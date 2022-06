IMU e TARI nel corso degli ultimi mesi hanno subito alcune modifiche, soprattutto a seguito del nuovo decreto rilancio, che ha introdotto delle nuove riduzioni. Vediamo assieme quali sono queste nuove agevolazioni previste per il pagamento delle tasse sulla casa.

L’IMU e la TARI sono le due tasse che lo stato italiano impone ai cittadini che possiedono una seconda casa, nel caso della TARI anche sulla prima.

Negli ultimi mesi si è discusso molto rispetto a queste imposte in quanto grazie all'avvento del decreto rilancio è stata introdotta la possibilità di accedere ad una scontistica del 20% sul pagamento di queste imposte.

L'applicazione di tale sconto rimane a discrezione dei singoli comuni e delle amministrazioni locali, per i quali ricordiamo potrebbe variare anche in base all'aliquota.

La possibilità di ricevere questa scontistica è sicuramente una buona notizia per tutti i cittadini italiani, anche se non si tratta dell'unica possibilità di avere una riduzione sul pagamento di queste imposte.

Sia per quanto riguarda l’IMU che per la TARI esistono diverse scontistiche e in alcuni casi anche esenzioni rispetto al pagamento delle imposte stesse.

Lo scopo di avere introdotto alcune particolari riduzioni è quello di alleggerire la pressione fiscale, le scontistiche che si possono avere rispetto all'imposta unica municipale e alla tassa sui rifiuti, che riguardano solo ed esclusivamente la seconda casa.

Vediamo assieme nel corso di questo articolo quali sono tutte le agevolazioni che sono state introdotte grazie al decreto rilancio, ed anche quali sono le scontistiche e le esenzioni per quanto riguarda il pagamento di IMU e TARI sulle seconde case.

TARI e IMU: in cosa consistono queste imposte

Prima di entrare nel vivo dell'argomento dell'articolo odierno vorremmo fare un piccolo ripasso su cosa sono e come funzionano le due tasse in oggetto.

La TARI, acronimo di tassa sui rifiuti, è la tassa destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

È in vigore dal 2014 ed è andata a sostituire relativo allo smaltimento dei rifiuti; si tratta di una tassa comunale e che viene pagata dalle aziende e dagli enti che possiedono una struttura presso la quale si producono dei rifiuti.

Essendo una tassa comunale il suo costo viene stabilito direttamente dal Comune di residenza, in generale può dipendere dalla superficie e quantità di rifiuti prodotti, in relazione alla loro tipologia.

La TARI viene pagata dal proprietario dell'immobile nel caso di appartamenti o strutture di proprietà, oppure viene pagata dall'affittuario nel caso in cui possiede un contratto di locazione superiore ai sei mesi.

Parliamo adesso dell'altra imposta in oggetto l’IMU, acronimo di imposta municipale propria, è un'imposta istituita dal governo Monti e viene pagata a livello comunale rispetto al possesso di beni immobiliari.

Fino al 2013 l'imposta municipale propria si pagava anche sul possesso dell'abitazione principale, oggi invece si paga solo sulle seconde case.

L’IMU a seguito della legge di bilancio 2020 è stata accorpata anche ad un'altra imposta la TASI, semplificando così la gestione dei tributi locali introducendo anche un nuovo criterio del calcolo dell'imposta dovuta.

Oggi quest'imposta viene pagata, tenendo conto della riforma TASI, da tutti coloro che possiedono un immobile destinato ad uso domestico o commerciale, nonché sui terreni agricoli.

Chi è destinato al pagamento dell’imposta IMU nel 2022 sono tutti i proprietari di immobili di lusso, immobili commerciali, terreni agricoli e tutti coloro che possiedono una seconda casa.

TARI e IMU: le novità introdotte dal decreto rilancio

Il nuovo decreto rilancio ha introdotto delle importanti novità, anche per quanto riguarda il pagamento delle due imposte sulla casa, IMU e TARI.

Con il nuovo decreto si è data la possibilità ai comuni di introdurre una piccola percentuale di sconto, a discrezione delle singole amministrazioni locali.

I comuni possono fissare una riduzione di aliquote e delle tariffe tributarie e patrimoniali pari al 20%; a patto che il singolo cittadino effettui il pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente o postale.

L’articolo che disciplina tale riduzione è l’articolo 118-ter, “riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria”.

In sostanza la novità prevede che i comuni possano stabilire in piena libertà se introdurre delle riduzioni di aliquote o tariffe per le proprio imposte locali, ma dall’altro lato il cittadino deve dare la possibilità di ricevere addebito diretto sul proprio conto corrente, bancario o postale che sia.

L’unico requisito da parte del cittadino per avere questa scontistica riguarda appunto il metodo di pagamento con la quale si decide di saldare il proprio debito d’imposta.

Il consiglio è quello di consultare direttamente le direttive scelte dal proprio comune di residenza per essere informati sulle eventuali scontistiche applicate su aliquote o tariffe dalla propria amministrazione.

TARI e IMU: riduzioni per la seconda casa

Tra le due imposte della quale stiamo discutendo in questo articolo, quella per la quale è più difficile ottenere delle scontistiche è sicuramente IMU.

