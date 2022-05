Dichiarazioni dei redditi errate, una vera e propria risorsa, un tesoretto per le casse dello Stato. Quattro i miliardi recuperati dal Fisco nell'anno 2021, che rappresentano il 38% del totale dei proventi provenienti dall'evasione fiscale. Ma come è stato possibile arrivare a questi numeri? Inoltre vedremo anche come cambia il mod.730 per la dichiarazione dei redditi nel 2022.

Chi avrebbe mai detto che una delle fonti di entrata per lo Stato italiano sia rappresentata dagli errori provenienti dalla compilazione della dichiarazione dei redditi?

E' già potrebbe risultare incredibile, ma quanto scritto rappresenta per lo Stato un vero e proprio "tesoretto".

Se prendiamo in esame l'anno appena trascorso , il 2021, il denaro incassato dallo Stato ammonta a circa 5 miliardi di euro, tutti provenienti da dichiarazioni dei redditi non conformi compilate dai contribuenti.

Stiamo parlando del 38% sul totale complessivo, recuperato dal Fisco, riguardante l'evasione fiscale che secondo quanto reso pubblico dal DEF si attesta introno a poco meno di 14 miliardi.

Sicuramente numeri rilevanti che derivano da un assiduo controllo automatizzato da parte del Fisco su più di 40 milioni di dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche e mod.730 presentate annualmente dai contribuenti.

Dichiarazione dei redditi: ecco come il Fisco individua le irregolarità

I controlli automatizzati svolti dagli organi di controllo sono una novità degli ultimi anni messa a punto e voluta dal Governo, una misura che rientra in un pacchetto di provvedimenti e strumenti ben più ampio con l'obiettivo di contrastare e porre un freno al fenomeno dell'evasone fiscale in Italia.

In pratica le dichiarazioni dei redditi inoltrate all'Agenzia delle Entrate una volta arrivate in sede vengono fatte scansionare da apposite "macchine" in grado di rilevare all'istante errori formali di compilazione a questo punto l'AdE risponde invitando i contribuenti a presentare la documentazione che dimostri il diritto allo sconto d’imposta o a una deduzione dalla base imponibile.

Gli obbietti dell'Agenzia delle Entrate nel 2022 per la lotta all'evasione fiscale

Questo tipo di lavoro, sofisticato, condotto dall'Agenzia delle Entrate ha come fine quello di portare alla luce tentativi di frode ai danni dello Stato.

E' il presidente dell'AdE, Ernesto Maria Ruffini ad affermare che il metodo adottato stà portando grandi risultati e continua con il dichiarare il nuovo obiettivo per il 2022, ovvero recuperare 14,8 miliardi dall'evasione fiscale grazie ad un ottimizzazione degli attuali processi di controllo in sinergia con l'attività investigativa della Guardia di Finanza.

Dichiarazione dei redditi 2022 attenzione a non commettere errori!

Nel mirino del Fisco per questo 2022, certamente ci sono le agevolazioni fiscali ed i crediti d'imposta ottenuti indebitamente dai contribuenti con la sospensione preventiva delle deleghe di pagamento F24 e delle relative compensazioni.

Ci potrebbe essere la possibilità di far rientrare parecchi soldi da questo tipo di attività di controllo, a causa di numerose e sospette appropriazioni indebite di crediti d'imposta derivati dai numerosi bonus edilizi e superbonus 110%.

Fino ad oggi infatti le frodi ai danni dello Stato provenienti da questo tipo di attività fatte emergere da Fisco e Guardia di Finanza ammontano a circa 5 miliardi.

Nuovi modelli dichiarazione dei redditi: le novità del 2022

Il Fisco procede spedito nella lotta all'evasione fiscale, strumenti tecnologici, nuove procedure queste le armi adottate fino a questo momento che come già analizzato nei pragrafi precedenti sta portando a risultati interessanti.

L'ultima comunicazione che arriva direttamente dagli uffici dell'Agenzia dall' Entrate, rivolta ai contribuenti è relativa all'aggiornamento dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi 2022.

A dire il vero le novità più significative riguardano le persone fisiche con l'obbligo di presentazione del mod.730.

le novità dunque interessano i contribuenti, ma ancor di più studi professionali ed intermediari che si occuperanno della compilazione del documento.

Il nuovo mod.730 sarà infatti diviso in 3 sezioni e più precisamente:

Fascicoli 1, 2, 3.

Il primo fascicolo sarà dedicato all'informativa sul trattamento dei dati personali, il fascicolo numero 2 riguarderà i redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate (Quadro HR) ed infine il fascicolo 3 i redditi provenienti da attività da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (Quadro RE).

Modello Redditi 2022: come funziona e come va compilato

Il modello redditi è quel documento che opportunamente compilato da la possibilità al contribuente di effettuare la denuncia dei redditi. Ci sono quattro diversi tipi di modello dei redditi ognuno caratterizzato da una sigla identificativa.

Le diverse categorie di contribuenti ovviamente dovranno utilizzare il modello che di competenza.

Nello specifico le sigle che identificano i 4 modelli dei redditi sono:

SP destinato alle società di persone equiparate;

destinato alle società di persone equiparate; ENC destinato agli enti non commerciali ed equiparati;

destinato agli enti non commerciali ed equiparati; PF , persone fisiche;

, persone fisiche; SC per tutte quelle società di capitali oltre che ad enti commerciali ed equiparati;

Ora prendiamo come esempio il modello redditi PF ed esaminiamolo meglio.

Come già scritto in precedenza tale modello è diviso in 3 fascicoli.

Il Fascicolo 1 comune a tutte le categorie di contribuenti, è a sua volta suddiviso in 3 sotto sezioni:

Nella prima sezione andranno inseriti dati riguardanti l'informativa della privacy, mentre nelle altre due si dovrà procedere con l'inserimento di informazioni riguardanti il contribuente e la dichiarazione.

Prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF).

Il Fascicolo 2, invece, è costituito da:

tutti i quadri che occorrono per la dichiarazione dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che agli altri redditi percepiti dal contribuente non soggetti all'obbligo delle scritture contabili, ci sono inoltre il quadro AC destinato agli amministratori di condomino ed il quadro RW riservato per coloro che hanno investimenti in territorio estero;

tutte le istruzioni necessarie riguardo alla compilazione corretta della dichiarazione riservata a soggetti non residenti;

Infine il Fascicolo 3 che pone l'attenzione su quei redditi dove è obbligatoria la scrittura contabile.

Dichiarazione dei redditi 2022: come compilarli correttamente

A seconda della tipologia di reddito il contribuente dovrà compilare un quadro diverso all'interno di un determinato fascicolo del "modello redditi".

Cominciando dal capitolo 1, che dovrà essere compilato per redditi da lavoro dipendente oltre che per chi possiede terreni o fabbricati.

In pratica ipotizzando una simulazione di un operaio assunto da una azienda con regolare contratto di lavoro subordinato, proprietario di un terreno dal quale percepisce un affitto la dichiarazione dovrà essere effettuata con la compilazione del Fascicolo 1 (comune a tutte le categorie) oltre al quadro RC (reddito da lavoro dipendente), il quadro RB (reddito da terreni e fabbricati) insieme ai quadri RN ed RV ai fini del calcolo Irpef con l'aggiunta delle addizionali comunali e regionali.

Per quanto concerne invece i detentori di Partita iva oltre al Fascicolo 1 dovranno necessariamente compilare anche i Fascicoli 2 e 3.

Inoltre tutti coloro in possesso di investimenti esteri come immobili a Dubai o portafogli di investimento in azioni americane dovranno compilare il quadro RW presente all'interno del Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello Redditi 2022 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.