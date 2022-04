Nuove regole ed estensione dell'obbligo della fattura elettronica a nuove categorie di contribuenti, questo quanto previsto dal Decreto PNRR. Decadono dunque gli esoneri, ma non per tutti, è il caso delle micro partite Iva con ricavi inferiori ai 25.000 euro. Novità anche sul fronte evasione fiscale, nel 2022 verranno introdotte nuove misure per arginare il fenomeno.

Nuove regole per quanto riguarda l'obbligo di emissione della fattura elettronica, questo è quanto si legge dal Decreto PNRR.

Decadono quindi gli esoneri in vigore fino ad oggi, ma non per tutti.

Nell'acceso dibattito parlamentare infatti, in atto tra le froze politiche di maggioranza riguardo tutti gli aspetti della riforma fiscale, ha prevalso la linea difesa dal capo delegazione della Lega Nord, Giancarlo Giorgetti, ovvero escludere dall'obbligo di fatturazione elettronica le Partite Iva con ricavi fino a 25 mila euro, questo almeno fino al 2024, ( di seguito l'accesso ad uno dei siti web dove poter usufruire del servizio di fatturazione digitale Fatture in Cloud.it).

Leggendo il Decreto emerge un iniziale regime transitorio rispetto agli obblighi da assolvere e i documenti da emettere.

In pratica ci sarà una tolleranza rispetto a ritardi sulle scadenze che non faranno scattare multe o sanzioni, solo nel terzo trimestre dell'anno in corso, 2022, questo per agevolare la transazione verso quelle che saranno le nuove regole sugli obblighi di fatturazione elettronica, quindi da luglio a settembre.

Successivamente a partire dal mese di ottobre, scatterà la scadenza dei 12 giorni per l’emissione della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (discorso diverso per quella differita da emettere entro il giorno 15 del mese successivo ma è vincolata a una serie di requisiti), scadenze che se non rispettate comporteranno multe e sanzioni.

Obbligo della fattura elettronica: I destinatari

L'obbligo di fattura elettronica dunque verrà esteso a contribuenti che fino ad ora ne erano stati esonerati.

Partite Iva del regime forfettario con ricavi superiori ai 25 mila euro, associazioni sportive dilettantistiche, enti del Terzo settore con ricavi da attività commerciali fino a 65mila euro.

Così facendo il Fisco avrebbe un controllo più ampio su tutte le transazioni tra società (B2B) oltre che da società verso privati (B2C).

Con i nuovi obblighi estesi ad altre categorie di contribuenti, evasioni e frodi emergeranno più facilmente, questo perché si andrebbe a certificare il momento in cui avviene la frode e cioè quello dell'acquisto di un bene o servizio nel momento in cui il venditore o il prestatore non documenti nulla al fisco.

Come la fattura elettronica migliorerà la vita di molte imprese

L'esecutivo tra le novità riguardanti la fattura digitale sta valutando introduzione di una semplificazione legata alla precompilata Iva.

Sono 2 milioni le attività escluse da questa nuova misura ovvero quelle che operano in regime di Flat Tax

I dati provenienti dalla fatturazione elettronica verranno messi dall'Agenzia delle Entrate in un'area web dedicata consultabile dagli operatori Iva, questo fa si che l'intero sistema diventi più snello ed efficiente riducendo quindi la necessità di apportare modifiche da parte dei diretti interessati.

Obbligo di fattura elettronica, ma ci sono altre misure antievasione nel 2022

L'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ad altre categorie di contribuenti, non è il solo provvedimento che il Governo sta pensando attuare per combattere in modo importante il fenomeno dell'evasione fiscale.

Nel Decreto PNRR infatti è stato introdotto anche l’anticipo al 30 giugno della doppia sanzione per chi non accetta i pagamenti con il Pos, e notizia dell'ultim' ora la nascita del portale unico del sommerso, resa pubblica dal Ministro Orlando.

Ancora un po' di tempo invece per il nuovo cashback di Stato, che tornerà in campo pare entro fine 2022 per incentivare acquisti attraverso l'uso di metodi di pagamento digitale.

Tornando al Pos quindi le sanzioni per chi non metterà a disposizione nella propria attività tale sistema dal 2023 saranno anticipate a giugno 2022.

In pratica a partire dal 30 giugno attività commerciali e liberi professionisti dovranno prevedere la possibilità di ricevere pagamenti per merci o prestazioni tramite carta di credito, chi non adempirà a tali regole rischia una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione.

Debutta il portale unico del sommerso

Come già accennato nel portale precedente oltre alle nuove regole sulla fattura elettronica, ci saranno tutta una serie di altre novità per ridurre fenomeni legati all'evasione fiscale, tra questi, novità dell'ultima ora è rappresentata dal debutto del portale unico del sommerso.

In pratica lo scopo di portale è limitare il lavoro "nero" e sarà di responsabilità dell' Ispettorato nazionale del lavoro.

All'interno del registro verranno inseriti una notevole quantità di dati e dossier dell'attività di enti, istituzioni e forze dell'ordine rispetto alle violazioni sul lavoro sommerso.

Inoltre, confluiranno anche le informazioni su verbali, provvedimenti emessi ed eventuali contenziosi connessi.

Software Fatturazione Elettronica: le funzioni fondamentali

Visti gli sviluppi possiamo affermare con assoluta certezza che ormai per la maggior parte delle Società e delle Partite Iva dotarsi di un software per l'emissione di fatture digitali sia diventato ormai indispensabile.

Il mercato ad oggi offre molte soluzioni tecnologiche disponibili tra le quali ci sono appunto i software gestionali di fatturazione.

Questi rappresentano la soluzione più completa e consigliata visto che sono dei veri e propri software all-in one adatte indistintamente ad imprese grandi o piccole contribuendo a velocizzare e semplificare il processo di digitalizzazione di ogni tipo di attività.

Tra le funzioni implementate all'interno di questi tipi di software di fatturazione elettronica ci sono la possibilità di:

produrre preventivi e fatture;

registrare tutti gli acquisti;

programmare investimenti;

semplificazione dell'attività di gestione del magazzino.

Insomma uno strumento che rivoluziona la parte amministrativa delle imprese che grazie al processo di digitalizzazione svolto da questi software migliorano e non di poco l'efficienza di vari settori interni appunto all'impresa.

I migliori software di fatturazione elettronica

Ma quindi quale scegliere tra le soluzioni tecnologiche offerte dal mercato? I software di fatturazione elettronica sono tutti uguali, basta sceglierne uno?

Non è proprio così, ma ce ne sono di migliori rispetto alle diverse necessità dell'impresa.

La scelta infatti dovrà essere presa tenendo conto di vari aspetti.

Ecco una lista di valutazioni da dover fare:

Gestione del processo di fatturazione elettronica, un processo che si divide in fasi a partire dalla creazione della fattura, all'emissione, alla possibilità di poter apporre una firma digitale, alla possibilità di creare un preventivo per poi trasformarlo in fattura;

Gestione vendite, e quindi la possibilità ci comporre e modificare listini prezzi, oltre che alla possibilità di gestire l'attività della rete vendita;

Gestione acquisti ovvero la registrazione delle fatture, rapporti sui fornitori, gestione dell’IVA, etc;

Attività di magazzino, ovvero la gestione di tutte le attività ammnistrative e burocratiche interne al magazzino;

Gestione clientela grazie alla creazione di un vero e proprio database caratterizzato da dati anagrafici dei singoli clienti;

Analisi dei dati attraverso la creazione di reportistica;

Controllo del fisco e delle norme, che vanno dall'inserimento dei bolli, al calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi, liquidazioni Iva, etc.

