Flat tax un regime fiscale molto simile al forfettario decisamente più semplice rispetto al regime ordinario oltre che caratterizzato da un aliquota fissa. Queste ma non non solo le caratteristiche che hanno decretato il successo della flat tax tra il popolo delle partite iva. Andiamo dunque ad approfondirne il funzionamento e ad analizzare pro e contro.

La flat tax è stata uno dei cavalli di battaglia della lega Nord, proposta e attuata durante il governo a marca giallo-verde.

In pratica si tratta di una tassa piatta (come espresso dal nome) che rappresenta un regime al alternativo a quello dei classici scaglioni Irpef che invece come caratteristica prevede una crescita progressiva con l'aumentare dei ricavi dichiarati.

La flat tax, così tanto discussa e contestata da una parte della politiche poichè definita poco sostenibile è l'oggetto del nostro articolo.

Andremo a discutere approfondimenti, il funzionamento di questo regime fiscale, le caratteristiche, i requisiti, il funzionamento.

Doveroso quando si parla di flat tax un approfondimento anche su quelle che conosciamo come regime forfettario poichè tra i tre regimi fiscali in vigore è certamente quello concettualmente più simile alla flat tax xhe prevede appunto una aliquota fissa di tassazione.

In Italia, la Flat tax per le Partite Iva risale al 2016, anno di approvazione della Legge sul forfettario.

Che, a sua volta, ha preso il posto di un altro regime fiscale dalla mono aliquota, vale a dire il regime dei minimi (che, ormai, è fruibile soltanto fino alla scadenza naturale).

Andiamo dunque a conoscere meglio la flat tax e gli sviluppi che la riguarderanno in vista della prossima riforma fiscale.

Flat tax: cosa è e come funziona

Per flat tax si intende "tassa piatta" questa è infatti l'esatta traduzione del termine inglese.

Il perchè di questo nome è dato dal fatto che la tassazione verrà applicata grazie ad una aliquota fissa e non tramite un principio di progressività che prevede una aliquota che cresce con il reddito dichiarato.

Secondo il principio di funzionamento della flat tax dunque si dovranno tassare con la medesima aliquota tutti gli scaglioni di reddito dal più basso al più alto.

Il fatto che qualsiasi reddito venga tassato allo stesso modo significa che nel caso di due imprese la prima con un reddito di 20.000 la seconda con un reddito di 120.000 euro, significa che ad entrambe verrà applicata la stessa aliquota.

Attenzione però non cadiamo nel tranello di pensare che quindi le tasse pagate dalle due aziende saranno caratterizzate dallo stesso importo, che sarà invece proporzionale al volume di reddito dichiarato, se nel primo caso infatti si dovranno pagare 2.000 di tasse nel secondo saliranno a 22.000 euro, questo ipotizzando una flat tax al 20%.

Flat tax per autonomi e Partite iva, ma a determinate condizioni

Un regime di tassazione molto simile a principio di funzionamento della flat tax in Italia è in vigore per alcune categorie di lavoratori e più precisamente, Partite Iva che fatturano importi entro certi valori è in vigore già dal 2016, si tratta del regime forfettario introdotto con le due leggi di bilancio relativamente agli anni 2019 e 2020.

Andiamo allora a conoscere tutto ciò che c'è da sapere di uno dei regimi fiscali che ha riscosso più successo tra le Partite iva italiane, si tratta appunto del regime forfettario.

Il funzionamento è semplice, in pratica per redditi fino a 65.000 verrà applicata una tassazione fissa del 15%, niente aliquota progressiva come previsto dal sistema di scaglioni Irpef dunque, ma una vera e propria "flat tax".

Sicuramente si tratta di un regime fiscale molto apprezzato poichè semplificato, sono pochi gli adempimenti richiesti, con facilità ci si fa una idea in anticipo sull'importo delle tasse da pagare infatti l'unico pagamento da effettuare sarà l'imposta sostitutiva del 15%sul reddito imponibile, via dunque tutti i vari tributi come Irpef, addizionali varie, ecc..

