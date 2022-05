La dichiarazione dei redditi con il modello 730 è sicuramente il metodo più utilizzato dalla maggior parte dei contribuenti italiani, attraverso questo si ottengo anche tutti i rimborsi Irpef. Vediamo assieme nel corso dell'articolo quali sono le tempistiche previste per i rimborsi Irpef e come fare per ridurli al minimo.

Tutti i cittadini italiani nel momento in cui iniziano a percepire un reddito, dato da un lavoro come dipendente oppure un lavoro come libero professionista, devono obbligatoriamente compilare la propria dichiarazione dei redditi annuale.

La dichiarazione dei redditi è appunto un documento fiscale che ogni contribuente è tenuto a presentare al fisco ogni anno e che comunica i propri redditi ed eventualmente le proprie imposte da versare.

Ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno in cui si può iniziare ad effettuare la modifica e l'inoltro della propria dichiarazione dei redditi, utilizzando uno dei vari modelli disponibili.

Nel corso di questo articolo parleremo proprio di un'operazione molto comune a coloro che compilano la propria dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, stiamo parlando delle operazioni che coinvolgono un conguaglio a credito, questa procedura avviene quando il contribuente ha versato più o meno credito di quello richiesto.

Il conguaglio più comune risulta essere quello che si effettua nei confronti dell’imposta Irpef, nel caso in cui il cittadino riesca ha seguito delle detrazioni previste a recuperare parte dell'imposta versata durante l'anno ha diritto ad un rimborso.

Scopriamo assieme nel corso dei prossimi paragrafi quali sono le tempistiche relative all'anno 2022 per i rimborsi a conguaglio di Irpef, e anche quali sono le possibili differenze tra i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti.

Conguaglio Irpef: quando sono previsti i rimborsi

La domanda più frequente che si pongono tutti i contribuenti che decidono di utilizzare la propria dichiarazione dei redditi per ottenere i rimborsi fiscali Irpef è quando arriverà effettivamente il rimborso.

Sappiamo che una data precisa non esiste, questo perché dipende tutto dal momento in cui viene inoltrata la propria dichiarazione dei redditi, e soprattutto dalla presenza o meno di un sostituto d'imposta.

Un'altra differenza sta nel modello che viene utilizzato per effettuare la dichiarazione dei redditi, sappiamo infatti che non esiste soltanto il modello 730 ma si può effettuare la dichiarazione anche utilizzando il modello redditi.

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione con i due modelli sono differenti, il modello 730 prevede una scadenza il 30 settembre mentre per il modello redditi la scadenza slitta al 30 novembre; questo vuol dire che chi decide di utilizzare la prima opzione riceverà molto probabilmente i rimborsi prima rispetto a chi invece utilizza la seconda opzione.

In generale i primi rimborsi potrebbero arrivare già nella busta paga del mese di luglio, solo però per alcuni contribuenti che rispettano alcune particolari caratteristiche, per tutti gli altri invece si potrebbe dover attendere fino ad oltre un anno per ricevere i propri rimborsi.

Vediamo però nel dettaglio nel corso dei prossimi paragrafi quali sono le differenze rilevanti rispetto all'ottenimento del rimborso, e soprattutto grazie a quali accorgimenti e caratteristiche si può riuscire a ricevere il rimborso Irpef prima possibile.

Conguaglio Irpef: come possono cambiare le tempistiche

Sappiamo che la compilazione del modello 730 oltre a dare un quadro generale al fisco della nostra situazione finanziaria dà anche la possibilità di effettuare il calcolo esatto delle imposte che il contribuente deve allo stato e viceversa di quali sono le detrazioni fiscali che gli spettano.

Nel caso in cui calcolando il numero delle imposte dovute Agenzia delle Entrate si renda conto che il contribuente ha diritto ad un rimborso Irpef iniziano automaticamente le procedure per effettuare tale rimborso.

Sappiamo anche che il calendario per l'ottenimento dei conguagli Irpef ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni, e che anche per coloro che utilizzano il modello 730 esistono delle differenze notevoli.

Possiamo individuare nell'arco temporale sei diverse date, nella quale periodicamente vengono effettuati i rimborsi Irpef.

Le differenze che hanno creato tutte queste date corrispondono sia alla tipologia di modulo utilizzato ma soprattutto alla tempistica entro la quale il contribuente inoltra la propria dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che riescono a ricevere i propri rimborsi prima di tutti sono coloro che riescono ad inoltrare il modello 730 entro la data del 31 maggio 2022, purtroppo però non tutti riescono a compilare modificare il proprio modello entro questa data.

Per essere certi di riuscire ad ottenere i primi rimborsi che, come abbiamo già accennato, vengono erogati nella busta paga del mese di luglio, la soluzione migliore è sicuramente quella di affidarsi ad un commercialista o ad un CAF, che provvederà a compilare la dichiarazione tradizionale e ad inoltrarla correttamente entro la prima data disponibile.

Queste stesse tempistiche sono rispettate anche per tutti i pensionati, dove in questo caso il rimborso verrà ovviamente accreditato sulla pensione.

