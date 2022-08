Quando non si riescono a sostenere le spese che, quotidianamente, permettono di vivere si svolgono due diversi lavori.

Sorge spontanea una domanda in ambito fiscale, soprattutto nei periodi caldi dichiarativi: come si devono riportare i due redditi in dichiarazione? Nel caso di lavoratore dipendente, il secondo lavoro viene tassato? Quante imposte si devono annualmente versare?

Le cose da sapere sono tante e, nel testo, forniremo una completa panoramica fiscale sull’argomento. Innanzitutto, è bene anticipare un aspetto sul quale torneremo in seguito: quando si fanno due lavori, in sede di dichiarazione dei redditi, si applica il principio cumulativo dei redditi, su cui si dovranno pagare le tasse.

Ma non perdiamoci oltre con le anticipazioni e andiamo a spiegare come funziona la tassazione quando si hanno due lavori.

Quante tasse si pagano con 2 lavori

Capita spesso di dover svolgere due attività lavorative per poter sostenere tutte le spese quotidiane - come si dice comunemente per tirare avanti. Allora sorge il dubbio sulla tassazione. Il secondo lavoro viene tassato? In che modo? Nel testo prenderemo come esempio un lavoratore dipendente che ha anche un secondo impiego.

Quando si percepiscono due stipendi e, quindi, due diversi redditi devono essere tutti riportati nella dichiarazione dei redditi. Sui dichiarativi, però, ci concentreremo successivamente.

Soffermiamoci sulla tassazione. Come abbiamo anticipato, quando si svolgono due attività lavorative e si percepiscono diversi redditi si applica il principio del cumulo. Che cosa significa? Vuol dire che il reddito percepito dalla seconda occupazione si va a sommare con il reddito del primo lavoro per formare il reddito complessivo percepito annualmente.

Parlando di aliquota Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), cumulando i due redditi, può diventare maggiore rispetto a quelle determinate dai datori di lavoro sui singoli stipendi. Infatti, ognuno va ad applicare l’aliquota che corrisponde all’ammontare delle retribuzioni erogate, senza considerare - ovviamente - altri eventuali redditi percepiti dal dipendente durante l’anno fiscale.

Allora come viene tassato il secondo lavoro? La ritenuta fiscale calcolata dai due datori di lavoro e versata non dispensa il debito verso il Fisco. Per quale motivo? I redditi derivati dai due lavori contribuiscono a formare il reddito complessivo a fine anno.

L’aliquota applicata sul reddito complessivo potrebbe risultare più elevata rispetto a quella applicata sui rispettivi redditi - così come abbiamo anticipato.

Per capire meglio, facciamo un esempio. Se a ciascuno dei redditi è stata applicata l’aliquota Irpef del 23%, in base agli scaglioni di reddito, sul reddito complessivo potrebbe scattare un’aliquota maggiore. In sede di dichiarazione, si dovrà saldare il debito scaturito dalla differenza tra le due aliquote.

Leggi anche: Come cambiano le tue tasse: nuovi scaglioni IRPEF

Se ho 2 lavori devo fare la dichiarazione dei redditi: ecco come

Abbiamo già ampliamente spiegato che i due redditi devono essere dichiarati ogni anno cumulativamente. Pertanto, alla domanda se presentare la dichiarazione dei redditi e dichiarare quanto percepito dal secondo lavoro, la risposta è sì: bisogna presentare obbligatoriamente la dichiarazione dei redditi, compilando, a seconda dei casi, il Modello Redditi PF o il Modello 730.

Come si deve dichiarare il secondo reddito percepito? I due datori di lavoro devono consegnare la Certificazione Unica (Cu), nella quale sono indicati i redditi, le ritenute subite e le eventuali detrazioni.

Il lavoratore, quindi, deve procedere a compilare la propria dichiarazione, utilizzando il Modello Redditi o il Modello 730, ed inserire i dati della Cu.

Il lavoratore dipendente può chiedere ad uno dei due datori di lavoro - se il rapporto di lavoro è ancora in essere - di operare a fine anno il conguaglio fiscale. Se risulta un’eccedenza a debito la somma verrà trattenuta direttamente nella busta paga e versata dal datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta per conto del dipendente.

Se il dipendente non dichiara il reddito da secondo lavoro, l’Agenzia delle entrate provvederà ad eseguire un accertamento fiscale e irrogare le sanzioni per non aver dichiarato i redditi percepiti, inviando una lettera nella quale viene richiesto il pagamento delle eventuali tasse non versate.

L’Agenzia delle entrate può controllare la situazione reddituale dei contribuenti entro cinque anni, inviando, prima, l'avviso bonario e, successivamente, l’avviso di accertamento. Nel caso in cui il contribuente in debito non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione fiscale, l’Agenzia delle entrate può recuperare le imposte non versate.

Ricordiamo, infine, che con l'avviso di accertamento, il contribuente ha sessanta giorni per inviare una dichiarazione integrativa e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Trascorsi i sessanta giorni, l'Agenzia delle entrate provvederà alla riscossione coattiva delle imposte non versate, iscrivendole a ruolo.