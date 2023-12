Pagamento Imu 2023: ecco quando si paga e come si calcola l'importo della tassa

Pagamento imminente per l'Imu 2023: ecco entro quando bisogna pagare, quali sono tutte le scadenze da rispettare e come si calcola l'importo di questa tassa.

Il termine ultimo per il versamento del Saldo IMU 2023 si avvicina, fissato per lunedì 18 dicembre. Chi è tenuto al pagamento e quali immobili ne sono esenti? Come si effettua il pagamento e come si può calcolare l'importo dovuto?

Ecco chi deve pagare l'Imu nel 2023

Il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) non rappresenta una procedura automatica per tutti i proprietari di immobili, ma è piuttosto vincolato alla tipologia e alla specifica categoria catastale dell'unità immobiliare in questione. Nel contesto dell'anno 2023, sono coloro i quali possiedono immobili registrati al catasto nelle seguenti categorie ad essere obbligati al pagamento dell'IMU.

• categoria A1 (abitazione signorile) , questa categoria include le residenze di prestigio e di elevato valore, destinate a un uso residenziale signorile.

• categoria A8 (abitazione in ville) , gli immobili rientranti in questa categoria sono caratterizzati come abitazioni situate in contesti ville, denotando una destinazione residenziale di pregio.

• categoria A9 (castelli, palazzi di pregio o storici), la categoria A9 comprende immobili di notevole importanza storica o architettonica, come castelli e palazzi, evidenziando la necessità di un'imposta specifica su proprietà di particolare rilevanza culturale o storica.

Il pagamento dell'IMU è legato strettamente alla natura e alla destinazione d'uso degli immobili, coinvolgendo specificamente coloro che possiedono proprietà immobiliari rientranti nelle categorie sopra menzionate.

Le esenzioni dall'Imu: come funzionano

Esistono specifiche categorie catastali che godono di esenzione dall'Imposta Municipale Unica (IMU). Tuttavia, è importante sottolineare che tale esenzione si applica soltanto nel caso in cui gli immobili in questione siano utilizzati come abitazione principale. Le categorie che rientrano in questa modalità di esenzione comprendono:

• categoria A/2 e relative pertinenze , questa categoria abbraccia le unità immobiliari destinate all'abitazione principale, insieme alle relative pertinenze.

• categoria A/3 e relative pertinenze , immobili e relative pertinenze di tipo A/3, anch'essi adibiti a residenza principale, rientrano in questa categoria esente dall'IMU.

• categoria A/4 e relative pertinenze , gli immobili di categoria A/4, se destinati a costituire la residenza principale, sono anch'essi esenti da questa imposta.

• categoria A/5 e relative pertinenze , proprietà immobiliari di tipo A/5 e le loro pertinenze, quando utilizzate come abitazione principale, beneficiano dell'esenzione dall'IMU.

• categoria A/6 e relative pertinenze , includendo immobili adibiti all'abitazione principale, la categoria A/6 gode dell'esenzione dall'Imposta Municipale Unica.

• categoria A/7 e relative pertinenze, la categoria A/7, insieme alle relative pertinenze, è esente dall'IMU quando gli immobili sono destinati a costituire la residenza principale.

L'esenzione dall'IMU per determinate categorie catastali è strettamente legata all'utilizzo di tali immobili come abitazione principale, sottolineando l'importanza della destinazione d'uso nella determinazione delle imposte applicabili.

Come funziona per l'abitazione principale

Un'abitazione principale è definita come un'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Devono essere soddisfatti entrambi i requisiti per considerare un'abitazione come principale.

La Legge di Bilancio introduce un'ulteriore esenzione per i proprietari di immobili che sono stati occupati. Inoltre, sono esenti dal pagamento dell'IMU il nudo proprietario, l'inquilino dell'immobile, la società di leasing concedente, il comodatario, il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.

Scadenze e istruzioni per l'Imu 2023

Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono suddivise in due fasi durante l'anno. La prima scadenza è il 16 giugno, quando scade il pagamento dell'acconto. La seconda scadenza, che coincide con il Saldo IMU, è entro il 18 dicembre. È importante inviare la dichiarazione IMU per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2023.

Il termine ultimo per versare il conguaglio IMU relativo al 2023 è fissato per lunedì 18 dicembre. Il pagamento può essere effettuato attraverso diverse modalità:

• utilizzando il Modello F24 standard o semplificato.

• tramite la piattaforma PagoPA.

• utilizzando l'apposito bollettino postale.

Per evitare sanzioni e assicurare un corretto adempimento fiscale, è essenziale rispettare la scadenza del 18 dicembre per il versamento del Saldo IMU 2023. Dal 2024 saranno introdotte delle modifiche dalla nuova Legge di Bilancio per l'Imu, ma è fondamentale, per quest'anno, rispettare le relative scadenze e i relativi importi.