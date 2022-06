Giugno è un mese certamente caldo per quanto riguarda i pagamenti e gli obblighi nei confronti del Fisco, oltre che per il clima, e questo preoccupa non poco alcune categorie di contribuenti. Vediamo le date più importanti del mese, andando a comprendere chi riguardano e come eventualmente potrebbero cambiare.

Effettivamente giugno ha da molti anni il problema di concentrare troppi obblighi da parte dei contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, motivo per cui spesso alcune date vengono spostate in avanti con varie motivazioni. L'ultimo biennio, poi, caratterizzato dalla pandemia, ha visto slittare moltissime scadenze e creare di conseguenza un po' di confusione per quanto riguarda obblighi e pagamenti fiscali.

Ora si rientra verso la normalità, anche se non è semplice prevedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Le tante date di giugno che andremo a vedere potrebbero ancora subire delle variazioni, in particolare quelle che riguardano le Partite IVA che devono versare tasse e contributi, ma non solo.

Ogni anno, a giugno, la situazione è questa. La legge delega alla riforma fiscale potrebbe cambiare qualcosa, ma al momento è ancora bloccata e si aspetti che diventi realtà prima di cantare prematuramente vittoria. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, purtroppo mai veramente raggiunti ma solo raramente avvicinati: rendere l'intero sistema più snello e funzionale, semplificando alcuni iter complessi e rendendo più lineare anche il calendario delle scadenze.

In un periodo come quello di giugno, infatti, si sovrappongono decine di scadenze per le imprese, per i cittadini ed anche per i liberi professionisti, oltre a sovrapporsi anche un'ultima coda delle manovre straordinarie rese necessarie dalla pandemia.

Proprio legata a questo aspetto, c'è una scadenza che più di tutte preoccupa i cittadini ed infatti è la prima che andiamo ad analizzare in questo articolo.

Autocertificazione aiuti Covid: entro quando va fornita?

Rispettare il temporary framework dell'Unione Europea fornendo al Fisco tutte le informazioni di cui ha bisogno è una sorta di mission impossibile a cui le imprese sono chiamate proprio in questi giorni. Si tratta, infatti, di fornire l'autodichiarazione degli aiuti Covid di cui l'impresa ha goduto durante il biennio 2020-2021.

Come è semplice immaginare, ogni impresa ha beneficiato di alcuni aiuti, tra cui: contributi a fondo perduto, esenzioni, crediti d'imposta, esoneri e molto altro ancora. Significa che risalire a tutti gli aiuti "sfruttati" in questo periodo non è per nulla semplice, anzi.

L'Agenzia delle Entrate ha poi l'obiettivo di confrontare i dati forniti con quelli di cui è invece a conoscenza, andando così a testare l'effettivo funzionamento del sistema degli aiuti, oltre a mappare informazioni fondamentali in relazione a chi ha usufruito di più degli aiuti, chi invece ha avuto difficoltà e così via.

Si tratta di capire se gli aiuti hanno funzionato, in che misura, in che zone in particolare e via discorrendo. Un vero e proprio "check" che viene realizzato attraverso un modulo di otto pagine che per molti sono scritte praticamente in arabo. Il consiglio è sempre quello di farsi aiutare da un professionista, in attesa di capire se la scadenza slitterà in avanti oppure no.

Essa sarebbe infatti fissata al 30 giugno e fino ad ora le pressioni per farla arrivare al 30 settembre non hanno funzionato, ma nulla esclude che con l'avvicinarsi della data interessata qualcosa possa cambiare. Magari non fino al 30 settembre, ma qualche settimana di proroga potrebbe arrivare, come si dice in questi casi la speranza è l'ultima a morire.

Calendario scadenze giugno 2022: ecco i contribuenti interessati

Delle scadenze di giugno che si possono consultare sul portale dell'Agenzia delle Entrate (vederle tutte in questa sede sarebbe impossibile!) ce ne sono numerose che riguardano le società, ma proviamo a comprendere meglio chi è interessato da quali scadenze.

