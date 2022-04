In questo articolo proviamo a vedere alcuni esempi pratici di quanto bisogna pagare di tasse e di contributi in regime forfettario secondo i seguenti criteri: da quanto è aperta la Partita IVA (un anno, più di un anno o oltre cinque anni) ed il Codice Ateco, fondamentale per il calcolo dell'imponibile che dipende dal coefficiente di redditività stabilito dal Fisco.

Fare questi calcoli è relativamente semplice, ma ci sono diversi aspetti di cui tenere conto e non è quindi così facile fare tutto correttamente. Come sempre diciamo in questi casi, farsi seguire da un dottore commercialista è fondamentale e permette di dormire sonni tranquilli e non avere problemi con l'Agenzia delle Entrate.

Nonostante questo, è giusto che ogni soggetto sia a conoscenza della prorpria situazione, delle regole che deve seguire e delle tasse che deve pagare. Anche solo per valutare se il regime forfettario sia veramente il più conveniente o se invece può essere meglio il regime ordinario.

Alla luce di ciò, proviamo a capire come si calcola quanto bisogna pagare di tasse e di contributi in base alla propria situazione. Vedremo quanto deve pagare il soggetto immaginario Mario Rossi in caso di Partita IVA appena aperta, oppure di Partita IVA aperta da più o meno di cinque anni. Questo è infatti un discriminante fondamentale per comprendere quale aliquota va considerata in sede di pagamento delle tasse.

L'altro aspetto riguarda invece il Codice Ateco, che dipende dalla tipologia di attività svolta e va a determinare un aspetto estremamente importante per chi opera in regime forfettario: il coefficiente di redditività. Esso è stabilito dal Fisco in base alla tipologia di attività svolta e va a determinare la base imponibile da considerare, togliendo una quota forfettaria (da qui il nome del regime) che rappresenterebbe i costi.

Vediamo dunque come funziona il regime forfettario e come si calcolano tasse e contributi. Per chi volesse, si può approfondire anche visionando questo video di Giampiero Teresi sul funzionamento del regime forfettario 2022:

Come funziona il regime forfettario? Tante agevolazioni, pochi obblighi

Rispetto a qualsiasi altra tipologia di Partita IVA, il regime forfettario ha tutta una serie di agevolazioni molto importanti, motivo per cui è anche detto regime agevolato. Tenuta delle scritture contabili ridotta praticamente a zero, obblighi contributivi e di tassazione ridotti ed una certa elasticità sui pochi obblighi rimanenti.

Le tasse, per esempio, non sono calcolate come per tutti i cittadini attraverso gli scaglioni Irpef, ma con una semplice imposta sostitutiva che ammonta al 5 o al 15%, in base agli anni di attività. Per i primi cinque anni si ferma infatti al 5%, mentre per tutti gli anni dal sesto in poi si sale al 15%.

Un'aliquota comunque bassa, se si considera che la prima aliquota degli scaglioni Irpef è pari al 23%.

L'altra importante agevolazione riguarda invece il coefficiente di redditività, già citato in precedenza e dipendente dal tipo di attività esercitata. Si tratta di un metodo di calcolo che semplifica la base imponibile su cui pagare tasse e contributi. Una normale attività, paga le tasse su quanto genera, cioè sull'utile, dato banalmente da ricavi meno costi all'interno di un anno.

Chi opera in regime forfettario, invece, può dedurre solo una quota di costi predeterminata in base all'attività che esercita, secondo le seguenti aliquote:

• Per le Industrie alimentari e delle bevande e commercio all'ingrosso e al dettaglio: coefficiente redditività è il 40%;

• Costruzioni e attività immobiliari: 86%;

• Intermediari del commercio: 62%;

• Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione: 40%;

• Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi: coefficiente redditività 78%;

• Altre attività economiche: 67%.

Tali aliquote rappresentano la base imponibile, dunque i costi considerati sono esattamente la quota rimanente.

