Fanno parte del Terzo settore gli enti, le organizzazioni e le associazioni che agiscono in alcuni ambiti, ma senza scopo di lucro. Gli enti del Terzo settore possono essere commerciali o non commerciali e, a seconda dei casi, possono accedere a regimi fiscali agevolati. In questo articolo ci occuperemo della fiscalità, spiegando brevemente i tratti più importanti da sapere!

Quante volte hai sentito parlare del Terzo settore? Sicuramente tutte le volte in cui hai sentito parlare a proposito di associazioni, organizzazioni ed enti no profit, per esempio. Ebbene, bisogna sapere che insieme al primo e al secondo settore, c’è anche l'appena nominato Terzo settore, del quale fanno parte enti privati che agiscono negli ambiti più disparati, ma senza scopo di lucro.

A livello giuridico, organizzativo e fiscale, il Terzo settore è stato riformato a partire dal 2016; il percorso di riforma avviato, infatti, ne ha delineato norme e regole di funzionamento.

Oltre a sapere cos’è e come si costituiscono gli enti che ne fanno parte, come le associazioni o le organizzazioni, è necessario conoscere anche la fiscalità che interessa da vicino il Terzo settore. Argomento che, probabilmente, non è particolarmente noto. In relazione alla fiscalità, devi sapere che per alcuni enti sono previste anche agevolazioni e l'applicazione di un regime agevoltato.

Pertanto, in questo articolo faremo un semplice ma efficace focus sulla fiscalità del Terzo settore, andando a vedere quali sono le 6 cose che è bene conoscere, ma prima parleremo, in generale, di cos’è, come funziona e quali sono le caratteristiche degli enti che ne fanno parte.

Cosa si intende per Terzo settore?

Il Terzo settore è definito tale in quanto costituisce un’altra classe rispetto al primo e al secondo settore che sono, rispettivamente quello dello Stato e della Pubblica amministrazione e quello del mercato e delle imprese. È sostanzialmente questo il significato di Terzo settore.

Tuttavia, una volta capito cosa si intende quando si parla di Terzo settore, è bene capire quali sono gli enti che ne fanno parte e perché ci rientrano.

Nel Terzo settore rientrano gli enti, le associazioni e in generale tutti coloro che operano non per scopo di lucro, ma per finalità sociali o civili, mediante azione volontaria o gratuita. Questo è l’aspetto che li contraddistingue: il non operare per guadagnare.

Se scendiamo più nel dettaglio, in base al Decreto legislativo n. 177 del 2017, gli enti che rientrano nel Terzo settore, quindi, no profit sono i seguenti:

Associazioni di promozione sociale;

Organizzazioni di volontariato;

Imprese sociali;

Enti filantropici.

Precisamente, per far parte del Terzo settore, gli enti sopra indicati devono essere privati ed agire senza scopo di lucro; devono svolgere attività che siano di interesse generale e devono operare per finalità civili o sociali. Inoltre, è fondamentale l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Abbiamo più volte detto che questi enti non devono essere a scopo di lucro. Chiariamo questo aspetto, citando ciò che è scritto sul sito cantiereterzosettore.it:

“Agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti”.

Enti Terzo settore: cosa dice la legge?

Spostiamoci, adesso, molto brevemente sul piano normativo. Sono due i riferimenti normativi più importanti da tenere ben presente: il primo è, ovviamente, Legge delega n. 106/2016, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e il Decreto Legislativo n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore".

Detto ciò, ricordiamo che gli enti del Terzo settore, anche abbreviati con la sigla ETS, sono presenti già da molto tempo, ma recentemente, dal 2016, è stato avviato un percorso di riforma.

Con il Decreto legislativo n. 117 del 2017, il Terzo settore è stato disciplinato da un punto di vista non solo organizzativo e normativo, ma anche fiscale.

Inoltre, sempre in base al Decreto legislativo n. 117 è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Si tratta di un registro telematico che è stato istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A cosa serve l’iscrizione al Registro? Permette di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore oppure le specifiche qualifiche di associazioni o organizzazioni e, quando previsto, consente di acquisire la personalità giuridica.

Inoltre, iscriversi al Runts, come si legge sul sito servizi.lavoro.gov.it, consente:

“[…] di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni […]”.

Prima di focalizzarci sulla fiscalità del Terzo settore, facciamo un breve accenno a come si costituiscono le associazioni, spiegando, brevemente, quali sono gli adempimenti, burocratici e fiscali, che si devono effettuare.

Come si costituiscono le associazioni del terzo settore?

Facciamo una breve panoramica su come si costituiscono le associazioni del Terzo settore, anche in relazione alla riforma del 2017.

Come si fonda un ente del Terzo settore? Il primo passo che devono fare i fondatori dell’associazione è redigere e firmare lo statuto e l’atto costitutivo. Si tratta di documenti molto importanti che vanno a definire quali sono gli obiettivi dell’associazione, chi sono i membri fondatori e chi si occupa delle questioni amministrative. I soci fondatori devono essere almeno tre, i quali formeranno il Consiglio Direttivo.