Ci sono ben 81 scadenze per le società di capitali, 77 per banche ed istituti di credito, 53 per i lavoratori autonomi, 49 per i commercianti, artigiani e società di persone, mentre "solo" 26 per pensionati, dipendenti e in generale persone fisiche non titolari di Partita IVA.

Questa panoramica non mandi però in confusione, perché alcune di queste scadenze sono in comune a più categorie. Detto ciò, proviamo a vedere alcune altre scadenze che preoccupano particolarmente i cittadini, anche alla luce di alcune novità in arrivo nel prossimo futuro.

Restituzione Irap: da fare entro il 30 giugno 2022!

Il 30 giugno scade il termine per la restituzione dell'Irap, con riferimento al saldo 2019 ed al primo acconto 2020. Se si supera questa data, bisogna sostenere anche il costo delle sanzioni. Una scadenza particolare che riguarda una cambiamento rispetto a quanto previsto nel decreto Rilancio e che ha subito a dire il vero molti cambi di rotta e di scadenza.

Tale scadenza è infatti stata rimandata ben cinque volte, di cui l'ultima attraverso il decreto Milleproroghe, ma finalmente (o forse no) sembra essere giunto il suo momento. Questa restituzione va effettuata per circa 4 milioni di soggetti (titolari di Partita IVA), sulla base naturalmente della loro dichiarazione dei redditi.

Naturalmente, conviene mantenere le orecchie aperte per scoprire se dovessero esserci ulteriori proroghe, anche se al momento non sembra essere nella volontà del Governo.

Dichiarazione IMU: quando è fissata la scadenza?

Un altro tema importante riguarda la Dichiarazione IMU, da presentare entro il 30 giugno ma solo in caso di variazioni intervenute sugli immobili nel 2021, con però anche una novità riguardante il modello, che proprio nel 2022 ha subito delle modifiche.

Bisogna però comprendere che correlazione c'è tra questa dichiarazione e le esenzioni per alcuni immobili disposte durante il periodo di emergenza. Una sorta di paradosso che al momento non è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate e che preoccupa non poco i contribuenti, naturalmente confusi sul tema.

Ancora una volta i ritardi sia dell'AdE che del Governo finiscono per ricadere sulle spalle dei cittadini, costretti a fare i conti con i problemi burocratici, i ritardi e le mancanze di chiarezza ma comunque tenuti ad essere in regola con questi obblighi.

Scadenza Partite IVA: rimane al 30 giugno?

Un'altra domanda da un milione di dollari, direbbe Gerry Scotti, perché non si sa ancora quale sarà il destino di questo capitolo. Parliamo naturalmente di tasse e contributi per le Partite IVA che, in teoria, andrebbero versati entro e non oltre il 30 giugno con riferimento al saldo 2021 ed all'acconto 2022.

Questa scadenza è slittata in avanti praticamente sempre negli ultimi anni, a maggior ragione con la pandemia di mezzo, ma per il 2022 non ci sono ancora certezze di proroga e neanche possibili date. Rimarrà la scadenza del 30-6? Difficilissimo dirlo, perché la volontà sembra essere quella di dare un po' di flessibilità, ma al momento non vi sono notizie certe, solo indiscrezioni.

Fatturazione elettronica: per chi diventa obbligo dal 1° luglio?

Per quanto si sia parlato delle scadenze, almeno alcune, del mese di giugno, è inevitabile citare anche una novità che sarà effettiva solo dal 1° luglio. Si tratta dell'obbligo di fatturazione elettronica che riguarderà finalmente anche i titolari di Partita IVA in regime forfettario.

Una novità nell'aria da tempo che ora diventa realtà e costringe così questa categoria a mettersi in regola con il nuovo sistema di fatturazione. La novità riguarderà però solo chi fattura una cifra annuale superiore a 25.000 euro (ovviamente in riferimento al 2021), mentre chi resta al di sotto di questa soglia dovrà adottare la e-fatturazione a partire dal 1° gennaio 2024.