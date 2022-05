Si parla ancora di aumenti delle imposte, questa volta per alcune città italiane. Si parla in particolare dell'IRPEF, l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche, che potrebbe subire un aumento non indifferente nel prossimo periodo, in alcune città italiane. Secondo il recente Decreto Aiuti, i Comuni in difficoltà di bilancio potranno introdurre degli aumenti mirati di IRPEF e alcune altre tasse specifiche. Ecco quali sono le prospettive per i prossimi mesi.

Si torna a parlare di aumenti delle tasse in Italia, in particolare in alcune città della penisola. Al centro della scena si trova l'IRPEF, ma non solo. Anche alcune imposte ulteriori potranno essere aumentate, sulla base delle decisioni prese da specifici Comuni.

Come riporta un articolo recente di Repubblica.it, la decisione si deve principalmente al Decreto Aiuti, che contiene le più recenti misure per la ripartenza del paese:

"Irpef comunale più alta, di almeno lo 0,2 per cento, o tassa d'imbarco da 2 euro per chi transita da porti e aeroporti. Sono queste le due leve che il decreto Aiuti passato recentemente il Consiglio dei ministri, per la seconda volta, mette sul tavolo."

La questione è particolarmente spinosa, perché la decisione principale è quella di aumentare l'IRPEF, e la tassa di imbarco, per tutti quei Comuni che si trovano in difficoltà, secondo precise linee guida. Potrà essere superata la soglia nazionale stabilita per l'IRPEF, per i capoluoghi in cui il deficit supera 500 euro a cittadino.

La nuova opzione è facoltativa, ovvero è arrivata dal Decreto Aiuti come possibilità aggiuntiva per risanare la situazione economica di alcuni dei più importanti Comuni italiani. Tuttavia non è da escludere che presto verrà presa questa decisione proprio per favorire i sindaci nei conti comunali.

Le città interessate sono alcune tra le più note nella penisola: Napoli, Torino, Genova, Firenze, Milano, Catania, Alessandria, e molte altre. Il pericolo deficit quindi è reale, non si tratta solamente di ipotesi. Vediamo nell'articolo cosa potrebbe accadere presto all'IRPEF in queste specifiche città italiane.

IRPEF in aumento: la motivazione

La motivazione per cui presto l'IRPEF potrà essere aumentata in alcune città italiane, è la necessità di far fronte alle spese e al deficit dei Comuni. La difficoltosa situazione di bilancio renderebbe quindi necessario intervenire con misure straordinarie, che andrebbero ad intensificare alcune imposte.

Non è la prima volta che si prende in considerazione questa possibilità, tuttavia recentemente è stato il Decreto Aiuti a dare il via libera, in modo facoltativo, ai sindaci di imporre nuovi aumenti alle tasse per colmare il deficit. Si attende al momento il testo definitivo dei provvedimenti, tuttavia al centro della scena vi è l'IRPEF, che potrebbe aumentare del 2 per mille per alcune città italiane.

Per gli interventi viene calcolata una precisa misura, in base ad alcuni criteri:

Aumento dell'IRPEF per i capoluoghi di provincia con più di 500 euro pro capite di debito;





per i capoluoghi di provincia con più di 500 euro pro capite di debito; Introduzione di una tassa di due euro per chi si imbarca presso porti e aeroporti per i Comuni con debito pro capite superiore a 1.000 euro.

Sembra che queste cifre possano essere molto distanti dalla realtà, ma effettivamente non è così: molti Comuni italiani non solo si trovano in una situazione di deficit, ma sono praticamente in rosso. Come riporta Quotidiano.net, i Comuni in rosso sono attualmente almeno 18, e 5 hanno un debito pro capite superiore a 1.000 euro.

L'aumento dell'IRPEF e la nuova tassa per gli imbarchi sarebbero una scelta facoltativa per i sindaci che intendono risanare i conti e il bilancio del proprio Comune, per garantire una uscita dalla situazione di crisi. Per il momento quello che è certo è che i Comuni avranno un periodo apposito di tempo per aderire a questa iniziativa, messa a punto dal Decreto Aiuti. Si parla di almeno 60 giorni di tempo.

IRPEF 2022 in aumento: le città interessate

Ad aumentare sensibilmente l'IRPEF, una delle imposte principali sui redditi dei contribuenti, con molta probabilità saranno i Comuni che si trovano maggiormente in difficoltà, ovvero dove la situazione di deficit è maggiore. Tra questi, spiccano nomi di grandi capoluoghi italiani.

Tra le città che attualmente registrano un debito pro capite maggiore di 1.000 euro, troviamo: Milano, Genova, Firenze, Catania e Venezia. Queste sono le città in cui è maggiormente probabile, ma ancora non è stato deciso, l'aumento sia dell'IRPEF sia della tassa aggiuntiva di due euro per chi si imbarca presso porti e aeroporti.

Questi sono per il momento i dati, forniti anche da "Il Sole 24 Ore" che rilevano le città italiane con maggiore deficit e maggiori difficoltà effettive a livello di cassa. I dati fanno riferimento alle rendicontazioni comunali del 2020, per cui non è da escludere che si aggiungano altri Comuni.

Come riporta Tg24.sky.it, ad essere coinvolti dai nuovi aumenti potrebbero essere almeno quattro milioni e mezzo di persone. Il debito per persona più alto è per il momento del Comune di Napoli, con 2.674,20 euro, seguito da Milano con 2.500,50 euro.

