Quando si devono fare ore di lavoro straordinario, capita spesso di farsi qualche domanda circa la tassazione e la convenienza. Come vengono tassati gli straordinari? Conviene farli oppure no?

Capita spesso di voler o dover fare delle ore di lavoro straordinario. Per straordinario, si intendono ore lavorative svolte oltre il normale orario lavorativo settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato.

Le ore di lavoro straordinarie come vengono tassate? Conviene ai lavoratori dipendenti fare gli straordinari? Quante ore di straordinario conviene fare?

Domande di questo tipo sono molto comuni e nel testo cercheremo di fornire risposte semplice e chiare, cercando di andare a cancellare qualsiasi dubbio in merito.

Tassazione delle ore di straordinario lavorate

Oltre alle ore di lavoro ordinarie, ci sono anche le ore di lavoro straordinarie che, solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge, il lavoratore può rifiutarsi di prestare. Ci sono varie tipologie di ore lavorative straordinarie come, per esempio, lo straordinario notturno o festivo.

Le ore di straordinario, però, non possono essere infinite. Il lavoro straordinario, infatti, segue una specifica normativa, così come la retribuzione. Quest’ultima, infatti, non è la stessa delle ore di lavoro ordinarie.

La retribuzione del lavoro straordinario prevede l'applicazione di una maggiorazione. Le ore straordinarie si devono calcolare a parte e compensate con le maggiorazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro di riferimento. Oltre alle maggiorazioni, i contratti possono anche prevedere i risposi compensativi in aggiunta oppure alternativi alla maggiorazione.

La retribuzione viene, infatti, calcolata separatamente rispetto alle ore lavorative ordinarie e varia in base alle maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, andando ad aumentare la retribuzione lorda del lavoratore dipendente.

Come si calcola il compenso per il lavoro straordinario? In linea generale, si deve prendere in considerazione la paga oraria e dividerla per le ore di lavoro mensile previste dal contratto collettivo di riferimento. Il risultato ottenuto si deve moltiplicare per il coefficiente stabilito dal contratto e, successivamente, si deve moltiplicare per le ore di straordinario lavorate. Il risultato ottenuto si va a sommare alla retribuzione lorda mensile.

Come abbiamo già detto, la maggiorazione applicata dipende in funzione del contratto di riferimento; generalmente, la percentuale varia in base al tipo di mansione e di tipologia di straordinario.

Come abbiamo anticipato, però, c’è un limite agli straordinari. Pertanto, attenzione a non superare i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Uno dei maggiori dubbi si riferisce alla tassazione applicata alle ore di lavoro straordinario. La tassazione è la stessa rispetto alle ore di lavoro ordinario? Cambia qualcosa?

Se la retribuzione viene calcolata diversamente rispetto alle ore di lavoro ordinarie, la tassazione applicata è la medesima: dipende dal reddito totale e dagli scaglioni Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

Non ci resta che spiegare come si calcola la maggiorazione in busta paga. Appurato che la tassazione dipende dal reddito lordo e viene definita in base agli scaglioni Irpef, per poter calcolare le tasse non si può considerare solo l’imponibile mensile. Serve anche una proiezione annuale per andare ad individuare lo scaglione di reddito in cui si andrebbe a rientrare.

Quando si individua lo scaglione di appartenenza, allora si applica l’aliquota di riferimento. Su questo proposito, sorge, molto spesso, una seconda domanda: conviene oppure non conviene fare gli straordinari?

Fare gli straordinari conviene oppure no

Rispondere a questa domanda è piuttosto semplice. In linea di massima, conviene sempre fare qualche ora di straordinario, sempre rispettando la normativa di legge dei contratti nazionali di lavoro.

Abbiamo detto che, in linea di massima, conviene sempre, ma bisogna comunque fare attenzione a quante ore di straordinario vengono fatte. Le ore di straordinario vengono tassate allo stesso modo delle ore di lavoro ordinario e, considerando anche le relative maggiorazioni, contribuiscono ad aumentare il reddito del dipendente.

In soldoni, troppe ore di straordinario possono portare il lavoratore dipendente a pagare più tasse, in quanto rischia di sconfinare dal proprio scaglione e di passare allo scaglione Irpef successivo, che prevede un’aliquota maggiore.

Quali sono gli scaglioni Irpef? Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni Irpef per il 2022 sono i seguenti:

Reddito imponibile fino a 15.000,00 euro, aliquota al 23%;

Reddito imponibile da 15.001,00 fino a 28.000,00 euro, aliquota al 25%;

Reddito imponibile da 28.001 fino a 50.000 euro, aliquota al 35%;

Reddito imponibile oltre 50.001 euro, aliquota al 43%.

Prima di decidere di accettare e fare molte ore di straordinari, è sempre bene ponderare la propria situazione reddituale, magari, chiedendo aiuto ad un commercialista oppure ad un consulente di lavoro per capire di quanto le ore di lavoro in più possono incidere positivamente o negativamente sulle tasse da pagare.