Ma le sorprese non sono di certo finite qui, se infatti ci si trova alla prima apertura di partita iva e nei primi 5 anni di attività, l'aliquota di tassazione prevista sarà ancora più bassa, dal 15% scenderà al 5%, questa misura prende il nome di "aliquota start-up".

Flat tax per le Partite Iva come funziona e come viene calcolata

Come già ribadito più volte nei paragrafi precedenti flat tax e regime forfettario sono da considerarsi regimi molto simili poichè caratterizzati da una aliquota fissa di tassazione pari al 15%.

Il regime forfettario si affacciò nel panorama del fisco italiano nel 2016, pensato per autonomi e partite Iva con un tetto massimo ricavi, compensi fissato a 30 mila euro.

Con il tempo e con il successo avuto da tale regime fiscale nel 2019 si è deciso di lanciare la Flat tax, in verità un vero e proprio spot visto che non si tratta di una misura innovativa bensì di un potenziamento del "vecchio" regime forfettario.

La flat tax per le Partite iva infatti prevede l'innalzamento del tetto massimo ricavi e compensi da 30 mila agli attuali 65 mila euro, allargando di fatto la platea dei beneficiari.

Facciamo dunque un esempio concreto di calcolo di una partita iva che ha deciso di operare con questo tipo di regime fiscale.

E' il caso di un avvocato, ipotizziamo che nell'arco dell'anno solare abbia prodotto fatture per un importo di 20 mila euro.

Le imposte alle quali andrà incontro sono:

2.000 di contributi previdenziali che dovrà versare alla cassa forense;

che dovrà versare alla cassa forense; 2.040 euro di tasse, calcolate sul reddito imponibile.

Da segnalare che nel momento in cui l'avvocato in questione si trova nei suoi primi 5 anni di attività, le tasse da pagare scenderanno da 2.040 a 680 euro grazie all'aliquota del 5% o anche "aliquota start-up" così come previsto dalla normativa vigente.

Flat tax: gli svantaggi di una tassazione ad aliquota fissa per tutti

Ora perchè si sono create polemiche tra le forze politiche in parlamento intorno alla Flat tax?

In primis il motivo è legato ad una minore pressione fiscale che fa diminuire il gettito fiscale rispetto ad un sistema fiscale ad aliquota progressiva, tradotto in numeri si parla di 100 miliardi in meno.

Inoltre c'è chi sostiene che con la flat tax siano i più ricchi a trarne maggiore vantaggio, ma come è possibile?

Per spiegare il punto di visto condividiamo un esempio:

Ipotizziamo un lavoratore dipendente con un reddito annuo di 70 mila euro.

Il reddito da lavoro dipendente come sappiamo viene tassato con il sistema degli scaglioni Irpef, in questo caso l'aliquota da applicare sarà quella del 41%, è chiaro che se ci fosse la possibilità di applicare la flat tax il reddito del lavoratore sarebbe più alto di circa il 60%, ma attenzione non è tutto oro quello che luccica il criterio di progressività sarebbe mantenuto, in questo caso, non applicando alcuna deduzione.

Altro aspetto negativo per quanto riguarda la flat tax è la perdita della personalizzazione dell’imposta, attualmente infatti il sistema di detrazioni e deduzioni si conforma alle diverse situazioni familiari e alle caratteristiche del nucleo familiare del contribuente.

Ipotizzare un sistema che prevede una deduzione fissa, si da una parte semplifica il tutto, ma dall'altra penalizza il contribuente che perderebbe una serie di detrazioni d'imposta che ad oggi incidono non poco sul bilancio familiare e che hanno assunto lo stesso peso delle agevolazioni messe in campo per scuola e disabilità.

Siamo giunti alla fine dell'articolo, abbiamo trattato i principali aspetti introtno a flat tax e regime forfettario il consiglio in questi casi resta sempre quello di rivolgervi al vostro commercialista o recarvi presso uno studio di fiscalisti per trovare la migliore soluzione rispetto a quella che è la propria situazione di partenza.

Per quanto riguarda la prossima riforma fiscale quasi certamente il governo riconfermerà forfettario e flat tax lascianod inlaterate le attuali condizioni.