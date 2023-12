ISEE 2024: di quanto sarà l'aumento e quale sarà l'impatto dei soldi sul conto

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento fondamentale per accedere a bonus e agevolazioni in Italia.

Con l'avvicinarsi del 2024, è importante comprendere come un aumento dei risparmi sul conto corrente possa influenzare il calcolo dell'ISEE e, di conseguenza, l'accesso a determinati benefici.

Che cos'è l'ISEE e come si prepara

La preparazione per l'ISEE 2024 richiede la raccolta di documentazione specifica, inclusi i saldi e la giacenza media di tutti i conti correnti del nucleo familiare, relativi all'anno 2022. Questo perché l'ISEE considera redditi e patrimoni riferiti a due anni prima dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). È consigliabile non attendere la fine dell'anno per richiedere questi documenti, così da essere pronti per la nuova attestazione ISEE.

Cosa cambia sull'ISEE 2024

Un'interrogazione comune tra le famiglie italiane riguarda l'impatto che un cambiamento e l'aumento dei risparmi sul conto corrente, verificatosi tra il 2021 e il 2022, può avere sul valore dell'ISEE 2024. Un incremento del patrimonio mobiliare, come quello derivante da un aumento dei risparmi, potrebbe portare a un innalzamento dell'ISEE, influenzando così l'accesso a determinate agevolazioni e sussidi statali, tra cui assegni familiari e tasse universitarie ridotte.

L'ISEE, come strumento di valutazione della situazione economica di un nucleo familiare, si basa su due componenti principali: l'Indicatore della Situazione Economica (Ise) e la scala di equivalenza (Se). Per ottenere l'ISEE, si divide l'Ise, che rappresenta la somma dei redditi e dei patrimoni (sia mobiliari che immobiliari) dei componenti del nucleo familiare, per la Se.

Questi valori sono aggiornati a due anni prima della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nel calcolo dell'Ise, i redditi hanno un impatto maggiore rispetto ai patrimoni, ma un significativo aumento dei risparmi può comunque influenzare l'indicatore finale.

Come si fa a calcolare il reddito ISEE

Per calcolare l'Isp (patrimonio), si considera il patrimonio immobiliare e quello mobiliare (escludendo i primi 15.493,71 euro). Oltre questa soglia, il patrimonio mobiliare contribuisce allo stesso modo del patrimonio immobiliare. La formula è: Patrimonio immobiliare + (Patrimonio mobiliare - 15.493,71 euro).

Per capire meglio l'impatto dell'aumento dei risparmi, consideriamo un esempio pratico. Con un reddito invariato di 20.000 euro e un patrimonio immobiliare di 30.000 euro, ma un aumento del patrimonio mobiliare da 15.000 a 30.000 euro tra il 2021 e il 2022, l'ISEE 2023 era:

• Isp: 30.000 euro + 0 (patrimonio mobiliare sotto la franchigia)

• Isr: 20.000 euro

• Ise: 20.000 + (20% di 30.000) = 26.000 euro

• ISEE: 26.000/1,57 = 16.560 euro

Per l'ISEE 2024, invece:

• Isp: 30.000 + (30.000 - 15.493,71) = 44.506,29 euro

• Isr: 20.000 euro

• Ise: 20.000 + (20% di 44.506,29) = 28.901,25 euro

• ISEE: 28.901,25/1.57 = 18.408,44 euro

Gestione dei risparmi e ISEE

Un incremento significativo dei risparmi può influenzare l'ISEE, sebbene l'impatto sia generalmente contenuto rispetto alle variazioni del reddito. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli di come i movimenti finanziari, compresi i risparmi sul conto corrente, possano influenzare l'ISEE, specialmente quando si tratta di accedere a agevolazioni e bonus governativi.

Un'accurata pianificazione finanziaria e una comprensione dettagliata del calcolo dell'ISEE e di cosa serve per richiederlo sono quindi essenziali per massimizzare l'accesso alle agevolazioni disponibili. Inoltre, monitorare i cambiamenti nel patrimonio mobiliare può aiutare a prevedere possibili variazioni dell'ISEE e a pianificare di conseguenza, considerando strategie per ottimizzare i benefici senza compromettere l'accesso a importanti sussidi.