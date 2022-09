Ormai sono molti coloro che sono stati obbligati a passare alla fatturazione elettronica e adesso è il turno dei forfettari. Ecco multe e sanzioni per chi non si adegua.

L’introduzione della fatturazione elettronica non è certo una novità per moltissimi esercizi, infatti sia chi lavora con un regime fiscale ordinario sia chi possiede una Partita Iva a regime forfettario è già a conoscenza della procedura da seguire per adeguarsi all'obbligo.

Per quanto riguarda il secondo caso, in particolare, l’obbligo è attivo già da luglio di quest’anno, dunque anche i forfettari, nonostante le agevolazioni di cui già usufruiscono avendo un particolare regime fiscale, sono dovuti passare alla fatturazione elettronica, ma dal 1° ottobre 2022 scattano anche le multe.

Vediamo come saranno sanzionati tutti i forfettari che decideranno di non adeguarsi e chi invece è esonerato dall’obbligo.

Le sanzioni per i forfettari senza fattura elettronica

Al momento le disposizioni europee prevedono una tempistica precisa entro la quale inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI) e cioè:

per fattura immediata: entro 12 giorni

per consegna di beni documentati: entro il 15 del mese successivo

per cessione di suddetti beni: entro la fine del mese successivo alla consegna

Nel caso dei forfettari, nello specifico, dal 1° ottobre 2022 anche loro verranno sanzionati se non emettono la fattura entro 12 giorni dal momento in cui viene effettuata l’operazione, come tutti gli operatori commerciali. Valgono ancora le vecchie disposizioni solo per le operazioni effettuate tra luglio e settembre 2022.

Le sanzioni per chi non rispetta questo termine sono piuttosto pesanti, infatti parliamo di multe che vanno dal 5% al 10% di quanto non è stato documentato, mentre nel caso in cui non venga rilevato il reddito effettivo possono essere applicate delle sanzioni che vanno da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.

Chi è esonerato dalla fatturazione elettronica

Queste disposizioni, però, non sono ancora obbligatorie per tutti: ci sono alcune categorie di soggetti che sono esonerati da ciò e dunque non rischiano di incorrere nelle sanzione menzionate precedentemente.

Per quanto riguarda i forfettari, infatti, solo chi possiede un reddito annuo maggiore di 25.000 euro deve rispettare la tempistica secondo cui la fattura deve essere trasmessa entro i 12 giorni canonici. Per coloro che, invece, hanno un reddito annuo inferiore a 25.000 euro l’obbligo verrà applicato solo a partire dal 2024.

Altri professionisti che sono attualmente esonerati dall’obbligo sono gli operatori sanitari, ad esempio medici e farmacie, i piccoli produttori agricoli, le società sportive dilettantistiche e, infine, coloro che non risiedono in Italia ma che allo stesso tempo effettuano o ricevono operazioni.

Leggi anche: Fattura elettronica: la guida ai software