intermediario, quale può essere il proprio CAF di riferimento, che utilizzando il portale messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per indicare che stiamo andando ad utilizzare la versione congiunta del modello 730 bisognerà indicare la propria scelta nel frontespizio del modello stesso, nel caso della versione online bisognerà allo stesso modo barrare l'apposita casella.

La regola vige che bisogna in tutti i casi indicare se la presentazione del modello 730 congiunto viene presentata come dichiarante o come coniuge del dichiarante.

Questo significa che quando il cittadino decide di utilizzare la dichiarazione dei redditi congiunta dovrà sempre indicare un dichiarante principale, e di conseguenza il suo partner si identificherà come coniuge del dichiarante.

La specifica appena citata vale sia nel caso in cui stiamo presentando la nostra dichiarazione sul portale online sia che stiamo presentando il modello attraverso un intermediario abilitato.

Dichiarazione dei redditi congiunta: e nel caso della precompilata?

Un punto importante da sottolineare è che Agenzia delle Entrate non mette a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata per il modello congiunto.

Significa che di anno in anno, anche se nel corso dell'anno precedente abbiamo utilizzato il modello congiunto, ci verrà presentato sempre il modello precompilato separato da quello del nostro coniuge.

Questo però non esclude il fatto che si possa in ogni caso effettuare la dichiarazione precompilata congiunta bisogna però seguire dei passaggi ulteriori:

come primo passaggio entrambi i coniugi devono compilare la propria dichiarazione singolarmente;

a questo punto il coniuge che viene indicato come dichiarante deve accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia dell'Entrate ed inserire il codice fiscale del proprio coniuge con la quale sta per effettuare la dichiarazione congiunta;

a sua volta il coniuge indicato dal dichiarante dovrà entrare nella sua area riservata e prestare il proprio consenso alla presentazione della dichiarazione congiunta, indicando a sua volta il codice fiscale del proprio partner.

Dopo aver seguito questi due passaggi il coniuge che si è etichettato come dichiarante troverà all'interno della propria area privata i dati di entrambi i coniugi e sarà stata quindi creata la dichiarazione precompilata del modello 730 congiunto.

Da questo momento in avanti soltanto il coniuge dichiarante potrà modificare ed inoltrare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

È importante sottolineare che entrambi i coniugi dovranno accedere alla propria area riservata e segnalare quale dei due possiede la funzione di dichiarante, il che significa che entrambi i coniugi devono avere le credenziali e i dati per poter accedere alla propria area riservata.

Ricordiamo che l'unico modo per poter accedere all'area riservata dell'agenzia delle entrate è quello di utilizzare lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

Dichiarazione dei redditi congiunta: le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell'agenzia delle entrate sono presenti delle dettagliate indicazioni rispetto a quali sono i percorsi da seguire per effettuare la dichiarazione dei redditi congiunta.

È importante sottolineare che coniuge e dichiarante devono seguire due percorsi simili ma differenti poiché in sostanza sarà soltanto il dichiarante ad inoltrare la dichiarazione definitiva.

Colui che è stato selezionato come soggetto dichiarante dopo aver compilato la propria dichiarazione dei redditi dovrà selezionare all'interno del proprio modello la voce “dichiarazione congiunta”.

Nel momento in cui entrambi i coniugi hanno compilato la propria dichiarazione le due verranno unite, e solo il dichiarante potrà accedere e verificare l'esito del calcolo che sarà disponibile solo dopo che anche l'altro coniuge avrà compilato la sua dichiarazione.

A questo punto il dichiarante può accedere alla sezione stampa e invia dove avrà la possibilità di effettuare diverse operazioni:

visualizzare la dichiarazione e scaricare una sua versione in formato PDF;

inoltrare il modello congiunto direttamente all'Agenzia delle Entrate sul portale oppure decidere di effettuare l'operazione con il supporto di un intermediario.

A questo punto indipendentemente dalla scelta che avrà intrapreso il dichiarante riceverà la conferma di invio del modello e potrà a questo punto visualizzare anche tutte le informazioni riguardante il suo coniuge.

Per quanto riguarda invece le istruzioni che sono fornite al coniuge, presentano alcune differenze, la procedura di per sé risulta essere molto semplice.

Nel momento in cui viene effettuata la compilazione del proprio modello 730 per la dichiarazione bisognerà selezionare l'opzione che riguarda la scelta della dichiarazione congiunta, esattamente come per il dichiarante, ma dovrà questo punto selezionare la voce “si, come coniuge”.

A questo punto tutta la procedura sarà eseguita dal dichiarante e il coniuge potrà accedere nuovamente alla sezione per vedere l'esito del modello 730 congiunto, volendo potrà anche stampare il modello provvisorio.

Anche lui come il dichiarante potrà visualizzare i dati inseriti del proprio coniuge, ma non potrà in alcun modo effettuare l'inoltro della dichiarazione stessa.

Dichiarazione dei redditi congiunta: quali sono i suoi vantaggi

Una domanda che si potrebbero porre tutti è giustamente quali sono i vantaggi di effettuare la dichiarazione dei redditi congiunta.

Questo perché come abbiamo visto nei paragrafi precedenti entrambi i coniugi devono in ogni caso inviare i propri dati e compilare la propria dichiarazione singolarmente.

Quindi quali sono i vantaggi che porta la compilazione del modello 730 congiunto?

Innanzitutto, il primo vantaggio è sicuramente quello del risparmio, questo avviene principalmente quando utilizziamo un intermediario per inoltrare la nostra dichiarazione, difatti se scegliamo la dichiarazione congiunta dovremmo pagare una volta sola all'intermediario piuttosto che per due dichiarazioni.

Inoltre, nel caso in cui uno dei due coniugi non avesse il proprio sostituto d'imposta, si potrebbe tranquillamente utilizzare quello dell'altro coniuge dichiarandolo come dichiarante all'interno della dichiarazione congiunta.

Un ulteriore vantaggio riguarda quelli che sono i crediti d’imposta, infatti, utilizzando la dichiarazione dei redditi congiunta è molto più facile recuperare i crediti eventualmente erogati verso la coppia stessa e non verso l'unico sostituto, semplificando ulteriormente tutte le procedure.

L'ultimo vantaggio che non è da sottovalutare riguarda sicuramente le semplificazioni nel processo di compilazione del modello, in quanto quella dichiarazione congiunta basta semplicemente che entrambi i coniugi inseriscano i propri dati e successivamente saranno gli organi preposti ad effettuare i calcoli relativi alle somme dei redditi e degli altri imponibili presenti nella dichiarazione.

L'unico ruolo che presenta il contribuente nei confronti della dichiarazione dei redditi congiunta è quello di evidenziare un dichiarante che si ponga l'obbligo di inoltrare i dati; oltre a questo entrambi i coniugi dovranno semplicemente controllare che i dati che sono stati inseriti sono corretti.