Negli ultimi mesi il dibattito attorno al pagamento dell'IMU si è riacceso soprattutto su ciò che riguarda l'obbligatorietà della tassa per i coniugi che vivono in case separate. Ora cambia tutto, una sentenza ribalta le regole.

Quando si parla di IMU, si fa riferimento all'Imposta Municipale Unica, ovvero la tassa che si deve pagare per tutte le case di proprietà. In Italia esistono precise regole in merito a questa tassa, per cui alcuni sono obbligati ogni anno a pagarla in base al Comune in cui si trova l'immobile, mentre altri, sono esonerati.

In particolare questa imposta non è prevista, secondo la legge italiana, sulla prima casa, e nonostante numerose ipotesi di cambiare questa regola, è ancora attiva. Questo significa che se hai una casa di proprietà, che è la stessa in cui vivi, non devi pagare l'IMU. Tuttavia le cose cambiano per tutte le seconde case, come possono essere le abitazioni delle vacanze al mare o in montagna. In questo caso l'IMU si deve pagare.

La questione che ha acceso i dibattiti gli scorsi mesi riguardava invece una ulteriore possibilità, ovvero quella per cui due coniugi non risiedano nella stessa casa, esonerata al pagamento, ma in due abitazioni differenti. In questa situazione, i dubbi possono sorgere facilmente su chi deve pagare e per quale abitazione. E ad oggi una nuova sentenza propone un cambio ulteriore di regole. Vediamo di cosa si tratta.

IMU e coniugi in case separate: come funziona

Prima di analizzare l'ultima sentenza, bisogna ricordare le regole generali per poter ottenere l'esonero dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica. In Italia è possibile essere esonerati solamente sull'abitazione principale. Bisogna chiarire bene cosa si intende per abitazione principale, perché in molti casi possono sorgere dei dubbi.

Una abitazione principale, secondo le indicazioni date dalla norma, è quella in cui il possessore della casa è colui che vi abita stabilmente insieme al proprio nucleo familiare, e che vi risiede anche a livello anagrafico. La residenza quindi è fondamentale per determinare chi vive all'interno dell'abitazione.

La situazione si complica quando questi requisiti non sono del tutto rispettati, soprattutto se due coniugi non vivono all'interno della stessa casa, ma in due abitazioni differenti, che possono essere situate nello stesso Comune oppure in due Comuni diversi.

Su alcune situazioni di questo tipo si sono generati dei veri e propri dibattiti, soprattutto perché il rischio che si è dimostrato in più occasioni è quello del moltiplicarsi di esenzioni illegittime. Lo stato ha quindi introdotto delle limitazioni per i casi di esenzione doppia (ovvero sulla prima e sulla seconda casa) per coniugi che effettivamente non vivevano nella stessa abitazione, per cui decadeva il requisito principale.

Secondo l'ultima norma, risalente a ottobre 2021, i due coniugi in questo caso possono quindi scegliere qual è l'abitazione in cui dovranno versare l'IMU, e in quale invece è previsto l'esonero. Tuttavia arrivano ulteriori novità.

IMU e tutela della famiglia

Recentemente, la sentenza 209/2022 ha introdotto nuovi chiarimenti in merito ai casi di esenzione per i coniugi che vivono in case separate. Anche se la regola prevedeva che per una delle due abitazioni, la tassa andasse pagata, è stata sottolineata l'incostituzionalità di tale misura verso i coniugi.

In particolare, per spiegarlo in modo semplice, stabilire che per una delle due abitazioni deve essere pagato l'IMU a prescindere, andrebbe a ledere chi effettivamente chiede l'esenzione in buona fede, ovvero perché vive in case diverse per motivi di lavoro, per periodi o situazioni particolari. Ad oggi questi casi sono sempre più frequenti.

In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come una misura introdotta per combattere l'elusione del fisco vada poi invece a ledere i diritti delle famiglie, in base alle regole di esenzione italiane.

Se da un lato quindi con le regole risalenti a ottobre 2021 si è andato a vantaggio delle coppie di fatto (che pur vivendo in due case diverse, non costituendo nucleo familiare possono essere esonerate dal pagamento), dall'altro lato secondo questo nuovo punto di vista, si va a ledere il nucleo familiare.

IMU, cambia tutto. Arrivano le nuove regole

Come si può intuire, l'ultima sentenza va in netto contrasto rispetto a quanto era stato deciso lo scorso anno sul pagamento dell'imposta per i coniugi che vivono in due case diverse. Questa volta si va a evidenziare come una norma così importante come l'esenzione per le abitazioni principali debba sostenere le famiglie, anche se per motivi specifici non possono risiedere nella stessa abitazione.

Da qui si possono dedurre nuove regole: l'IMU in caso di coniugi che vivono in case diverse non va pagato, in entrambe le abitazioni. In particolare questa regola interviene a supporto dei coniugi che per motivi di lavoro durante la settimana si trovano in case diverse, per poi riunirsi durante i weekend.

A questo punto però, come è possibile individuare atti leciti, e tutelare le famiglie, rispetto a quelli illeciti? La sentenza chiarisce che a questo proposito sono i Comuni a doversi accertare che i coniugi sono effettivamente separati per motivi di lavoro, e non perché uno dei due dichiara di spostarsi nella seconda casa (come quella per le vacanze) per evitare l'imposta, ma effettivamente non vi abita.

Per poterlo verificare, è sufficiente vedere se le bollette per le utenze siano effettivamente attive e pagate ogni mese: in questo moto è possibile confermare lo spostamento effettivo del coniuge nell'altra abitazione, per motivi di lavoro.