Calcolo tasse regime forfettario: esempio per un commerciante

Il primo esempio che vediamo in questo articolo riguarda un commerciante che ha Partita IVA praticamente appena aperta, nel 2021. Immaginiamo che l'attività sia iniziata a settembre 2021, motivo per cui deve pagare le tasse in base a quanto ha fatturato tra settembre e dicembre dello scorso anno.

Non sono previste variazioni per chi opera per alcuni mesi o per l'intero anno, dunque procediamo con il calcolo secondo quanto visto in precedenza, supponendo che il soggetto abbia fatturato 30.000 euro.

In questo caso, la base imponibile da considerare è il 30% di 40.000 euro, come visto nel precedente paragrafo, ed è pari quindi a 12.000 euro. Di conseguenza, il commerciante Mario Rossi dovrà pagare tasse pari a 600 euro, vale a dire il 5% di 12.000 euro.

Come si può vedere, il soggetto in questione ha avuto una forte agevolazione sulle tasse da pagare, pari a "solo" 600 euro con 30.000 euro di fatturato.

Calcolo tasse regime forfettario: esempio per un consulente

Immaginiamo ora che Mario Rossi sia invece un consulente sempre al primo anno di attività. Questa attività è nel generico gruppo di quelle con coefficiente di redditività pari al 78%, dunque proviamo a vedere quanto pagherà di tasse.

Ipotizziamo che abbia operato per tutto il 2021 incassando 40.000 euro di fatturato, quanto pagherà di tasse? La base imponibile sarà pari a 31.200 euro, mentre le tasse su questa cifra saranno ancora al 5%, dunque pari a 1.560 euro.

Una cifra nettamente superiore rispetto all'esempio precedente, dovuta proprio al differente coefficiente di redditività (anche se è cambiato anche il fatturato, come si è potuto vedere). Se invece Mario Rossi fosse al sesto anno di attività, la situazione sarebbe ben differente, sia per le tasse da pagare che per la base imponibile. Lo vediamo nei seguenti paragrafi.

Calcolo tasse regime forfettario: esempio per un consulente al terzo anno di attività

Se Mario Rossi, il consulente dell'esempio precedente, fosse al terzo anno di attività, come cambierebbe il calcolo delle tasse da pagare? In sostanza, andrebbe considerato un nuovo elemento per la base imponibile: i contributi pagati nell'anno precedente.

Infatti, i contributi sono detraibili ma solo per chi non è al primo anno di attività, ma almeno al secondo. Per ipotesi, Mario Rossi è al terzo anno di attività e dunque dovrà procedere in questo modo: fatturato moltiplicato per il coefficiente di reddittività e poi vanno sottratti i contributi pagati l'anno precedente.

Con fatturato pari ancora a 40.000 euro, il calcolo sarebbe il seguente: 31.200 di base imponibile meno i contributi (per esempio pari a 5.000 euro), cioè 26.200 euro su cui le tasse sarebbero pari a 1.310 euro.

Calcolo tasse regime forfettario: esempio per un consulente al sesto anno di attività

Se il Mario Rossi consulente fosse invece al sesto anno di attività, come cambierebbe la situazione? Il meccanismo di calcolo resta il medesimo, ma semplicemente si applica l'aliquota maggiorata del 15% dato che quella del 5% è valida solo nei primi cinque anni di attività.

Se quindi il fatturato dovesse essere ancora di 40.000 euro, il calcolo sarebbe il seguente: il solito 78% di 40.000 euro, pari a 31.200 euro, meno ancora una volta i contributi pagati l'anno precedente, per ipotesi pari ancora a 5.000 euro. In questo caso, con base imponibile ancora pari a 26.200 euro, le tasse ammonterebbero a 3.930 euro.

Ovviamente, il calcolo resta il medesimo per qualsiasi tipologia di attività, in quanto cambierebbe solamente la base imponibile in relazione al coefficiente di reddittività. Abbiamo mantenuto in questi tre esempi il medesimo coefficiente per mostrare la differenza quando cambia l'aliquota e quando vengono detratti i contributi pagati nell'anno precedente. In ogni caso, il calcolo viene fatto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate in base al fatturato dichiarato, va solo riportato in sede di compilazione di F24.