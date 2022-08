31 agosto, prima scadenza per l'invio delle fatture elettroniche obbligatorie anche per le partite IVA a regime agevolato forfettario. Vediamo quali sono tutte le prossime scadenze e quali sanzioni si rischiano se si invia in ritardo.

Fatturazione elettronica obbligatoria: prima scadenza per le partite iva a regime forfettario. Oggi, 31 agosto è l'ultimo giorno per l'emissione e la trasmissione ad agenzia delle entrate dei dati di luglio. Vediamo come fare per l'invio telematico e quali prossime scadenze occorre rispettare per non rischiare pesanti sanzioni fiscali.

Regime forfettario: chi è obbligato alla fatturazione elettronica

Per le partite IVA forfettarie ad imposta fissa e vecchio regime dei minimi è scattato il termine ultimo per la presentazione delle fatture elettroniche. Ricordiamo infatti che in base al decreto sugli obiettivi del PNRR, è obbligatorio aderire alla nuova modalità di fatturazione per tutte le tipologie di partita IVA.

Per agevolare la fase di transizione però, il governo ha istituito una moratoria che prevede un termine più ampio per l'adeguamento ai nuovi sistemi di trasmissione. Quindi per il terzo trimestre 2022, cioè a partire dal 1 luglio, ricavi e compensi fatturati potevano essere inviati all'agenzia delle entrate entro un mese.

Questa novità riguarda tutte le partite IVA a regime agevolato che nel 2021 hanno avuto ricavi superiori ai 25.000 euro. Dal 2023 poi verrà estesa anche a tutte le altre tipologie anche con volumi di affari inferiori.

È importante quindi ricordare l'imminente scadenza dell'emissione e-fatture per non incorrere in pesanti sanzioni da parte dell'ente fiscale. La prima coincide con il giorno 31 agosto, per tutti coloro che sono passati al nuovo sistema a partire da luglio.

Per l'invio telematico è possibile utilizzare il servizio online di agenzia delle entrate, accedendo con le proprie credenziali alla sezione "Fatture e Corrispettivi", in alternativa utilizzare la app predisposta "FatturAE" o anche allegare i file tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”. In alternativa si può attivare un servizio tramite intermediari come commercialisti o servizi specializzati che operano via web e App.

La prima scadenza del 31 agosto coincide anche con l'ultima prevista nella moratoria, quindi biosgna tenere d'occhio le prossime date utili a partire dal 1 ottobre, perchè i tempi saranno ristretti e potrebbero scattare maggiorazioni di importo anche elevato, vediamo cosa cambierà.

Fattura elettronica forfettari: le prossime scadenze 2022

La moratoria che prevede un mese di tempo per l'invio ai clienti delle fatture elettroniche termina il 30 settembre. Quindi se il 31 agosto è l'ultima data utile per l'invio dei ricavi e compensi di luglio, così per quelle di agosto e settembre, rispettivamente le partite iva a regime forfettario avranno tempo fino a fine settembre e fine ottobre.

L'obbligo dell' e-fattura dei forfettari però, a partire dal 1 ottobre si allineerà con le altre scadenze per tutti e quindi ocorrerà inviare tutti i documenti entro 12 giorni dall'effettuazione. Sarà importante rispettare tutte le date, e per questo ricordiamo che la legge prevede che per risultare emessa la fattura deve essere stata correttamente trasmessa al sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate (SDI), al quale bisogna essere regolarmente registrati tramite Entratel e successiva richiesta di adesione e tutti i servizi.

L'operazione di fatturazione viene considerata effettuata dal fisco, a seconda che si tratti di cessioni di beni o servizi, in particolare:

Al momento della consegna , spedizione, o stipula per i beni moili ed immobili;

, spedizione, o stipula per i ed immobili; Al momento del pagamento corrispettivi quando si tratta di cessioni e vendita di servizi.

Nel caso in cui non si rispettino le scadenze indicate nel nuovo decreto si applicheranno sanzioni, più o meno pesanti a seconda dei casi. Ecco quali.

Cosa si rischia se si inviano le fatture elettroniche in ritardo

Vediamo quali e quante possono essere le multe previste dal fisco per omessa fatturazione o rotardata emissione. Il rischio è che scatti la sanzione amministrativa, in particolare:

Maggiorazione dal 5% al 10% , quando l'omessa fatturazione ha avuto incidenza sul determinare il reddito e la rispettiva quota di liquidazione IVA.

, quando l'omessa fatturazione ha avuto incidenza sul determinare il reddito e la rispettiva quota di liquidazione IVA. Una maggiorazione fissa che va dai 250 euro fino a 2000 euro , nel caso in cui la violazione dei termini non comporti una incidenza nella successiva liquidazione del imposta.

, nel caso in cui la violazione dei termini non comporti una incidenza nella successiva liquidazione del imposta. Anche per il committente, cioè chi non riceve regolare fattura elettronica entro i termini senza regolarizzare, sono previste sanzioni fino al 100% dell'IVA omessa o indicata in modo errato.

C'è sempre però la possibilità di regolarizzare la propria posizione per chi dovesse ritardare, sfruttando il ravvedimento operoso. Sarà quindi possibile in base ai giorni di ritardo, che vanno da un minimo di 15 giorni fino alla data di contestazione da parte del fisco, ottenere sconti sulle sanzioni.

Questo è importante anche per evitare successive azioni da parte dell'ente di riscossione come la messa in mora ed il pignoramento. Ad esempio, nel caso in cui il titolare di partita iva ometta o effettui una fatturazione tardiva, può contare sulla riduzione da 1/10 ad 1/5 della sanzione prevista, grazie alla procedura di "auto denuncia" prevista nell'applicazione del ravvedimento, compilando un modello F24 indicando anno dell'irregolarità e codice tributo 8911.