Tra le numerose scadenze previste per il mese di novembre, l’ultimo giorno del mese scadono anche i termini per il pagamento dell’Irpef.

È fissata al 30 novembre 2022 la scadenza per pagare il secondo o unico acconto Irpef. L’appuntamento, come ogni anno, chiama in causa un numero molto alto di contribuenti, sulla base, ovviamente, di quanto è scaturito dalla dichiarazione dei redditi.

Non perdiamoci in ulteriori anticipazioni e andiamo a vedere chi deve ricordarsi di questa data, come si effettua il calcolo del secondo acconto o unica rata Irpef e come si effettua il versamento.

Secondo acconto Irpef in scadenza il 30 novembre 2022: chi deve pagarlo

La scadenza per effettuare il versamento del secondo o unico acconto Irpef 2022 (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è alle porte. Entro il 30 novembre 2022, un gran numero di contribuenti deve provvedere ad effettuare il versamento.

Quali contribuenti sono chiamati in causa? Devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef i titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti e i pensionati, ovviamente, in base a quanto è scaturito dalla dichiarazione dei redditi. Ma ci sono anche alcuni casi in cui il pagamento dell'acconto Irpef non è dovuto. Quando non si deve pagare l'acconto? Non è dovuto, per esempio, in caso di cessazione dell'attività (per i titolari di Partita Iva) o in caso di licenziamento (per i lavoratori dipendenti).

In sostanza, la data del 30 novembre deve essere ricordata da tutti i soggetti passivi Irpef, chiamati a versare le imposte in saldo e in acconto, per i quali l’imposta dichiarata al netto di crediti, ritenute, eccedenze e detrazioni sia superiore a 51,65 euro.

Ricordiamo che il saldo e il primo acconto aveva scadenza il 30 giugno, mentre la scadenza che si appresta ad arrivare riguarda il pagamento del secondo acconto o dell’intero ammontare degli acconti emersi dai modelli dichiarativi, senza ammettere nessuna possibilità di rateizzare quanto dovuto.

Come si calcola il secondo acconto Irpef al 30 novembre

L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata durante l’anno. Ricordiamo che può essere versato in una rata oppure in due rate. In base a cosa? Si può versare in una oppure in due rate in base all’importo dovuto.

Sono tenuti ad effettuare un unico versamento entro il 30 novembre, i contribuenti per i quali l’acconto è inferiore a 257,52 euro.

Possono effettuare il versamento in due rate, i contribuenti per i quali l’acconto risulta pari o superiore a 257,52 euro, così divise:

P rima rata del 40% insieme al saldo (la prima rata è pari al 50% per i soggetti Isa);

insieme al saldo (la prima rata è pari al 50% per i soggetti Isa); Seconda rata del 60% (la seconda rata è pari al 50% per i soggetti Isa).

Se per il pagamento del primo acconto è concessa la possibilità di rateizzazione, il secondo acconto non si può pagare a rate. Entro il 30 novembre 2022, si deve pagare per intero l’importo dovuto. Ricordiamo che sono due le scadenze ordinarie entro le quali pagare l'Irpef: entro il 30 giugno, la prima rata, ed entro il 30 novembre, la seconda rata.

Non ci resta che chiarire come si effettua il calcolo dell’acconto Irpef. Sottolineiamo si da subito che le regole non sono cambiate. L’acconto viene determinato utilizzando il metodo storico o il metodo previsionale.

Se si usa il metodo storico, allora il versamento si effettua in virtù dell’imposta versata l’anno prima. Pertanto, se i redditi percepiti sono costanti oppure crescenti nel tempo, utilizzando il metodo storico il contribuente non dovrà versare l’imposta a saldo. Da questo punto di vista, si tratta di un metodo molto conveniente. Ma, nel caso in cui, i redditi sono decrescenti, allora il metodo si rivela essere sconveniente.

Al contrario, il metodo previsionale permette di calcolare il secondo acconto Irpef basandosi sul reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso. Si usa, generalmente, quando dalla dichiarazione dei redditi emerge un calo delle entrate rispetto all’anno precedente.

Come pagare il secondo acconto Irpef 2022

Spiegate le scadenze, i soggetti tenuti al versamento degli acconti e le modalità di calcolo, non ci resta che parlare di modalità di versamento.

Come si paga il secondo acconto Irpef 2022? Per effettuare il versamento, si deve compilare il Modello di pagamento unificato F24, inserendo il codice tributo 4034.

I soggetti non residenti possono effettuare il versamento anche tramite bonifico bancario oppure utilizzando i servizi online messi a diposizione dell’Agenzia delle entrate. Come si accede ai servizi online? Per accedere ai servizi online si deve essere in possesso dello Spid, Cie o Cns.

I cittadini residenti che intendono avvalersi dei servizi online dell'Agenzia delle entrate, le modalità di accesso sono uguali. Possono, pertanto, utilizzare per il pagamento il Modello F24 online.

Per quanto riguarda i titolari di Partita Iva, per il pagamento dell'imposta devono utilizzare il canale Entratel, accessibile sempre con le stesse modalità oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

