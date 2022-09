Se hai commesso errori compilando il Modello F24 puoi rimediare comodamente da casa, utilizzando una servizio telematico. Spieghiamo come funziona, come accedere e quali errori è possibile correggere.

Quando si compila un Modello F24, può capitare di commettere qualche errore: un codice tributo sbagliato, mese o anno di riferimento errato, dati mancanti e così via. Ma ad errori e sviste c’è un pratico e semplice rimedio.

Utilizzando il servizio Civis F24 dell’Agenzia delle entrate, i modelli si possono correggere online direttamente da casa. La progressiva telematizzazione degli atti e documenti amministrativi ha, sicuramente, concesso un grande beneficio, evitando al contribuente o al professionista delegato di recarsi personalmente presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.

Il servizio Civis F24 consente di correggere eventuali errori commessi e modificare i modelli già presentati. Spieghiamo come funziona, come si fa a correggere gli F24, sia per i contribuenti che per i professionisti abilitati.

Cosa fare se si sbaglia un F24

Tutti possono commettere errori di compilazione, sviste o omissioni. In questi casi, bisogna preoccuparsi, ma non troppo. Se si sbaglia a compilare un F24, magari inserendo il codice tributo errato oppure omettendo qualche dato, è possibile rimediare comodamente da casa.

Come ben si sa, il Modello di pagamento unificato F24 si utilizza per effettuare versamenti di vario tipo: pagare le imposte, i tributi, i contributi, le tasse, compesare i debiti con i crediti e molto altro. Si tratta di uno dei modelli di pagamento più utilizzati, molto semplice da compilare e reperire: si può facilmente scaricare dal sito dell'Agenzia delle entrate. Però, anche se è molto semplice da compilare, molto spesso, capita di commettere errori, soprattutto quando si devono inserire i codici tributo.

Come correggere un F24 online? L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un utilissimo servizio online di assistenza, chiamato Civis F24.

Il canale Civis permette di ricevere assistenza su varie ed eventuali comunicazioni di irregolarità. Si può anche chiedere assistenza sulle cartelle esattoriali ed, eventualmente, richiedere lo sgravio totale o parziale delle stesse.

Non bisogna più recarsi personalmente presso gli uffici, portandosi dietro faldoni pieni di documenti cartacei. Non bisogna più fare lunghe file. Con il canale Civis, sia i contribuenti che i professionisti abilitati possono correggere eventuali errori direttamente da casa, anche sui Modelli di pagamento unificato F24.

Il servizio Civis F24, in realtà, è già attivo da diversi anni. Dal 2015, infatti, in caso di errori di compilazione, il Modello F24 si può correggere online, presentando formale richiesta tramite il canale Civis.

È molto semplice: all’interno del canale si trova il versamento che è stato inviato, si può procedere ad inserire le correzioni necessarie e, infine, inviare formale richiesta. E l’esito? Il contribuente può ricevere l’esito della correzione tramite sms oppure e-mail, ma anche direttamente sul canale Civis.

Qui di seguito, spieghiamo più dettagliatamente come accedere al canale e modificare il modello errato.

Come correggere eventuali errori o annullare i versamenti

Prima di spiegare come fare ad utilizzare la procedura è bene capire come accedere. Per utilizzare il servizio Civis F24, ci si deve abilitare ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I cittadini possono accedere utilizzando:

Il Servizio Pubblico di Identità Digitale (Spid);

La Carta di Identità Elettronica (Cie);

La Carta Nazionale del Servizi (Cns).

I professionisti e le imprese possono accedere utilizzando le proprie credenziali:

Fisconline;

Entratel.

Una volta conclusa la breve e veloce fase di abilitazione, si dovrà accedere all'area dedicata "Assistenza" e, successivamente, entrare nel servizio Civis di modifica F24.

È sufficiente selezionare il modello da modificare, inserire tutte le modifiche e le correzioni necessarie e, infine, inoltrare la richiesta. Tutta l'operazione si effettua online e richiede pochissimo tempo. Anche la stessa richiesta di modifica ha tempi di lavorazione e di attesa piuttosto brevi.

Ma quali sono i dati che è possibile modificare utilizzando il servizio? I dati del Modello di pagamento unificato F24 modificabili sono solo quelli relativi alle imposte, ai codici tributo e agli anni di riferimento. Infatti, gli errori più comuni riguardano proprio l’inserimento di un codice tributo per un altro. Non è possibile modificare gli importi versati.

Come abbiamo detto, si tratta di una comoda procedura utilizzabile sia dai contribuenti che dai professionisti abilitati. Pertanto, se non sei in grado di provvedere personalmente alla correzione del modello utilizzando il servizio Civis puoi sempre rivolgerti ad un professionista come commercialisti, consulenti del lavoro e così via.

Per i più nostalgici o molto semplicemente per tutti coloro non avvezzi o impossibilitati all’utilizzo delle piattaforme telematiche è comunque possibile presentare l’istanza di rettifica cartacea, recandosi personalmente presso uno dei tanti sportelli territoriali dell'Agenzia delle entrate.