Il passo successivo è quello di iscrivere l’associazione all’Agenzia delle entrate e di richiedere il Codice Fiscale, versando la tassa di registro - se, invece, si vuole svolgere attività commerciale è necessario aprire la Partita Iva per associazione.

Infine, come abbiamo detto già prima, è necessario iscriversi al Registro unico del Terzo settore (Runts).

Fiscalità del Terzo settore: come vengono tassate le associazioni?

Dopo questa lunga, ma doverosa, parentesi generale, è arrivato il momento di spostarci sul tema della fiscalità.

Quella fiscale è anche una delle novità di maggior rilievo della riforma del Terzo settore. La prima cosa da sapere, in relazione alla fiscalità, è che si deve fare una distinzione tra le attività del Terzo settore che vengono svolte in modalità commerciale e quelle che vengono svolte in modalità non commerciale, cioè non a fini di lucro.

Come si legge sul sito cantiereterzosettore.it:

“Se prevale l’una sull’altra, cambia il regime fiscale a cui l’ente del terzo settore è sottoposto. Quello forfetario, il più conveniente, si applica agli enti non commerciali”.

Quando e come si definisce un ente commerciale e non commerciale? In base all’entità delle entrate durante l’attività, ovviamente, sempre nel rispetto delle regole stabilite dal codice del Terzo settore.

Successivamente alla determinazione della commercialità o non commercialità dell’associazione si potrà stabilire il reddito imponile, sul quale si calcolano le imposte da pagare.

Tutti i redditi sono tassabili? Naturalmente no, ma ci sono alcuni redditi che sono tassabili come, per esempio, quelli dei terreni e dei fabbricati.

Passiamo agli altri due aspetti da sapere. Entrando più nello specifico, la tassazione applicata agli enti non commerciali viene applicata solo ai ricavi che derivano dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciale, dalle altre attività e i ricavi ottenuti da sponsorizzazioni.

Al contrato, agli enti commerciali è applicata una tassazione su tutte le entrate, ivi comprese quelle non commerciali.

Gli enti del terzo settore no profit possono svolgere attività commerciali?

A dispetto di quanto si possa immaginare, anche gli enti del Terzo settore no profit possono svolgere attività commerciali, alla quali si applica la fiscalità dei redditi d'impresa.

Cosa si intende per attività commerciale? Si tratta di tutte le attività svolte a pagamento a favore dei soci, oppure verso terzi non soci e quelle svolte verso attività imprenditoriali, oltre che i ricavi derivati da pubblicità e sponsor.

Si possono distinguere due casi - quarto e quinto punto da sapere. Quando l'ente svolge abitualmente l'attività commerciale e i ricavi da essa superano quelli conseguiti dalle attività verso i soci, perde il requisito della non commerciabilità. Tuttavia, avrà la possibilità di operare in uno speciale regime fiscale previsto per gli enti del Terzo settore.

C'è anche il caso in cui l'ente svolge solo marginalmente attività commerciale, non figurando tra gli scopi prefissati e i ricavi derivanti da tale attività non devono superare quelli derivanti dalle attività verso i soci. Rispettando questi limiti, l'ente viene ancora considerato non commerciale.

Alla luce di ciò, spieghiamo anche quali sono le attività commerciali: prestazione di servizi e cessioni di beni, attività diverse e di interesse generale svolte differentemente.

Attività terzo settore no profit: come funziona la fiscalità agevolata?

Abbiamo detto poc’anzi che le attività del terzo settore sono classificate, sul piano fiscale, in commerciali e non commerciali. Gli enti che fanno parte della seconda categoria possono scegliere di beneficiare di un regime agevolato; possibilità che decade in alcune circostanze. L'applicazione del regime agevolato è il sesto e ultimo aspetto da sapere.

Agli enti commerciali sarà applicato un regime ordinario di tassazione del reddito.

In quali circostanze? Per esempio, quando l’ETS diventa commerciale, perde il diritto ad avvalersi di alcune agevolazioni.

In cosa consistono i regimi fiscali agevolati? Gli enti che possono optare per i regimi agevolati sono soggetti ad una tassazione forfetaria sui redditi che derivano dalle attività di tipo commerciale.

A livello giuridico, ricordiamo che il regime forfetario che si può applicare agli Enti del Terzo settore non commerciali è previsto dall’articolo 80, del codice del Terzo settore.

In base al tipo di attività svolta, ovvero se essa è rivolta alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, sono previsti coefficienti di redditività.

Quali sono le agevolazioni che interessano la fiscalità del Terzo settore? Per esempio, gli enti sono esentati dal versamento dell’imposta di bollo su qualsiasi atto; gli enti possono anche beneficiare della riduzione o, addirittura, dell’esenzione dal versamento dei tributi locali. È prevista l’esenzione dal versamento delle tasse sulle concessioni governative.

Inoltre, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti Filantropici sono esenti dal versamento delle imposte dirette per i beni immobili.