Questo dipende sicuramente dal fatto che nel 2020 sia stata accorpata ad un'altra imposta, rendendo sicuramente il tutto più semplificato ma dovendo raggruppare anche diverse normative.

Vi è comunque la possibilità di ottenere delle esenzioni, le possibilità sono davvero poche, ma per esempio se stiamo parlando di case vuote o disabitate, oppure di case che vengono abitate per pochi mesi, ci può essere la possibilità di ottenere delle esenzioni.

Per questi casi particolari il consiglio è sempre quello di consultare le regole che vengono applicate dal proprio comune, ma generalmente l’IMU non è quali mai esente, viene però dimezzata.

I casi in cui l’IMU può venire dimezzata riguardano solo le seconde case, e anche se vengono rispettati o meno determinati requisiti:

nel caso in cui la nostra abitazione risulti inagibile o inabitata possiamo usufruire della scontistica pari al 50% sulla base dell’imponibile di dichiarare, ricordiamo che la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno e per ottenere la riduzione dovrà contenere anche un documento che certifica tale condizione;

nel caso in cui possediamo un immobile con valenza storica o artistica possiamo ottenere la riduzione del 50%, questa riduzione spetta a prescindere che sia un’abitazione utilizzata, in affitto o inutilizzata;

nel caso in cui abbiamo un’abitazione affittata con canone concordato, possiamo ottenere una scontistica del 75% se abbiamo affittato la seconda casa con un contratto a canone concordato;

nel caso in cui la nostra abitazione sia in comodato ai nostri figli, possiamo ottenere una riduzione se si tratta di una sola abitazione residente nel nostro stesso comune;

nel caso in cui le abitazioni siano abitate da dei soggetti non residenti nel nostro paese, con la nuova legge di bilancio 2021 è stata introdotta la novità di una riduzione pari al 50% sull’IMU ed anche di 1/3 sulla TARI se si rispettano alcuni requisiti.

TARI e IMU: esenzioni per inutilizzabilità

Per quanto riguarda la TARI esistono invece, rispetto all’IMU, delle vere e proprio esenzioni, che dipendono dalle caratteristiche specifiche del nostro immobile.

Le case che sono considerate disabitate hanno la possibilità di accedere all’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti, questo perché non vi è la produzione di alcun rifiuto da raccogliere o smaltire.

La condizione dell’abitazione deve essere ovviamente verificabile, questo lo si può effettuare controllando per esempio la disponibilità di luce elettrica o idrica nell’abitazione.

Nel caso in cui la nostra abitazione sia collegata alle utenze domestiche con un allacciamento regolare è soggetta al pagamento della tassa, anche se non viene mai abitata dai suoi proprietari.

Vi sono però delle riduzioni anche nel caso della TARI per tutte le seconde case, soprattutto quelle stagionali.

Infatti, alcuni comuni prevedono delle riduzioni per le abitazioni ad uno stagionale, limitato o discontinuo; sono però delle riduzioni minime che si concordano con il comune stesso.

Il calcolo della tassa sappiamo che dipende anche dal numero di componenti del nucleo famigliare, nel caso delle seconde case invece i comuni applicano una tassazione forfettaria in base a dei dati presunti, i quali possono differire di molto rispetto alla situazione reale.

TARI e IMU: come funziona per le prime case?

Vediamo per concludere quali sono le regole per entrambe le imposte nel caso in cui stiamo parlando di un’abitazione principale.

In questi casi non esistono particolari scontistiche per quanto riguarda la TARI; infatti, quest’imposta viene pagata sempre sulla prima casa, il suo pagamento viene effettuato da qualsiasi persona che possiede un immobile o un locale dove vengono prodotti dei rifiuti urbani.

La tariffa della TARI comprende una quota fissa ed una variabile, quella variabile dipende dal numero dei componenti del nucleo famigliare.

Il bollettino della TARI viene erogato direttamente dal comune e spedito ai cittadini con un versamento precompilato al suo interno, che contiene già i calcoli relativi all’immobile e alle dichiarazioni annuali.

Per quanto riguarda l’IMU invece abbiamo una situazione opposta, dal 2013 infatti l’imposta non viene più pagata sulle abitazioni principali se non per delle situazioni particolari.

L’IMU si paga sulle case principali nel caso in cui possediamo un’abitazione signorile, ovvero quelle case che hanno una categoria catastale definita come di “lusso”, le categorie A1, A8 e A9.

L’imposta risulta essere obbligatoria anche per tutti i proprietari di fabbricati e aree fabbricabili, così come per tutti i possessori di terreni agricoli.

Il pagamento dell’IMU rispetto a quello della TARI è autonomo, e deve essere effettuato con due rate, la prima fa riferimento all’acconto e la seconda al saldo.

Viene pagata mediante modello F24, la prima rata il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; si può anche effettuare un unico pagamento entro la data dell’acconto.

È sempre possibile affidarsi al proprio CAF di riferimento per effettuare il calcolo esatto dell’imposta da pagare sui propri immobili o terreni, questo perché il calcolo dell’IMU è più complesso e dipende dalle aliquote imposte dal comune di residenza.