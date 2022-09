Per determinare l'Isee, servono molti elementi. Coloro in possesso di carte prepagate, non devono dimenticare di inserire il calcolo della giacenza media. Spieghiamo come si effettua il calcolo e dove si inserisce il dato.

Se non hai ancora presentato il tuo Isee, non sei in ritardo, in quanto è possibile farlo in qualsiasi momento dell’anno.

Gli elementi necessari alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente sono tanti e, uno di questi, qualora il richiedente ne sia in possesso, è la giacenza media di un conto corrente o di una carta prepagata.

Ebbene, nel testo forniremo tutte le informazioni utili su come calcolare la giacenza media delle carte prepagate. Ci si potrebbe chiedere: posso farlo automaticamente oppure devo rivolgermi ad una banca o all’ufficio postale?

Giacenza media: di cosa si tratta e perché è importante ai fini Isee

In molti si chiederanno il significato di giacenza media. Ebbene, si tratta di un valore numerico che indica il denaro che, in media, è contenuto su un conto oppure, nel caso specifico del quale ci apprestiamo a disquisire, su una carta prepagata. Solitamente, la giacenza media si calcola su base annua.

Perché si calcola su base annua? La giacenza media non è un valore fisso, ma varia di anno in anno e, proprio per questo motivo, è necessario sempre richiedere o eseguire il calcolo aggiornato.

Si tratta di un valore, insieme a molti altri, fondamentali per determinare e ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), indispensabile per calcolare l’Isee.

Come ben sappiamo, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è uno strumento che va a fotografare la situazione economica di un nucleo familiare ed è necessario soprattutto per chi ha intenzione di accedere a bonus e agevolazioni statali, al reddito e alla pensione di cittadinanza e anche agli studenti.

Per esempio, l’Isee universitario è utile agli studenti che frequentano corsi universitari per fruire di benefici come borse di studio, per la determinazione della retta da pagare, per l'alloggio o altro.

Ma la funzione della giacenza media non è importante solo ai fini Isee o per accedere a bonus che richiedono un indicatore fino ad una certa soglia reddituale.

Molti istituti di credito richiedono la giacenza media delle carte prepagate per concedere mutui oppure prestiti.

Come si calcola la giacenza media delle carte prepagate

Passiamo ad esaminare un aspetto un po’ più pratico. Come si calcola la giacenza media delle carte prepagate? Per calcolare la giacenza media non servono calcoli troppo complessi, ma solo una dose importante di attenzione.

Spieghiamo, innanzitutto, cosa sono le carte prepagate e come funzionano. Si tratta di una carta utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, quindi, senza l'utilizzo del contante, non ha un conto collegato, ma un deposito - chiamanto anche borsellino elettronico. Non si differenzia molto da una carta di credito, se non per questo particolare. Se quando si paga con la carta di credito, si ha una linea diretta che l'istituto di credito ha collegato alla carta, la prepagata utilizza denaro che è stato ricaricato precedentemente sulla stessa. Pertanto, si ha a disposizione solo il denaro che vi è stato precedentemente caricato.

Ritornando al calcolo da effettuare, bisogna sapere che i passaggi da eseguire sono solo due: innanzitutto, si devono sommare le giacenze giornaliere della carta durante l’anno solare; successivamente, si deve dividere il risultato scaturito dalla somma per 365.

E se la carta è cointestata? In questo caso, se il calcolo occorre a un solo proprietario, si deve considerare solo la metà del risultato (il 50%).

Ma dove deve essere inserito il risultato del calcolo della giacenza media? Analizziamolo, qui di seguito.

Dove si deve inserire il dato della giacenza media nella Dsu per ottenere l’Isee

Anche se nella maggior parte dei casi, per effettuare il calcolo della Dsu ci si rivolge ad un Caf oppure direttamente ad un ente bancario o un ufficio postale, spieghiamo, per completezza d’informazioni, dove si inserisce la giacenza media delle carte prepagate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

In ogni caso, è bene precisare che, una volta all’anno, l’istituto comunica il calcolo riferito al 31 dicembre. Inoltre, alcune carte danno la possibilità, attraverso l’utilizzo di un’applicazione, di controllare la propria situazione finanziaria, ivi compresa, la giacenza media. In questo modo, è possibile sapere subito il dato, senza il bisogno di recarsi personalmente presso l’istituto di credito.

Ma spieghiamo, dove si deve inserire il dato, una volta ottenuto, all’interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Dunque, per quanto riguarda le carte conto, prepagate con Iban, il saldo di fine anno e la giacenza media si devono inserire nel riquadro FC2, sezione I, con il codice 01.

Invece, il saldo di fine anno e la giacenza media delle carte prepagate semplici, il dato deve essere inserito nel riquadro FC2, sezione II, codice 99.

Abbiamo spiegato che si devono considerare anche le carte prepagate per calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, sia che si tratti di una carta con Iban che senza. A proposito di ciò, come abbiamo appena indicato, quel che cambia è solo la dicitura sulla modulistica. Attenti, quindi, a dove viene inserita la giacenza media della carta.