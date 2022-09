Maxi detrazione per moltissimi cantanti, tra cui Vasco Rossi, Gazzelle, Zucchero e tanti altri. Ciò è possibile per via della tax credit del Fisco. Ecco tutti gli artisti che ne hanno beneficiato.

Via libera all’uso indifferenziato del tax credit, ed è subito boom: +2,5 milioni di euro concessi dallo Stato nel 2021, un salto triplo in avanti rispetto all’anno precedente, quando il credito fiscale globale fu di appena 176mila. A giocare un ruolo fondamentale il DL aiuti, che ha esteso il tax credit in ambito musicale a tutte le tipologie di produzione discografica, mentre in precedenza era previsto soltanto per le opere prime, seconde e terze.

In totale risultano agevolati 94 album, molti dei quali portano le firme dei più importanti cantanti del panorama musicale. Quali sono i nomi più rilevanti?

Cos’è il tax credit e quanto influisce sul sistema culturale

Il tax credit, in italiano credito d’imposta, è un’agevolazione fiscale che prevede la possibilità per imprese e banche private di ammortizzare il costo di alcune tasse (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) a fronte di un investimento nel settore culturale. L’industria cinematografica è quella che beneficiava maggiormente del tax credit, ma dopo il lockdown e la crisi pandemica si è deciso investire anche negli altri ambiti.

Nell’industria discografica il credito d’imposta consente a chi produce musica di scontare a livello fiscale il 30% degli investimenti sostenuti, per un massimo di 75mila euro a opera e 800mila ad azienda nell’arco di tre anni. Il DL aiuti ha potenziato ulteriormente il sistema, aumentano il tetto massimo fino a 1,2 milioni di euro. Ci si aspetta che il provvedimento diventi un vero e proprio sostegno, tanto per le realtà indipendenti quanto per quelle leader del settore. Basti pensare che nel periodo che va dal 2015 al 2021 gli album le opere musicali che hanno usufruito del tax credit sono 298, e nell’anno precedente ammontavano a 94, più del 30% del totale.

Quali artisti hanno beneficiato del tax credit

Nomi di grande richiamo (ma non solo) sono ricorsi all’uso dell’agevolazione fiscale per produrre i propri dischi, alcuni di enorme successo.

Sul podio troviamo Malika Ayane, che con il suo Malifesto ha visto un investimento complessivo di 384.522 euro. Segue l’ultimo lavoro di Fedez, Disumani, album realizzato con 282.040 euro. I Maneskin, la band rock italiani che ha sfondato sul mercato internazionale, hanno prodotto Teatro d’ira Vol.1 con 252.179 euro. Sfogliando i dati sul tax credit rilasciati dal Ministero della Cultura spuntano anche alcuni mostri sacri del cantautorato italiano, come Vasco Rossi (Siamo qui) e Zucchero (Discover). Sotto la stessa etichetta discografica, la Universal Music Italia, troviamo Taxi Driver di Rkomi, Blu Celeste di Blanco. Spazio anche ai rapper Marracash e Mahmood (rispettivamente Noi, loro, gli altri e Ghettolimpo). Addentrandoci nell’universo Indie, My Mamma de La Rappresentante di Lista ha visto un investimento pari a 219.331 euro. OK di Gazzelle, invece, è stato inciso con un costo di 227.177 euro.