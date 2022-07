Il periodo di ferie è sempre atteso con molta trepidazione. Dopo una lunga stagione lavorativa, concedersi un meritato riposo e una vacanza con famiglia e amici è più che comprensibile. Infatti, l'obiettivo è proprio quello di far riposare il lavoratore, in modo tale che egli recuperi energie, sia fisiche che mentali.

Tale periodo, generalmente, viene concesso dalle aziende durante la stagione estiva. Molte volte, però, capita il dipendente non riesce a godere delle giornate di astensione che gli spettano. In genere, le ferie non godute non si perdono, anche perché è possibile riceverle come indennità. È bene conoscere anche un altro aspetto importante, sia quando sono godute dal dipendente che quando non sono godute: la tassazione. Sì perché anche questi giorni vengono tassate, ed è bene sapere quanto e come. Oltre a delineare una breve ed efficace guida sulla tassazione del periodo di riposo ci focalizzeremo principalmente su queste ultime, andando a vedere se conviene farsele pagare oppure no.

Conviene farsi pagare le ferie non godute: facciamo alcune considerazioni

Le ferie sono un diritto del dipendente e, qualora non vengano godute anche dopo lo scadere dei diciotto mesi, non si perdono. Si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore e non sono barattabili con denaro. Però, ci sono alcuni casi in cui i giorni non goduti possono essere monetizzati. Di quali parliamo? Della fine del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni o decesso del lavoratore.

Quando cessa il rapporto di lavoro, il dipendente si trova di fronte due possibilità. Se è ancora in tempo, può fruire del periodo maturato e non ancora goduto, non andare al lavoro e prendersi una vacanza. In alternativa, se supera i fatidici termini disponibili, riceverà un pagamento extra in busta paga.

Ma rispondiamo alla domanda che ci siamo posti: conviene farsi pagare le ferie non godute? Decisamente sì, ma solo quando il dipendente si trova nei casi appena menzionati. Il motivo è molto semplice. Se il lavoratore dipendente decide di farsi pagare percepirà una paga doppia: sia per le giornate lavorative effettuate, sia per le giornate maturate e non godute.

Come funziona la tassazione

Le tasse applicate cambiano se le ferie sono godute o non godute? Ci sono alcune differenze alle quali prestare attenzione? Sia per quanto riguarda le prime che le seconde, la tassazione applicata è quella ordinaria (attualmente, l’Irpef - Imposta sul reddito delle persone fisiche - al 23% o in base agli scaglioni di reddito).

Ci sono, però, alcune particolarità, alle quali prestare attenzione. Quali sono? Se la retribuzione prevista dal contratto di lavoro è a stipendio mensile, giornaliero o ad ora.

Nel caso dello stipendio mensile, il pagamento è incluso nella retribuzione. Se, invece, lo stipendio viene retribuito a giornata, vengono pagate a parte. Questo discorso vale anche nel caso della retribuzione ad ora.

Differenza tra ferie godute e non godute

Annualmente, spettano al dipendente almeno ventisei giornate di astensione dal lavoro, ovvero giornate in cui il dipendente non lavora, ma percepisce comunque la retribuzione.

Le modalità di fruizione del periodo di riposo sono stabilite dall’articolo 2109 del Codice Civile, (Oltre che regolate dal D.Lgs n. 66/2003 e D.Lgs n. 213/2004). Si legge, infatti, che il lavoratore:

“Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce […]”.

Naturalmente, il numero di settimane spettanti varia in base a diversi aspetti come, per esempio, in base la distribuzione delle giornate di lavoro. Per esempio, se durante la settimana, il dipendente lavora sei giorni, allora il numero minimo è 26. Quando, invece, il dipendente lavora cinque giorni a settimana, le giornate spettanti scendono a ventidue l’anno. In ogni caso, i giorni spettanti dipendono sempre dai contratti collettivi.

Le ferie maturate durante l’anno devono essere godute dal dipendente, secondo questi termini:

almeno due settimane, durante l’anno in cui vengono maturate;

le restanti durante i diciotto mesi successivi alla data termine dell’anno in cui sono state maturate.

Tuttavia, il termine dei diciotto mesi potrebbe variare in relazione a quanto stabilito nei vari CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).