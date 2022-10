Secondo una recente sentenza nuovi beneficiari possono ricevere l'esenzione dall'IMU: si tratta dei coniugi che vivono in Comuni diversi. Vediamo in quali casi è possibile richiedere il rimborso se il pagamento è già stato fatto, e cosa devi fare per riceverlo.

L'IMU recentemente è tornata ad essere al centro di alcuni dibattiti, soprattutto sui suoi possibili casi di esenzione. Questa tassa in Italia è prevista per coloro che possiedono immobili aggiuntivi rispetto alla prima abitazione, ovvero sulle seconde case, come possono essere quelle al mare o in montagna.

Va tenuto però presente che con una sentenza recente, la Corte Costituzionale ha ribadito che la tassa non va pagata nel caso di coniugi che vivono in abitazioni diverse, anche in Comuni diversi. L'ultima decisione ribalta di fatto una regola che è stata applicata per diversi mesi, per cui in questi casi l'IMU era da versare su uno degli immobili, e non sull'altro.

Al momento quindi se due coniugi si trovano in case separate, possono essere indicate entrambe come prima abitazione, confermata dalla residenza, rientrando nel caso principale di esenzione. Cosa accade tuttavia per chi ha già provveduto a pagare questa imposta? Sono previsti casi di rimborso: ecco cosa devi sapere.

Imu pagata da entrambi coniugi, via ai rimborsi

Riassumiamo le ultime vicende a proposito dell'Imposta Municipale Unica, che hanno coinvolto da vicino una casistica particolare, ovvero quella di due coniugi che vivono in case diverse. Sempre più spesso accade infatti che, pur essendo coniugi, marito e moglie decidono di vivere in case diverse per motivi principalmente di lavoro.

Ad oggi sempre più spesso le famiglie devono separarsi per poter svolgere un lavoro in una città diversa. In questo caso, chi paga l'IMU, e per quale abitazione? Per diversi mesi la regola ha stabilito che la tassa fosse da pagare per una delle due abitazioni, quella considerata principale. In questo modo, i coniugi erano liberi di decidere quale delle due case fosse destinata all'IMU, e quale invece esonerata.

L'esonero in questo caso riguardava proprio l'abitazione considerata come principale tra le due. Tuttavia recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022, notificando come anticostituzionale questa regola, che favoriva le coppie di fatto a discapito delle famiglie.

Successivamente a questa sentenza quindi, viene modificata la regola vista sopra: l'IMU non si paga su entrambe le case, anche se i coniugi vivono in Comuni diversi. Questo perché le seconde case coinvolte dall'esenzione non sono destinate ad un utilizzo per le vacanze, o come secondi alloggi, ma sono usate come residenza abituale da uno dei due coniugi.

IMU pagata ma non dovuta, ora puoi avere il rimborso

Va tenuto presente che molte coppie di coniugi che si trovano nella situazione vista sopra, hanno dovuto pagare in alcuni casi l'IMU su una delle due abitazioni usate in modo stabile. Per il 2022 quindi molti hanno già provveduto al pagamento, che tuttavia con la nuova sentenza diventa non necessario.

In questi casi ci si trova di fronte ad un'imposta IMU pagata, ma non dovuta, e viene prevista una restituzione delle somme versate tramite rimborso. Il rimborso spetta quindi a quei coniugi che, abitando in case diverse, di cui sono rispettivi proprietari, possono avere accesso all'esenzione prevista per l'abitazione principale.

Va tenuto presente che secondo le prime indicazioni, i Comuni devono accertarsi dell'effetttivo utilizzo tutto l'anno della seconda casa come abitazione principale da parte di uno dei due coniugi, per evitare l'incorrere di situazioni illecite in cui i coniugi dichiarano il falso per evitare di pagare l'imposta.

Un rimborso quindi è previsto, tuttavia non sono ancora del tutto chiare le soluzioni per poterlo ricevere, tenendo presente che secondo le prime indiscrezioni, gli interessati possono presentare un'istanza al Comune competente nel caso in cui avessero già pagato, per una tassa non applicabile.

Come chiedere il rimborso IMU

La procedura per richiedere il rimborso sembra essere piuttosto semplice, ovvero rivolgendosi al Comune in cui si risiede e in cui si trovano le abitazioni per cui è stata pagata la tassa non dovuta. Tuttavia c'è ancora incertezza per ciò che riguarda l'erogazione di questi rimborsi, di cui dovrebbero farsi carico i Comuni.

Il rimborso quindi potrebbe ritardare ad arrivare, proprio perché i Comuni devono d'ora in avanti riorganizzarsi per garantire lo svolgimento dei controlli, per verificare la veridicità di ogni istanza. Per prima cosa quindi, una volta inviata la domanda di rimborso IMU, possono scattare delle verifiche sulle utenze domestiche delle abitazioni.

L'utilizzo attivo delle utenze durante tutto l'anno è il presupposto da cui verificare che la casa sia adibita a prima abitazione, per il secondo coniuge. Mentre si attendono ulteriori risposte e mentre i Comuni si organizzano per erogare i rimborsi, Confedilizia ha messo a disposizione uno sportello per garantire consulenza a chiunque volesse avere maggiori informazioni sul pagamento o sull'esonero IMU, rivolgendosi alle sedi sul territorio.

Secondo le ultime decisioni quindi, se una coppia sposata si divide per lavoro, vivendo in due abitazioni diverse, allora la tassa non si va ad applicare né su una abitazione né sull'altra, considerate principali in entrambi i casi.