In alcuni casi i coniugi, che vivono in case separate, possono richiedere il rimborso IMU. Ecco come procedere più in fretta presentando la prova delle bollette.

Secondo recenti provvedimenti, i coniugi che vivono in case separate possono ottenere una interessante esenzione dal pagamento dell'IMU, ovvero l'Imposta Municipale Unica che si paga sulle case di proprietà. Secondo una recente comunicazione della Corte Costituzionale infatti, i coniugi possono ottenere entrambi l'esenzione prima casa dell'IMU, in determinate circostanze.

Se i due coniugi lavorano in due città diverse per esempio, e quindi abitano presso due case differenti, possono ottenere entrambi una esenzione su questa tassa, perchè si tratta in entrambi i casi di una prima abitazione. Ricordiamo che in Italia questa tassa si paga solamente dalla seconda casa di proprietà in poi.

Tuttavia, alcuni hanno già provveduto al pagamento della somma corrispondente alla tassa prima che venisse preso questo provvedimento, per cui hanno pagato una tassa di fatto non dovuta.

Risulta possibile per queste persone chiedere un rimborso di quanto pagato, e per velocizzare la procedura si possono presentare le bollette pagate, a dimostrazione dell'utilizzo effettivo dell'abitazione come prima casa. Vediamo qui come fare.

Rimborso IMU coniugi: chi può ottenerlo

Il rimborso IMU di cui parliamo è quello riferito ai coniugi che abitano in due case diverse per motivi validi, ad esempio per ragioni di lavoro. Prima dell'ultima comunicazione della Corte Costituzionale, in questi casi si doveva scegliere quale delle due abitazioni sottoporre all'IMU, mentre l'altra era indicata come prima casa e quindi esonerata.

Tuttavia nell'ultimo periodo le cose sono cambiate, perché secondo le ultime decisioni è un diritto dei coniugi vivere in case differenti per motivi di lavoro e non pagare l'IMU. Si estende così l'accesso all'esenzione per la prima casa ad entrambi i coniugi sposati.

Il provvedimento è stato preso anche perché in assenza di questa misura, erano maggiormente avvantaggiate le coppie non sposate, e i singoli, nell'ottenere l'esonero per la prima abitazione, a svantaggio delle famiglie divise. Per questo motivo i coniugi che hanno già pagato per una delle abitazioni, possono chiedere facilmente il rimborso.

A poter richiedere la restituzione sono coloro che hanno pagato la somma per per la tassa, non dovuta, e possono procedere entro 5 anni dall'avvenuto versamento, ma vi è un requisito indispensabile: provvedere a dimostrare l'effettiva residenza stabile presso l'abitazione per cui si richiede il rimborso.

Rimborso IMU coniugi: come ottenerlo

Per ottenere la restituzione di quanto già pagato, e non dovuto, è possibile procedere con una apposita domanda: questa erogazione non è automatica, bisogna quindi fare attenzione e non dimenticarsi di provvedere alla richiesta. La domanda va presentata direttamente presso il Comune in cui si trova la casa di residenza.

Risulta possibile chiedere la restituzione del denaro anche per i 5 anni precedenti al versamento dell'ultima tassa, per cui può essere necessario dimostrare in modo retroattivo di avere il diritto a tale rimborso.

Questa richiesta va infatti accompagnata con alcune documentazioni importanti che possano dimostrare che la persona interessata effettivamente sta vivendo in modo continuativo all'interno dell'abitazione. Per farlo si possono presentare alcuni documenti, come:

La dimostrazione del medico di base assrgnato nel Comune in cui si vive;





Le bollette dell'energia elettrica pagate per un utilizzo continuativo;





Le bollette dell'acqua che ne dimostrano l'utilizzo;





Le bollette del gas pagate per l'utilizzo continuativo.

Questi documenti sono tutti dati utili al Comune per verificare che la persona che desidera la restituzione delle somme possa realmente accedervi. Il Comune può comunque decidere di effettuare controlli maggiori richiedendo ulteriori prove.

Rimborso IMU coniugi: come presentare le bollette

Presentare le bollette del gas, dell'energia o dell'acqua, è la scelta migliore da fare se si intende accedere al rimborso IMU dedicato ai coniugi che vivono in case diverse. Le bollette infatti attestano che in un certo periodo di tempo la casa è abitata, e i consumi di energia, acqua e gas ne sono la prova.

Nella pratica, quindi, come bisogna procedere per ottenere il rimborso? Prima di tutto è necessario averne reale diritto, ovvero abitare stabilmente nella seconda abitazione. Non sono ammesse situazioni fittizie in cui viene spostata la residenza in una seconda casa per non pagare l'imposta.

Come seconda cosa, bisogna documentare la propria residenza effettiva presso la seconda abitazione tramite documenti validi. Le bollette velocizzano tutto il procedimento, perché sono una prova certa per il Comune. Raccogliere tutti questi documenti, per il periodo interessato, e presentarli al Comune, garantisce l'accesso quasi certo alla restituzione del denaro.

Infine, bisogna recarsi di persona al Comune per richiedere l'accesso alla restituzione delle somme, presentando questi documenti: non è automatica. Va sottolineato che ci sono ancora diversi dubbi intorno ad alcuni casi particolari, come quello di un pagamento già avvenuto di una sanzione o un interesse aggiuntivo rispetto al ritardo nel pagamento della tassa.

In questo caso non è detto che sia possibile vedersi restituire le somme che il Comune ha richiesto in un periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove regole.