Solo per il 2022 riduzione IMU del 62,5% solo per i pensionati esteri in regime di convenzione. Nessuna esenzione per AIRE già dal 2014! Se risiedi all'estero devi sempre pagare l'IMU.

Raggiunta l’agognata pensione, molti italiani pensano bene di migrare all’estero per godere al meglio i frutti del proprio duro lavoro. L’INPS dichiara che le pensioni pagate a coloro che non risiedono più in Italia sono circa il 2,4% del totale erogato. Ma in termini monetari:

A gennaio 2021 le pensioni pagate all’estero sono state oltre 326.000, per un importo complessivo di circa 1.375 milioni di euro.

Nonostante questa scelta, spesso si mantiene la proprietà immobiliare in Italia come forma di investimento oppure come base per il ritorno a casa.

Ovviamente, tutto ciò comporta una specifica disciplina in termini di tributi locali. In particolare, in questo articolo, scoprirai come devi comportarti con l’IMU se sei un cittadino italiano o meno residente all’estero.

IMU e residenza all’estero: non esiste alcuna esenzione!

Risale ormai al 2013 l’assimilazione totale ad abitazione principale per un solo immobile posseduto da italiani iscritti all’AIRE a patto che non risulti locata.

Tale agevolazione è durata un solo anno. Già nel 2014, infatti, l’articolo 9bis del decreto legislativo 47/2014 ha abrogato questa parte della L 147/2013 riservando l’esclusione dall’IMU per i soli soggetti pensionati.

Colpo di scena, invece, con la L 160/2019 che ha ridisciplinato l’IMU e che oggi è la normativa di riferimento per l’imposta municipale unica sugli immobili.

Infatti, nell’articolo 1 comma 740 e 741 che parlano dell’abitazione principale e delle assimilazioni, viene totalmente esclusa la fattispecie dei cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE pensionati e non.

Probabilmente una dimenticanza normativa in quanto, già l’anno successivo, si è prontamente provveduto a rettificare e integrare nuovamente questa agevolazione.

Nonostante ciò, per tutto il 2020 coloro che erano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, con immobili in possesso sul territorio italiano, hanno dovuto pagare l’IMU tutto l’anno!

La legge di bilancio 2021, ovvero la L 148/2020, all’articolo 1 comma 48 prevede che a partire dall’anno 2021 venga introdotta nuovamente l’agevolazione per i pensionati non residenti in Italia e con possedimenti sul territorio italiano. Tale riduzione è pari al 50% dell’IMU dovuta ed è fruibile per un solo immobile ad uso abitativo non locato né concesso in comodato. L’importante rivoluzione rispetto alla precedente normativa è la tipologia di pensione che deve essere maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Il medesimo comma parla anche di una riduzione di 1/3 della tassa rifiuti ma in questo articolo si andrà ad approfondire la questione IMU.

Requisiti per l’agevolazione IMU per i pensionati esteri

La normativa è abbastanza chiara in merito: è necessario essere pensionati e che tale pensione sia in regime di convenzione internazionale con l’Italia. A patto che tale immobile non sia locato o ceduto in comodato d’uso.

È da precisare che la normativa non specifica in alcun modo la nazionalità del pensionato, ma puntualizza unicamente che tale soggetto deve possedere un immobile in Italia e non deve essere residente in Italia.

Decade totalmente il concetto di AIRE e tale agevolazione sembra essere disponibile a soggetti di qualsiasi nazionalità, residenti in stati diversi dall’Italia ma comunque convenzionati, che possieda un immobile non locato e non concesso in comodato sul territorio italiano.

Altro elemento importante è la questione della pensione che deve essere percepita in modalità di regime di convenzione internazionale con l’Italia.

infine, è bene precisare che è necessario ci sia coincidenza tra lo stato di residenza e lo stato che eroga la pensione.

A questo punto, la cosa più difficile da comprendere è il concetto di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia”. A questo proposito si è espresso il MEF con la risoluzione 5/DF del giugno 2021 in cui, oltre a specificare quanto sopra esposto, inserisce elenchi dei paesi nei quali è possibile risiedere e dai quali è possibile prendere pensione al fine di rientrare all’interno di questa casistica.

Nel dettaglio si parla di:

… per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo.

Nel dettaglio, tali paesi sono quelli UE, SEE con aggiunta di Svizzera e Regno Unito. Numerosi anche i paesi extra UE tra cui Americhe (sia Canada e USA al nord, sia Brasile, Venezuela e altri al sud), Australia e alcuni europei fuori UE come i paesi dell’ex-Jugoslavia. Attualmente non è presente alcun paese dell’Africa, mentre per l’Asia ci sono solamente gli stati di Israele e Turchia e Repubblica di Corea.

Se l’Europa è quasi totalmente coperta (salvo per esempio la Russia), come anche l’America e il Sud America (e l’Australia), il resto del mondo come Africa e Asia sono scarsamente rappresentate a causa, prevalentemente, della politica internazionale in merito alla totalizzazione dei periodi assicurativi della pensione.

Pensionati italiani e non residenti all’estero: agevolazione sull’IMU! Ecco come calcolarla

Ricapitolando brevemente, siamo passati da un’esclusione totale all’IMU fino al 2019, per arrivare ad un pagamento totale dell’IMU nel 2020 e una riduzione del 50% nel 2021 (e questo ti serve sicuramente se devi fare ravvedimento operoso).

Ma per quanto riguarda il 2022 c’è una nuova novità! Infatti, con la legge di bilancio 2022 è stata introdotta un’ulteriore riduzione. La legge 234/2021:

Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento.

Ciò significa che si può ottenere una riduzione del 62,5% dell’IMU! È una riduzione enorme e tra le maggiori mai viste se si esclude l’esclusione o l’esenzione IMU.

Come richiedere l’agevolazione: la nuova dichiarazione IMU!

Dal 2021, tale riduzione è espressamente da richiedere attraverso la nuova dichiarazione IMU.

Per sapere come compilarla qui di seguito il link ufficiale. Vista la recente modifica effettuata al modello, il governo ha deciso per una proroga in merito al termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 che passa dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Il nuovo modello è parecchio in ritardo sulla tabella di marcia in quanto doveva essere predisposto a partire già dal 2020 a seguito della modifica della normativa IMU con la L 160/2019. Oggi è finalmente disponibile e ha tutta una nuova forma.

Al suo interno, è infatti disponibile una casella apposita per la richiesta di questa riduzione IMU per i pensionati esteri in regime di convenzione.

Ovviamente, il Comune potrebbe comunque richiedere di allegare documentazione che comprovi la percezione di una pensione estera da parte di un paese del mondo presente nelle liste fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se prima, tale agevolazione, oltre ad essere un’esclusione totale dall’IMU, era anche automatica. Oggi, invece, essendo strettamente collegata alla tipologia pensionistica è necessario richiederla espressamente tramite dichiarazione e documentazione in quanto il Comune non ha la possibilità di venirne a conoscenza in altri modi.