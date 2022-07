Molto spesso, quando si leggono annunci di vendita di auto usate, ci si trova di fronte la dicitura "Iva esposta". Non sai cosa significa? Ecco tutte le informazioni per capire quanto pagare.

Quando ci si appresta ad acquistare un’automobile, gli aspetti ai quali prestare attenzione sono davvero tanti, soprattutto quando il veicolo è usato.

Oltre alle condizioni del mezzo, all’usura del motore, un occhio di riguardo - giustamente - si dà al costo del veicolo. Quando si tratta di un’automobile usata, infatti, l’acquirente valuta sempre che il rapporto qualità-prezzo sia adeguato.

Ma nel prezzo, spesso, può esserci un dettaglio noto a pochi. In alcuni casi, quando si acquistano veicoli usati, l’acquirente potrebbe trovarsi di fronte alla dicitura “Iva esposta”. Ma cosa significa?

Ebbene, nel testo parleremo brevemente dell’applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto sulle automobili nuove e di seconda mano, sia vendute da privati sia da concessionarie e autosaloni e ci concentreremo, particolarmente, sull’Iva esposta, su cosa significa e quando e perché ci si può trovare di fronte questa dicitura.

Infine, faremo un breve cenno a come funziona e a chi si versa l'Imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di macchine usate d'importazione.

Quanto si paga di Iva sulle automobili usate e quando è prevista l’aliquota agevolata

Prima di accingerci a capire il significato dell’Iva esposta sui veicoli usati, è bene capire, in generale cos’è questa imposta e qual è l’aliquota applicata alle auto sia nuove che usate.

L’acronimo sta per Imposta sul valore aggiunto. Si tratta, appunto, di una imposta che grava sul consumatore finale e riguarda il valore aggiunto della produzione e dello scambio di un bene o di un servizio.

A seconda del bene, l’aliquota dell'imposta prevista è diversa. Soffermiamoci sulle automobili, sulle quali è pari al 22%, sia per quelle nuove che per quelle di seconda mano.

Ci sono alcuni casi in cui, però, è anche possibile acquistare un’automobile, sia nuova che usata, con l’imposta al 4%. In quali casi? Le agevolazioni sono previste per le persone con disabilità con diritto ai permessi della legge 104:

quando ha una cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

quando ha una cilindrata fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

se la potenza non supera 150W, se con motore elettrico.

Cosa significa Iva esposta sulle auto usate

Quando ci si trova di fronte un annuncio di vendita, ivi compreso nel caso di veicoli di seconda mano o a Km 0, ci si può imbattere nella dicitura “Iva esposta”. È più che lecito chiedersi il significato, così come si dovrebbe sempre fare quando si leggono annunci di vendita di beni e alcune diciture non risultano subito chiare. Ci sono varie diciture sull’Imposta sul valore aggiunto: Iva compresa, prezzo + Iva, Iva esclusa o inclusa. Pertanto, un acquirente può trovarsi di fronte diverse diciture dell'imposta, anche non esposta.

Ritornando all’Iva esposta, cosa significa? È molto semplice, in realtà. Quando il venditore inserisce nell’annuncio di vendita di un bene questo termine vuole sottolineare che il prezzo è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta di una formula che vuole semplificare e rendere più chiaro all’eventuale compratore, soprattutto se dotato di Partita Iva, per esempio, l’imposta da scaricare - oltre che rendere l’annuncio di vendita più chiaro.

Facciamo un esempio, nel caso nel nostro articolo, che si occupa dell’imposta esposta sulle automobili usate. Se il prezzo di una macchina usata è di 17.000 euro, con accanto la dicitura “Iva esposta”, vuol dire che l’aliquota è compresa nei 10.000 euro. Pertanto, essendo l’imposta al 22%, il costo, quindi, l'imponibile è di 13.934,43 euro e quello dell’imposta 3065,57 euro.

Abbiamo detto che si tratta di una formula che dovrebbero conoscere soprattutto imprenditori, professionisti, commercianti e così via, proprio perché possono scaricare il prezzo dell’imposta.

Si paga l'Iva sulle auto usate tra privati? Ecco in quali casi

Per concludere questa breve parentesi sull’imposta sul valore aggiunto applicata alle macchine usate, facciamo un breve focus sulla vendita tra privati.

In molti si chiederanno, quando si paga l’imposta sull’usato tra privati? Ci sono casi in cui si paga e casi in cui non si deve pagare.

Se il venditore è titolare di Partita Iva ed esercita la vendita di automobili nuove o usate, allora l’Imposta sul valore aggiunto può essere applicata al prezzo di vendita.

Quando, invece, anche chi vende l'automobile ad un privato, anche se titolare di Partita Iva, ma non esercita l'attività di vendita, non può applicare l'imposta al compratore privato.

Facciamo, infine, alcune considerazioni nel caso in cui il veicolo venga acquistato in un altro Paese membro dell'Unione Europea.

In questo caso, si deve versare l'Imposta sul valore aggiunto sulla macchina usata nel Paese d'acquisto? Se acquisti un veicolo usato da un concessionario situato in un Paese membro dell'Unione Europea, l'Imposta sul valore aggiunto non si paga nel Paese di acquisto, ma deve essere versata quando viene effettuata l'immatricolazione in Italia. Tuttavia, se si decide di non immatricolare l'automobile in Italia, l'imposta non si deve versare.