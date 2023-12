Imu non pagata per 5 anni o più: cosa succede, prescrizione e sanzioni

Cosa succede quando non paghi l'Imu per 5 anni? Ecco le implicazioni del mancato pagamento, quali soluzioni si possono vagliare e quando si va in prescrizione.

Il versamento corretto dell'Imposta Municipale Unica (IMU) è un impegno fiscale cruciale per i proprietari di immobili in Italia. La legge offre la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione o in due rate annuali. Tuttavia, quando il contribuente non rispetta le scadenze previste, sorgono problematiche che richiedono un'attenta analisi delle normative vigenti, delle sanzioni possibili e delle opzioni di regolarizzazione disponibili.

A cosa si va incontro se non si paga l'IMU

La situazione di IMU non pagata per 5 anni può derivare da mancati versamenti annuali. In caso di inadempienza, il Comune emette un avviso di accertamento esecutivo tramite raccomandata, ordinando il recupero dell'importo dovuto. Questa notifica è di solito inviata all'indirizzo di residenza del contribuente, e quest'ultimo può verificare i dettagli, compresi i termini di prescrizione e decadenza, attraverso il sito di Poste Italiane utilizzando il numero identificativo della raccomandata indicato sulla busta.

La distinzione tra prescrizione e decadenza è essenziale in questo contesto. La decadenza indica il periodo entro cui il Comune deve notificare l'avviso di accertamento, generalmente stabilito in cinque anni dalla data in cui il pagamento dell'IMU sarebbe dovuto avvenire. D'altro canto, la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto di credito dell'ente impositore se non vengono intraprese azioni di recupero entro un certo periodo, anch'esso fissato in cinque anni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Questa distinzione è stata chiaramente sottolineata dalla Corte di cassazione nel 2022, confermando il carattere decadenziale del termine di notifica degli avvisi di accertamento.

Quando va in prescrizione l'IMU non pagata

La prescrizione dell'IMU non pagata avviene entro 5 anni dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune. Questo periodo di 5 anni è il termine entro il quale il diritto di credito dell'ente impositore si estingue se non vengono intraprese azioni per recuperare l'importo dovuto.

La distinzione tra prescrizione e decadenza è importante: la decadenza riguarda il termine di 5 anni entro il quale il Comune deve notificare l'avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'IMU. Pertanto, se la notifica viene effettuata dopo questo periodo, il Comune non può più avanzare pretese di pagamento.

Come si calcolano i 5 anni di prescrizione IMU?

La prescrizione dell'IMU non pagata da 5 anni segue un calcolo particolare: si azzera e inizia nuovamente a decorrere ogni volta che il contribuente riceve un avviso di accertamento. Questo significa che, se, ad esempio, la cartella di pagamento viene spedita sette anni dopo il periodo di imposta in questione, il Comune perde la facoltà di avanzare richieste di pagamento.

In pratica, il termine di prescrizione IMU può estendersi in base al numero di avvisi di accertamento ricevuti dal contribuente, consentendo una finestra temporale più ampia per la prescrizione qualora la notifica venga inviata successivamente al quinquennio standard.

Come regolarizzare l’IMU non pagata?

Per evitare l'accertamento, si può utilizzare il "ravvedimento operoso", una procedura che consente di correggere errori e omissioni pagando l'imposta, gli interessi e sanzioni ridotte. Questa opzione è particolarmente utile per violazioni di natura dichiarativa.

La sanzione ridotta è calcolata in base alle circostanze specifiche e ai ritardi del contribuente. Ricorrere al ravvedimento è una soluzione pratica per coloro che intendono mettersi in regola con l'IMU non pagata, affrontando l'errore iniziale in modo trasparente.

L'IMU non pagata per 5 anni può generare conseguenze fiscali rilevanti. Comprendere i termini di decadenza e prescrizione è essenziale per valutare la propria situazione e agire di conseguenza, insieme alla conoscenza dei nuovi cambiamenti in arrivo per il 2024 riguardante l'IMU. L'utilizzo del ravvedimento operoso rappresenta una via percorribile per coloro che desiderano regolarizzare la propria posizione fiscale in modo tempestivo ed efficiente.