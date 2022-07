Su di uno stesso immobile possono esserci in contemporanea diversi diritti, da parte di diversi soggetti. Risulta infatti possibile che un soggetto abbia il diritto di abitazione all'interno di una struttura, ma non sia l'effettivo proprietario di tale immobile. Oppure possono sussistere situazioni di usufrutto di una abitazione che di fatto è di proprietà di un altro soggetto.

In questi casi ci sono più soggetti che hanno diversi diritti sugli immobili specifici. Possono tuttavia sorgere non pochi dubbi che riguardano il pagamento delle tasse: chi paga ad esempio l'IMU? Dovrà occuparsene il proprietario di casa oppure la persona che ha un diritto reale sull'immobile di altro genere?

Prima di tutto bisogna fare chiarezza su cosa si intende per diritto di abitazione: si tratta di un diritto reale di abitare in modo stabile, all'interno di un determinato immobile, anche se quest'ultimo è di un altro proprietario. Il diritto può essere esteso ai membri della famiglia del soggetto, e ha una durata di tempo specifica. Vediamo come funziona in questi casi il pagamento delle tasse come l'IMU.

Diritto di abitazione e IMU 2022

Il diritto di abitazione si può acquisire in diversi modi, ad esempio con un contratto specifico, oppure a causa di un testamento scritto dal proprietario di casa effettivo. Secondo le leggi italiane, chi ha un diritto di abitazione acquisisce anche altri diritto e doveri come conseguenza.

Un esempio è il pagamento delle tasse: chi ha un dirittto di abitazione può abitare nell'immobile fino al termine del diritto, tuttavia dovrà occuparsi anche della manutenzione di tipo ordinario e al pagamento delle imposte dovute sull'immobile.

Molti si chiedono cosa accade all'IMU nel momento in cui si acquisisce un diritto di abitazione, ma non si è l'effettivo proprietario della casa. In questo caso a rispondere interviene una sentenza specifica, la numero 3312/2019, che stabilisce che il pagamento dell'IMU è a carico del soggetto che possiede un diritto reale di abitazione nell'immobile.

Tenendo presente che la durata di tale diritto non è illimitata, può capitare che il pagamento di questa e di altre tasse venga in un momento successivo riportato al proprietario dell'immobile. Il caso qui descritto non va confuso con quello di un inquilino che vive in affitto: ma chi è in affitto deve pagare l'IMU? In questo caso la risposta è negativa, il pagamento è a carico del proprietario, mentre l'inquilino deve pagare la Tari.

Diritto di abitazione: chi dichiara l'immobile

Un altro fattore da considerare è che chi possiede il diritto di abitazione, deve necessariamente provvedere al pagamento delle tasse anche se si tratta di una prima abitazione, in questo caso è infatti esclusa l'esenzione che riguarda l'IMU. Tuttavia, chi deve dichiarare l'abitazione?

Al fine del pagamento delle tasse, l'acconto IRPEF prevede alcuni casi di esenzione, tuttavia va pagato anche per tutte le proprietà immobiliari che si possiedono. Dichiarare un immobile è importante quanto dichiarare i propri redditi percepiti da un lavoro, e la mancata comunicazione comporta di fatto un'evasione fiscale.

Il reddito dell'immobile deve essere comunicato da chi ha un diritto di abitazione nell'immobile stesso, ai fini del pagamento dell'IRPEF. Un esempio specifico riguarda il coniuge superstite, che ha un diritto di abitazione sull'immobile che era di proprietà del defunto.

Il soggetto superstite deve occuparsi di dichiarare opportunamente, tramite dichiarazione dei redditi, l'esistenza di uno specifico immobile per cui ha un diritto reale.

Diritto di abitazione in dichiarazione dei redditi

Abbiamo visto che non solo il proprietario di una casa, ma anche chi ha un diritto di abitazione nella stessa, deve dichiararla al fisco. In particolare però, come funziona la dichiarazione di tali immobili?

Nel caso per esempio di un coniuge superstite, l'abitazione va comunicata in dichiarazione dei redditi nel quadro RB del Modello Redditi PF, oppure nel quadro B del modello 730. Ricordiamo che il primo documento è utilizzato soprattutto da parte di imprese, professionisti autonomi e lavoratori con Partita Iva, mentre il modello 730 è quello maggiormente usato d aparte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Come visto prima, dichiarare questa abitazione, su cui si ha un diritto reale, è obbligatorio a fini fiscali, ovvero per il pagamento delle imposte come l'IMU. In mancanza di questa dichiarazione si incorre in una situazione di evasione fiscale, per cui possono anche essere applicate delle sanzioni.

Questo diritto è piuttosto importante anche nel caso di eredi che devono dichiarare un immobile: a doverlo fare, e a dover pagare le dovute imposte, sono i titolari del diritto di abitazione, mentre i nudi proprietari non devono corrispondere alcuna imposta, se non abitano stabilmente all'interno della casa.

Questo può accadere specialmente quando una abitazione viene divisa, in seguito ad un testamento, tra coniuge superstite e figli: chi abita stabilmente all'interno della casa dovrà provvedere al versamento delle tasse.