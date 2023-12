Imposta di successione, quando è obbligatorio versarla senza chiedere l'esonero

L'imposta di successione in Italia rappresenta un importante aspetto del passaggio di proprietà dei beni da un defunto ai suoi eredi. Vi sono tuttavia diversi casi in cui è necessario e obbligatorio versare l'imposta e altri in cui le condizioni consentono di ottenere l'esonero da questo onere fiscale.

Il significato dell'imposta di successione

L'imposta di successione è un tributo indiretto che si applica al momento del trasferimento delle proprietà e di altri diritti dagli eredi al defunto. Di norma, questa imposta riguarda eredità contenenti denaro, beni mobili, beni immobili e diritti reali. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della procedura di successione, coincidendo con la data del decesso del contribuente.

Le entrate che non includono beni immobili o diritti reali su immobili e che non superano i 100.000 euro esentano gli eredi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Le diverse forme di successione

Le forme di successione sono tre: testamentaria, legittima e mista.

• successione testamentaria , il defunto ha redatto un testamento nominando gli eredi e specificando le disposizioni sulla loro eredità.

• successione legittima , l'eredità è determinata in base alle leggi, considerando i rapporti di parentela e la quota di eredità di ciascun erede.

• successione mista, il defunto ha predisposto la successione solo per una parte dei suoi beni, mentre l'altra parte segue le regole della successione legittima.

Quando è obbligatorio versare l'imposta di successione

Per comprendere le logiche dell'esonero dalle imposte di successione, è essenziale capire quali beni sono soggetti a questa imposta. Essa riguarda principalmente:

• beni immobili

• beni mobili, obbligazioni, crediti e denaro inclusi nella massa ereditaria.

Il calcolo dell'imposta di successione si basa sul valore totale dell'eredità. Le aliquote dell'imposta variano in base al grado di parentela dell'erede e del legatario.

Aliquote e beni imponibili

Le aliquote dell'imposta di successione in Italia variano a seconda del grado di parentela:

• coniugi e parenti diretti, come genitori e figli, pagano il 4% sul valore eccedente un milione di euro per ogni erede.

• fratelli e sorelle pagano il 6% sul valore eccedente i 100.000 euro ciascuno.

• altri parenti fino al quarto grado in linea diretta e fino al terzo grado in linea collaterale pagano anch'essi il 6%.

• altre persone nominate dal defunto pagano l'8% senza alcuna franchigia.

Tra i beni imponibili figurano aziende, azioni, obbligazioni, titoli, quote sociali, rendite, pensioni, navi, aerei, beni mobili come gioielli, denaro, oggetti di valore e altri crediti. Tuttavia, esistono eccezioni e voci deducibili, come i debiti del defunto, spese mediche, funerarie e imposte pagate a uno Stato estero.

Quando si può usufruire dell'esonero dall'imposta di successione

L'esonero dall'imposta di successione si applica a determinati beni e soggetti.

Beni esclusi:

• titoli emessi dallo Stato

• crediti vantati nei confronti dello Stato e non ancora riconosciuti

• trattamenti di fine rapporto e indennità da lavoro non ancora percepite al momento del decesso

• crediti rivendicati in sede giudiziaria senza sentenza

• beni mobili iscritti nel Pubblico registro automobilistico

• beni culturali assoggettati ai vincoli dei beni di pregio architettonico, storico o culturale.

Soggetti esclusi:

• passaggio di aziende o rami aziendali

• quote sociali e azioni ereditate dal coniuge e dagli eredi in linea retta

• indennità delle assicurazioni previdenziali del defunto

• franchigia di 1,5 milioni di euro se l'erede è disabile (Legge 104/1992)

• enti religiosi e onlus se sono eredi.

L'imposta di successione in Italia rappresenta un elemento essenziale nella successione ereditaria. Comprendere quando è obbligatorio versare l'imposta e le situazioni in cui è possibile ottenere l'esonero, anche in funzione dei cambiamenti che stanno avvenendo a riguardo, è fondamentale per gestire al meglio il processo di successione e garantire la conformità alle normative fiscali vigenti.