Gli unici contribuenti che fanno eccezione sono coloro che hanno dei rimborsi Irpef molto elevati, che superano i 4.000 €, in questi casi Agenzia delle entrate può liberamente iniziare degli accertamenti nei confronti del contribuente e di conseguenza allungare un pochino i tempi dei rimborsi.

Conguaglio Irpef: cosa cambia con il sostituto d’imposta?

Esistono delle differenze notevoli anche nel caso in cui si considerano i contribuenti che decidono di non utilizzare il sostituto d'imposta nella propria dichiarazione.

In questi specifici casi bisogna anticipatamente comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio IBAN, per poter ricevere correttamente tutti i rimborsi dovuti.

Nel caso di questi contribuenti, infatti, il rimborso Irpef non viene accreditato sulla busta paga ma avviene direttamente mediante un bonifico sul suo conto corrente, soprattutto la procedura andrà effettivamente a buon fine se l'intestatario del conto corrente allo stesso alla quale spetta il rimborso.

Nel caso in cui questi dati non coincidono Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a colui alla quale spetta il rimborso invitandolo a presentarsi direttamente presso un ufficio postale, nella quale gli verrà consegnato direttamente l'importo dovuto.

Per questi soggetti il rimborso viene accreditato entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, ma le tempistiche anche in questo caso possono variare, il limite massimo per il 2022 entro la quale possono essere consegnati i rimborsi per chi non presenta il sostituto d'imposta marzo 2023.

Abbiamo visto che esistono delle tempistiche differenti anche per tutti coloro che decidono di non utilizzare il modello 730, stiamo parlando di coloro che compilano la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello redditi.

In questi casi le tempistiche sono maggiori rispetto a coloro che utilizzano il modello 730, e potremmo sforare anche l'ultima data di rimborso prevista per coloro che utilizzano il modello 730 senza sostituto d'imposta.

Il rischio in questi casi, infatti, è quello di dover aspettare addirittura oltre il 30 marzo 2023 per poter ottenere i propri rimborsi Irpef.

Conguaglio Irpef: in che modo risarcire i debiti

All'inizio dell'articolo abbiamo specificato come all'interno della dichiarazione dei redditi vi sia la possibilità di ottenere un rimborso ma anche quella di dover effettuare noi stessi un versamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, questo capita quando i contribuenti presentano un debito Irpef.

Allo stesso modo come per i rimborsi anche i debiti vengono calcolati nel momento in cui viene inoltrata la dichiarazione dei redditi con il modello 730, nel momento in cui vengono calcolate tutte le imposte e il reddito del cittadino possono verificarsi anche dei casi di debito.

Si sono verificati diversi casi di questo tipo negli ultimi anni soprattutto per i lavoratori che hanno percepito il cosiddetto bonus Renzi, che dopo alcune soglie non doveva più essere erogato.

In questi casi il cittadino deve provvedere a risarcire i debiti Irpef che sono a suo carico, il metodo più comune e veloce per effettuare questi risarcimenti è quello di indicare il proprio IBAN e autorizzare ad un addebito diretto, diversamente si può utilizzare anche il modello F 24 da inoltrare direttamente all'agenzia delle entrate.

Queste casistiche sono comuni per coloro che non hanno un sostituto d'imposta, nel momento in cui però questi soggetti si affidano ad un intermediario per la propria compilazione della dichiarazione dei redditi, per esempio al proprio commercialista, possono affidarsi a lui e operare conguaglio utilizzando il modello F 24 ma che viene inoltrato per facilità dall'intermediario abilitato.

Conguaglio Irpef: le tempistiche da rispettare

È opportuno porre una piccola specifica relativa all'anno 2022, soprattutto per coloro che stanno utilizzando il modello 730 precompilato per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.

Il modello precompilato la dichiarazione dei redditi consiste in un modello 730 che contiene già al suo interno la maggior parte delle informazioni inerenti al cittadino che effettua la dichiarazione.

Questo significa che la compilazione con il modello 730 precompilato è molto più rapida e consente la sua modifica e il suo inoltro direttamente sul sito online dell'agenzia delle entrate.

Nel corso del 2022 però la pubblicazione del modello 730 precompilato ha subito diversi ritardi rispetto agli anni precedenti, questo per via di una serie di modifiche che sono state introdotte con dei nuovi decreti, come per esempio il decreto sostegni ter.

Il modello precompilato nel corso del 2021 era stato messo a disposizione di tutti i contribuenti il 10 maggio ed attivata la sua modalità di modifica ed inoltro dal 19 maggio, quest'anno invece il modello precompilato del 730 è stato messo a disposizione dal 23 maggio e solamente dal 31 maggio si potrà inoltrare il modello controllato e modificato.

Tutto questo significa che molto probabilmente nel corso di quest'anno soprattutto per coloro che hanno deciso di utilizzare il modello precompilato ci potrebbero essere dei ritardi per gli eventuali rimborsi Irpef, soprattutto quelli relativi alla busta paga di luglio.