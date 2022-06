Ci sono, spesso, dubbi e domande sulle detrazioni figli a carico nel 730, non solo quando spettano, ma anche quando si rischia di perderle. Ecco in quali casi si perde il diritto a fruire delle detrazioni figli a carico.

La campagna dichiarativa è iniziata già da molte settimane. Tuttavia, ci sono sempre dubbi, domande e curiosità da parte dei contribuenti, che è bene sciogliere. Una buona percentuale dei dubbi riguarda le detrazioni delle quali è possibile beneficiare.

Una delle detrazioni più diffuse è quella dei familiari a carico e dei figli a carico. Una detrazione che, per ovvie ragioni, non spetta a tutti e, in determinati casi, non rientrando più nei requisiti richiesti, è possibile anche perdere.

Una delle domande a cui daremo una chiara e semplice risposta è la seguente: quando non si ha più diritto alle detrazioni figli a carico e familiari a carico?

Parlando delle detrazioni figli e familiari a carico, ci soffermeremo, in questo articolo, solo sul Modello 730.

Per prima cosa, è bene spiegare quando un familiare viene considerato a carico del contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi.

Come funzionano le detrazioni figli a carico nel 2022

I contribuenti che possono beneficiare delle detrazioni per i figli a carico o per i familiari a carico nel 730/2022 devono rispettare alcuni specifici requisiti.

Ma cosa vuol dire avere familiari e figli a carico? Si definiscono a carico, o meglio, fiscalmente a carico, i familiari (coniuge, figli, fratelle, sorelle, genitori e così via) che non percepiscono redditi rilevanti oppure che non ne percepiscono affatto e che, quindi, devono essere economicamente mantenuti dal contribuente.

È bene prestare molta attenzione a questa dicitura, in quanto è possibile, in relazione al possesso di alcuni requisiti, accedere alle detrazioni Irpef e alle deduzioni dal reddito, per i familiari e i figli a carico.

Ritornando ai figli, possono essere considerati fiscalmente a carico, sia i minorenni che i maggiorenni, rispettando una determinata soglia di reddito. Naturalmente, per determinare il calcolo dell’importo della detrazione, i parametri da considerare sono molti di più come, per esempio, il numero dei figli a carico, il reddito, l’età e così via.

L’importo base della detrazione dei figli a carico è pari a 950 euro, che può aumentare in base ai parametri che abbiamo indicato poc’anzi.

Dove inserire le detrazioni figli a carico nel 730

Per beneficiare delle detrazioni figli a carico nel 730, si deve compilare il “prospetto familiari a carico”, inserendo i dati dei figli che, durante il precedente anno d’imposta, sono stati a carico del contribuente.

Naturalmente, non è competenza del contribuente andare a calcolare la detrazione spettante. Il calcolo, infatti, lo effettuare il professionista che presta assistenza fiscale. In alternativa, si può accettare - qualora completo - il 730 precompilato, nel quale sono già inserite le detrazioni per i familiari e per i figli a carico spettanti.

Quali figli sono considerati fiscalmente a carico? Come riportano le istruzioni di compilazione del 730/2022:

“Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2021 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili”.

Inoltre, se non conviventi o residenti all’estero e non rientranti nella categoria “altri familiari”, sono considerati a carico i figli anche se superano il limite d’età.

Dove si devono inserire i dati relativi ai figli a carico per i quali si richiede la detrazione fiscale? I dati devono essere riportati nel "prospetto familiari a carico", nei righi da 2 a 5, e si devono compilare le relative colonne di interesse. Si sottolinea che nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Nella colonna 1, si deve barrare la casella F1, se il familiare indicato è il primo figlio; si deve barrare la casella F per i figli anagraficamente successivi al primo.

Per esempio, nella colonna 4 deve essere inserito il Codice fiscale di ciascuno dei figli. Si ricorda, a tal proposito, che il codice fiscale sia dei figli che degli altri familiari a carico, deve essere indicato anche quando non si fruisce delle relative detrazioni fiscali.

Nello stesso prospetto, si devono inserire anche altri dati come, per esempio, i mesi in cui il figlio è stato a carico del contribuente e la relativa percentuale.

Quando non si ha più diritto alle detrazioni figli a carico nel 730: ecco le novità

Ci sono alcuni casi in cui si perde il diritto a beneficiare delle detrazioni per i figli a carico nel Modello 730.

Quando non si ha più diritto a ricevere le detrazioni figli a carico? Per esempio, quando il figlio convivente compie venticinque anni di età e, quindi, decade il requisito anagrafico.

Si perdono le detrazioni anche quando si supera il reddito stabilito di 2.840,51 euro o di 4000 (l'uno o l'altro importo a seconda dell'età anagrafica del figlio a carico). Si ricorda, infatti, che le detrazioni per i familiari e per i figli a carico sono anche commisurate al reddito.