Si tratta di cifre considerevoli, che andranno con molta probabilità recuperate, per un certo periodo di tempo, proprio tramite IRPEF. Questa imposta, oltre ad essere la principale in Italia che riguarda la ricchezza in denaro cumulata dai contribuenti, è anche quella che più volte è stata soggetta a modifiche nell'ultimo periodo, anche a seguito dell'ultima riforma fiscale.

Sarà proprio questa imposta ad aumentare per favorire la ripresa dei Comuni in difficoltà economica. Tuttavia per il momento non si possono fare ancora previsioni certe sugli aumenti, perché i sindaci dei diversi Comuni ancora devono decidere se aderire oppure no alla proposta del Decreto Aiuti.

IRPEF e pensioni: prospettive

Oltre alle notizie che ipotizzano un aumento dell'IRPEF a causa dei deficit in rosso di alcuni Comuni, va anche ricordato che recentemente l'IRPEF è stata profondamente modificata, principalmente passando da un sistema di tassazione da 5 aliquote ad un sistema a 4 aliquote.

I Comuni italiani possono decidere di adeguare anche le imposte delle pensioni in base alle tasse regionali e comunali. Va ricordato infatti che anche sulle pensioni incide questa imposta, al pari di come accade per gli stipendi dei lavoratori dipendenti e al fatturato di autonomi e imprese.

Al momento la prospettiva per le pensioni rimane positiva nonostante le nuove tasse regionali e comunali, e potrebbe rimanere tale anche nonostante gli aumenti IRPEF prefissati per alcuni Comuni. Questo perché, in linea generale, le pensioni sono state rivalutate nel 2022 in base agli ultimi dati forniti dall'ISTAT in merito al costo della vita degli ultimi anni.

Buone notizie per i pensionati quindi, che potrebbero non sentire affatto degli effetti dell'introduzione di nuove imposte in determinate città italiane. In alcune regioni italiane poi, va ricordato che esistono ulteriori agevolazioni per i pensionati, specialmente se si trasferiscono con la propria residenza.

Il vantaggio principale in questo senso si può ricavare se il pensionato decide di spostarsi in alcune regioni del centro Italia, colpite da terremoti negli anni precedenti, come Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Si tratta in questo caso di una tassa sulle pensioni che raggiunge solamente il 7%. Senza contare che per molti pensionati arriva intorno a luglio un bonus una tantum, stabilito sempre dal Decreto Aiuti, di 200 euro, al pari di come accade per i lavoratori italiani.

IRPEF e previsioni sul futuro

L'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche continua ad essere posta al centro, per cui si prospettano ulteriori cambiamenti a livello nazionale per il prossimo futuro. Da un lato spunta l'ipotesi di ridurre ulteriormente il sistema di aliquote, che passerebbero da 4 a 3 in un prossimo futuro, per tutti.

Dall'altro lato al governo si discute ancora sulla riforma fiscale che potrebbe prevedere l'introduzione di un nuovo sistema di tassazione duale per semplificare l'attuale imposizione fiscale. Si tratterebbe nello specifico di due macro categorie di tasse:

Le imposte sui redditi dei cittadini: si tratterebbe di tasse progressive;





Le imposte sui redditi da capitale e da rendite immobiliari: queste tasse potrebbero essere applicate in modo proporzionale.

Al momento si parla solamente di ipotesi, tuttavia il principale cambiamento a cui si potrà presto assistere è un aumento dell'aliquota della cedolare secca, e una revisione delle imposte sulle rendite finanziarie. A questo proposito, l'aliquota sarebbe estesa al 26% per la cedolare secca, stessa percentuale utilizzata per le rendite finanziarie, ovvero collegate alla borsa e ai titoli di stato.

Le modifiche per il momento sono ancora in fase di bozza e discussione, tuttavia se verranno approvate potranno introdurre non poche novità per gli italiani. Per quanto riguarda l'IRPEF secondo le prime indiscrezioni si attenderebbe il 2023 per vedere ulteriormente ridotto il sistema da 4 aliquote ad uno a tre aliquote.

Una ulteriore misura, la riforma del catasto, risulta essere al centro dell'attenzione, per cui negli ultimi giorni il governo ha rassicurato comunicando la volontà di non introdurre nuove imposte a seguito del censimento che dovrebbe coinvolgere tutti gli immobili del paese.

IRPEF in busta paga: come cambia nel 2022

Nella pratica, come potrebbe cambiare l'IRPEF nel prossimo periodo per i contribuenti italiani? Questa tassa, a seguito delle ultime modifiche, viene modificata nelle percentuali di applicazione, passando ad un sistema a quattro aliquote.

Tuttavia potrebbe comportare un'uscita economica più elevata, del 2 per mille, per tutti i cittadini residenti nelle città viste prima, se i Comuni decideranno di adottare questo prelievo per sanare le casse dai deficit. Questa variazione tuttavia riguarda solamente alcune città, mentre a livello nazionale rimangono attive le normative fiscali introdotte con l'ultima riforma e la Legge di Bilancio 2022.

Di conseguenza, in busta paga, quest'anno viene applicata anche una revisione delle detrazioni fiscali, in base ai diversi scaglioni di reddito. Per fare un esempio, chi percepisce un reddito inferiore a 15.000 euro, avrà una detrazione IRPEF in busta paga di 1.380 euro.

Per quanto riguarda invece l'ex bonus Renzi, spetterà ancora per tutti i redditi annui inferiori a 15.000 euro, mentre per i redditi che arrivano fino a 28.000 euro annui il sostegno in busta paga spetta se la somma delle detrazioni risultano superiori all'imposta lorda.

In ogni caso le ultime disposizioni su questa tassa riguardano sia i lavoratori dipendenti che i pensionati, a cui viene anche applicata l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche sui versamenti mensili INPS.