Il bollo auto è la una tassa che tutti i proprietari di autoveicoli devono provvedere a pagare, ogni anno. Si tratta di una imposta che deve essere versata alla propria Regione di appartenenza, in base alle specifiche linee guida previste. Questa imposta è forse una delle più odiate dagli italiani, tuttavia il suo mancato pagamento può comportare multe salate e l'emissione di una cartella esattoriale.

In alcuni casi per il bollo auto 2022 è possibile richiedere le esenzioni online, direttamente alla piattaforma ufficiale dell'ACI, oppure sul sito della Regione che propone tali esenzioni. Quindi secondo queste norme, non tutti sono quindi obbligati al pagamento della tassa.

Tuttavia è possibile incorrere anche in diverse situazioni in cui richiedere il rimborso di un bollo auto già pagato. Esiste infatti una precisa procedura da compiere per chi si è accorto di aver pagato il bollo auto, anche se era prevista un'esenzione, oppure per determinati casi in cui non è previsto il pagamento se si rispettano alcune condizioni.

In questo articolo facciamo chiarezza su quali sono i principali casi in cui è possibile richiedere il rimborso del bollo auto, in particolare se sussistono le seguenti condizioni: in caso di doppio pagamento, in caso di vendita del mezzo, nel caso di rottamazione, oppure nel caso in cui sia attivata la legge 104. Vediamo infine come presentare correttamente le pratiche per chiedere il rimborso dell'imposta.

Rimborso bollo auto per doppio pagamento

Il primo chiarimento da fare a proposito del rimborso che si può chiedere del bollo auto, riguarda il caso del doppio pagamento. In alcuni casi può infatti accadere che lo stesso bollo auto venga pagato due volte erroneamente. Si tratta ad esempio della situazione in cui due componenti della stessa famiglia pagano lo stesso bollo secondo le scadenze previste, non accorgendosi del doppio versamento.

Oppure può accadere che la stessa persona, proprietaria del mezzo, si dimentichi di aver già versato quanto dovuto per questa tassa, e proceda per sbaglio ad un secondo pagamento. Questo caso è anche il più semplice, che riguarda il doppio pagamento: viene versata infatti la stessa somma due volte, seguendo la stessa scadenza.

Se anche tu ti accorgi di aver pagato una cifra maggiore di quanto dovuto, sia a causa di un doppio pagamento, sia perché per sbaglio hai versato una somma ulteriore, puoi procedere alla richiesta del rimborso del bollo auto, anche nel 2022.

Tieni presente che anche se non hai una documentazione cartacea che attesta l'avvenuto pagamento, puoi comunque verificare online, ad esempio attraverso il portale ACI, qual è la somma che hai versato, e richiedere successivamente il rimborso se qualcosa è stato pagato erroneamente.

Rimborso bollo auto con vendita del mezzo

Abbiamo visto qual è il caso più semplice per cui è possibile chiedere la restituzione delle somme versate per questa imposta. Tuttavia altri tipi di errori possono essere compiuti nel pagamento della tassa, specialmente quando si procede alla vendita di un mezzo, ma non sempre le somme possono essere restituite.

Vediamo il caso per cui la proprietà del veicolo passa dal vecchio proprietario al soggetto che acquista l'automobile. Vendi la macchina? Ecco cosa devi fare con il bollo auto: dovrai conoscere con precisione la data ufficiale del passaggio di proprietà, per determinare chi dovrà pagare l'imposta.

Questo vuol dire che dovrai provvedere in prima persona al pagamento di questa tassa per tutto il periodo per cui il mezzo è in tuo possesso. Il bollo passerà poi al nuovo proprietario dal giorno dell'acquisto effettivo. Tuttavia dovrai prestare molta attenzione a questo pagamento: può accadere infatti che, vendendo il mezzo, ti dimentichi di provvedere al versamento di questa quota.

In questo caso, potrebbe arrivarti una sanzione proprio per il mancato pagamento del bollo auto per il periodo di tua competenza, oppure, se ancora tardi nel rimediare, ti potrebbe essere inviata a casa una notifica di pagamento e successivamente una cartella esattoriale. Se dimentichi di pagare la parte che ti spetta, potresti essere multato.

Ma cosa accade se ti accorgi di aver pagato anche la parte del nuovo proprietario? In questo caso, devi sapere che non è previsto il rimborso dell'imposta, ovvero non c'è alcuna possibilità di ottenere un rimborso per vendita del mezzo: fai attenzione anche a questa eventualità.

Rimborso bollo auto e rottamazione

Abbiamo visto che non è possibile ottenere il rimborso di un bollo auto pagato in caso di vendita del mezzo. Ma cosa accade se decidi di rottamare il veicolo? Anche in questa situazione generalmente le norme non garantiscono il rimborso del bollo per rottamazione, ma ci sono alcune eccezioni.

Alcune Regioni italiane infatti permettono la possibilità di ottenere il rimborso in caso di rottamazione del veicolo, quando per sbaglio hai versato più di quanto dovuto, anche per un veicolo che effettivamente non è più in circolazione. Si tratta delle seguenti Regioni:

Lombardia;





Veneto;





Provincia autonoma di Trento;





Provincia autonoma di Bolzano;





Piemonte: si può ottenere un rimborso parziale.

Se hai pagato un bollo auto di troppo, e ti trovi in una di queste Regioni, puoi facilmente chiedere di essere rimborsato, e in alcuni casi è ammessa la stessa procedura anche per furto e incendio.

Rimborso bollo auto con la legge 104

Un caso particolare di esonero dal pagamento del bollo riguarda i proprietari di auto portatori di handicap, che hanno diritto ad accedere alle misure della legge 104. Se un soggetto ottiene l'accesso alle misure della legge 104, può richiedere l'esenzione totale dal pagamento, tuttavia questo esonero viene attivato dal momento in cui si fa richiesta, documentando la particolare situazione.

Questo significa che, se ti stai chiedendo se esiste una esenzione retroattiva, con rimborso anche delle imposte pagate in un periodo precedente, questo non è possibile: è sempre valido l'esonero dal momento in cui viene documentata l'effettiva situazione di disabilità, con opportuna richiesta di esonero.

Se invece si provvede ad un pagamento erroneo, ovvero si paga il bollo auto anche quando questo non è dovuto, perché è già stato accertato l'esonero, è possibile richiedere il rimborso a causa dell'errore, alla Regione di competenza.

Come chiedere il rimborso del bollo auto

Visti quali sono i quattro casi in cui è possibile richiedere il rimborso della tassa automobilistica, come si può procedere alla richiesta? Per farlo, le modalità cambiano in base all'effettiva situazione in cui ci si trova. Se è avvenuto un doppio pagamento, è necessario presentare la ricevuta del pagamento effettuato, oltre alla carta di circolazione, e richiedere agli uffici competenti della propria Regione il rimborso, entro la fine dell'anno.

Nel caso di pagamento non dovuto, ovvero per le altre tre situazioni viste prima, oltre alla fotocopia del pagamento effettuato, vanno presentati anche i documenti che attestano la vendita del mezzo, nelle Regioni in cui è previsto il rimborso, oppure il documento che attesta l'avvenuta rottamazione, o la certificazione di appartenere alla categoria di beneficiari della legge 104.

Ricordati in ogni caso di procedere entro la fine dell'anno per cui è dovuta l'imposta, perché non sempre è possibile richiedere indietro queste somme una volta trascorsi più di 12 mesi.