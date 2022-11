Cosa succede quando arriva una cartella esattoriale errata dal Fisco? Ecco quello che devi sapere su cosa fare per evitare il pagamento della cartella pazza e come richiedere il riesame all’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto emerge dalle ultime rilevazioni e dati in merito all’invio delle cartelle esattoriali, aumenta sempre di più la percentuale di cartelle emesse erroneamente, tanto da raggiungere il 56% delle cartelle.

A questo proposito, gli errori sulle cartelle esattoriali sono piuttosto differenti e dipendono da vari fattori, ma non è raro che venga notificata ad un cittadino italiano erroneamente.

È per questo motivo che occorre fare attenzione a tutte le cartelle esattoriali che arrivano da parte dell’Agenzia delle Entrate per riuscire poi a richiederne il riesame, qualora questa dovesse risultare errata.

Ecco, quindi, cosa si deve fare se arriva una cartella pazza dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate sbaglia a inviare la cartella esattoriale: cos’è la cartella pazza

La cartella pazza è un’espressione sempre più utilizzata per indicare quelle situazioni in cui un cittadino o un imprenditore italiano riceva una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure dai Comuni, che tuttavia è basata su infondatezze.

Si tratta, quindi, di un fenomeno che purtroppo è sempre più in aumento: capita infatti sempre più spesso che una contribuente riceva un atto impositivo, inteso sia come cartelle di pagamento che avviso di accertamento, il quale tuttavia è basato su inesattezze.

I motivi che potrebbero determinare una cartella pazza e produrre quindi delle notifiche inesatte della cartella esattoriali, sono piuttosto differenti e cambiano da un contribuente all’altro.

In linea generale, comunque, tra le cartelle esattoriali errate maggiormente ricevute dal contribuente vi sono sicuramente quelle legate alla decadenza e alla prescrizione di tributi che invece sono stati già pagati e versati da parte del cittadino a cui è stata notificata la cartella.

Un’altra situazione in cui spesso vengono erroneamente notificate le cosiddette cartelle pazze, è quella delle imposte annullate a seguito di apposite sentenze e decisioni dei giudici tributari.

Al tempo stesso, tra gli altri errori che spesso determinato l’arrivo di una cartella esattoriale errata, vi è sicuramente quello della cartella notificata a contribuenti la cui tassa automobilistica risulta essere stata annullata da parte dei Giudici di Pace.

Infine, un ultimo errore che si ripete continuamente in alcune situazioni, riguarda la tassa dei rifiuti su immobili che vengono locati. Infatti, in questi casi, potrebbe capitare che la tassa venga notificata al proprietario invece del conduttore.

Agenzia delle Entrate: la procedura per avere il riesame della cartella pazza

Ma nei casi in cui un contribuente riceva una cartella pazza, cosa si può fare nei confronti del Fisco per evitare di pagare una cartella esattoriale inviata per errore?

Dunque, se il contribuente ritiene di aver ricevuto per errore un addebito, dovrà fare riferimento agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, sarà necessario rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo della cartella esattoriale in questione, al fine di poter fare richiesta di un riesame.

A questo proposito, vale la pena di sottolineare che nel momento in cui si riceve una cartella pazza, il contribuente sfortunato potrà richiedere il riesame anche attraverso il servizio dedicato alla consegna dei documenti e delle istanze, disponibile online, all’interno dell’apposita area personale.

Mentre, se la cartella esattoriale è stata emessa a seguito di un controllo automatizzato, in al caso è possibile richiedere maggiori informazioni oppure un riesame direttamente rivolgendosi al call center dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici di assistenza CIVIS.

Dopo aver presentato la procedura di riesame della cartella pazza, quindi, si potrebbero verificare due situazioni diverse. In un primo caso, se il contribuente non ha ancora pagato, potrà ricevere l’annullamento da parte dell’ufficio con emissione di un provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

In questo modo, l’agente della riscossione provvederà all’interruzione delle procedure di incasso del credito.

Mentre, nei casi in cui il contribuente abbia già pagato, avrà automaticamente diritto ad un rimborso pari all’importo che ha corrisposto in maniera indebita.

La cartella pazza: come funziona la sospensione della riscossione

Per coloro che hanno presentato ricorso, dopo aver ricevuto una cartella pazza, ovvero una cartella esattoriale con importi errati, se pensa che il pagamento della cartella, prima della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, possa provocare gravi problemi economici, potrà far richiesta di istanza di sospensione della riscossione.

Nei casi in cui tale sospensione sarà accettata e successivamente il ricorso per l’annullamento della cartella esattoriale venga respinto, però, il contribuente non sarà tenuto soltanto al pagamento degli importi della cartella pazza, ma anche al versamento di tutti gli interessi che sono stati maturati in quel periodo.