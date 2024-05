Chi possiede una casa signorile o una seconda casa, al mare o in affitto, deve pagare l’IMU ovvero l’Imposta municipale unica. Questa imposta si può versare in maniera dilazionata – in due rate – oppure un’unica soluzione. Per quest’anno la data da segnare sul calendario per l’acconto è il 17 giugno 2024, dato che il 26 giugno (la data canonica) cade di domenica.

Ecco il resoconto delle scadenze per il pagamento dell’IMU, chi deve pagare e chi, invece è esente secondo la legge e non rischia sanzioni.

Chi deve pagare l’IMU

Il presupposto dell’Imposta Municipale Unica (IMU) è il possesso di immobili, terreni o aree fabbricabili. Deve essere pagata dai titolari di diritti di proprietà, di godimento, ma anche dai concessionari delle aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing.

Sono soggetti al pagamento dell’IIMU coloro che possiedono aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati, ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9), ovvero:

Abitazioni signorili

Abitazioni in ville

Castelli, palazzi di pregio artistico o storico

L’imposta di paga in due soluzioni: l’acconto al 17 giugno e il saldo, con eventuale conguaglio, il 16 dicembre. Devono provvedere ad effettuare i versamenti i soggetti che abbiamo precedentemente indicato. Si ricorda, inoltre, che l’imposta non è anche dovuta dall’occupante dell’immobile.

Chi non deve effettuare il versamento?

Non devono pagare l’acconto e il saldo Imu i seguenti soggetti:

inquilino (l’ Imposta Municipale Unica deve essere versata dai proprietari e dai titolari dei diritti reali)

Imposta Municipale Unica nudo proprietario (in caso di usufrutto)

società di leasing concedente

leasing comodatario

affittuario, se l’azienda comprende un immobile

coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio

I casi di esenzione dell’IMU 2024

Ci sono diversi casi di esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Unica e alcune novità in vigore nel 2024. Innanzitutto, a partire dall’anno scorso è tornata l’esenzione per i fabbricati merce, ovvero quelle strutture destinate dall’impresa costruttrice alla vendita. Sono esenti anche gli immobili accatastati come D/3, se i proprietari sono anche i gestori delle attività esercitate (cinema, teatri, sale per concerti e spettacoli).

Ci sono ben altri casi di esenzioni, a partire dalla prima casa, quando non appartiene alle categorie di lusso, e alle relative pertinenze, di categorie catastale C/2, C/6 e C/7. Godono dell’esenzione anche:

immobili assimilati all’abitazione principale

alloggi sociali

casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli

immobile non locato posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia

terreni agricoli e assimilati per coltivatori diretti e imprenditori agricoli se destinati ad uso agrosilvano-pastorale, di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

fabbricati ad uso non commerciale

C’è una novità sulla regola per il versamento dell’IMU, in relazione al cambiamento della definizione di abitazione principale. Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta si fa riferimento all’immobile nel quale il possessore e i familiari dimorano abitualmente e nel quale risiedono. Non ci si riferisce più agli immobili diversi situati nello stesso Comune.

Per quest’anno, inoltre, godono dell’esenzione anche gli immobili occupati abusivamente e non utilizzabili né disponibili, a patto che i proprietari abbiano presentato denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio.

Come pagare l’IMU

L’Imposta Municipale Unica si versa in due rate: acconto e saldo. In alternativa, può anche essere pagata in un’unica soluzione, ma entro il 17 giugno 2024.

Per quanto riguarda la seconda rata o saldo IMU, si deve pagare sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione, si devono applicare le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.

Come si effettua il versamento? Il versamento dell’acconto Imu si effettua utilizzando uno dei seguenti metodi:

Modello F24

Piattaforma PagoPa

Bollettino postale

Si deve indicare il codice catastale del Comune, facilmente reperibile sul sito delle amministrazioni locali. In relazione al bene per il quale si deve pagare l’imposta deve essere indicato il relativo Codice Tributo.