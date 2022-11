L'imposta di successione si deve pagare in un momento successivo rispetto alla dichiarazione di successione, ovvero quando si riceve una eredità da un soggetto defunto. Gli eredi devono provvedere al pagamento di questa tassa sulla base del grado di parentela con il soggetto che lascia l'eredità, e sulla base di alcuni diritti previsti dalla legge.

Questa tassa è una imposta indiretta che va pagata all'Agenzia delle Entrate, ogni qual volta si ricevano beni mobili, immobili, oppure ancora somme di denaro. Il mancato pagamento può comportare diverse sanzioni, anche se i soggetti interessati hanno comunque diversi mesi di tempo per procedere.

I dubbi possono sorgere su ciò che riguarda le modalità di pagamento: si può pagare l'imposta di successione a rate? A quanto ammonta questo pagamento? Vediamo in questo articolo cosa c'è da sapere, in base alle leggi italiane su questa tassa.

Imposta di successione: come funziona il pagamento

Il pagamento dell'imposta di successione viene stabilito sulla base del grado di parentela di coloro che ricevono l'eredità rispetto al soggetto defunto. Quando gli eredi in questo modo entrano in possesso di un bene, che può essere una abitazione, ma anche una somma di denaro, devono necessariamente procedere con la dichiarazione di successione, ovvero inviare un documento entro 12 mesi.

Questa dichiarazione non deve essere compilata se l'eredità viene lasciata ai coniugi oppure ai parenti diretti del defunto, oppure se il valore dell'eredità non supera 100.000 euro, oppure se non sono inclusi immobili o abitazioni.

Per conoscere la tassa di successione da pagare, viene effettuato un calcolo che tiene conto degli attivi e dei passivi lasciati in eredità, ovvero del valore di ciò che viene ereditato. Il pagamento dell'imposta di successione funziona poi in questo modo:

è del 4% per coniugi o figli che ricevono l'eredità, con franchigia di 1 milione di euro;





è del 6% per fratelli e sorelle che ricevono l'eredità, con franchigia di 100.000 euro;





è del 6% per soggetti con altri gradi di parentela fino al quarto, senza alcuna franchigia;





è all'8% per tutti gli altri soggetti, fuori dalla famiglia, senza franchigia.

Il pagamento deve esseere effettuato generalmente in un'unica soluzione, tuttavia è possibile anche chiedere il pagamento a rate, se vengono soddisfatti alcuni importanti requisiti, come vedremo tra poco.

Imposta di successione: pagamento a rate

Il pagamento a rate dell'imposta di successione è previsto, ma solamente se vengono soddisfatti alcuni criteri. Se l'imposta di successione è minore di mille euro, non si può richiedere in alcun modo di procedere con la rateizzazione dell'importo.

Le cose cambiano invece quando la tassa supera questa soglia: in base alla cifra totale dell'eredità, è possibile chiedere di dilazionare il pagamento in un numero maggiore di rate. Questo vuol dire che se la tassa è particolarmente elevata, si può chiedere di pagare in momenti diversi, con una rateizzazione massima in 12 rate.

Ciò che bisogna ricordare tuttavia è che la prima rata è la più importante, perché va pagata entro 60 giorni dalla richiesta da parte del fisco di saldare l'importo. Questa prima rata è fissa e sarà di almeno il 20% della somma totale da corrispondere.

La rateizzazione di somme elevate prevede la divisione della cifra su pagamenti trimestrali: questo vuol dire che se ti trovi in questa situazione potrai pagare una rata ogni tre mesi, e il numero di rate dipende dalla somma complessiva da versare.

Per somme da versare che superano la cifra di 20.000 euro, si può chiedere il pagamento dilazionato fino a 8 rate, mentre per le somme superiori sono previste 12 rate trimestrali.

Come pagare l'imposta di successione a rate

Va ricordato che in caso di rinuncia all'eredità, non si deve provvedere al pagamento della tassa, ma sono solamente previsti dei costi per il supporto di un professionista o per il notaio. Per chi invece accetta l'eredità, è prevista l'applicazione della tassa.

Per provvedere al pagamento dell'imposta di successione a rate, bisogna prima di tutto conoscere l'importo totale da corrispondere, che viene comunicato da una notifica dell'Agenzia delle Entrate. Come abbiamo visto, il primo versamento è importante perché con la prima rata si va a pagare almeno il 20% della tassa, e la data del pagamento va a determinare anche le date dei versamenti successivi.

Il limite per il pagamento delle rate sarà infatti in riferimento al giorno successivo del primo versamento, ogni tre mesi. Va segnalato che se si decide di procedere con la rateizzazione, vanno anche corrisposte alcune somme aggiuntive per gli interessi dovuti al fisco.

Per pagare questa tassa si utilizza il modello F24, compilando il documento con i codici tributo corrispondendi al versamento, che vengono indicati dal fisco al momento della comunicazione della tassa. Va ricordato che se non si versa la prima rata, decade completamente la possibilità di rateizzare questa somma, per cui ci si può trovare nella spiacevole situazione di dover pagare tutto l'importo in un unico versamento.

Bisognerà poi anche provvedere al pagamento di una sanzione in base al ritardo nel versamento della tassa, che si va a sommare agli interessi dovuti al fisco. Per questi motivi può essere utile affidarsi ad un professionista esperto per provvedere al pagamento di questa tassa.