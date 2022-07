L'Iva si applica su diversi prodotti e servizi, ma forse non sai che si deve pagare anche sulle bollette di casa, in particolare quelle del gas. Come sono cambiate le tariffe?

Con l'aumento dei prezzi delle bollette per le utenze domestiche, in particolare per luce e gas, la Legge di Bilancio 2022 ha istituito alcune possibilità di risparmio per tutti i cittadini. In questi mesi infatti, a causa dell'aumento del costo delle materie prime, e insieme agli ultimi avvenimenti geopolitici, le utenze di casa sono aumentate di prezzo esponenzialmente, generando non poche preoccupazioni per gli italiani. Ti sarai sicuramente accorto di quanto molti prodotti siano aumentati di prezzo in questo periodo, inclusa la benzina.

Lo stato è intervenuto con diverse misure per contrastare gli aumenti: dall'azzeramento degli oneri di sistema sulle utenze domestiche, alla riduzione dell'Iva per il gas naturale. Inoltre sono stati introdotti o potenziati alcuni bonus per tutti coloro che si trovano in una situazione economica svantaggiata, e quindi in difficoltà nel pagamento.

Vediamo in questo articolo in particolare come funziona la misura della riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, e a chi è indirizzata, e quali sono le misure a cui tutti possono accedere per vedere una riduzione del prezzo delle bollette domestiche.

Iva bollette gas 2022: a quanto ammonta

L'Imposta sul Valore Aggiunto, che si applica su diversi prodotti e servizi, e che generalmente in Italia è al 22%. L'Iva dal 1° luglio è stata al centro di alcune novità importanti, soprattutto per i liberi professionisti e le imprese. Tuttavia alcune modifiche toccano anche le famiglie, soprattutto in materia di utenze domestiche.

Normalmente questa tassa sulle bollette si attesta intorno al 22%, oppure al 10%, per ciò che riguarda l'utilizzo domestico. Nel dettaglio, possono accedere ad una tassazione al 10% solitamente le famiglie che utilizzano il gas per le utenze domestiche, e per i primi 480 metri cubi all'anno, altrimenti si applica al 22% come normalmente stabilita in Italia.

Tuttavia nel 2022 c'è un'ulteriore novità, come abbiamo anticipato prima: questa imposta scende ulteriormente al 5% per tutti in base alle decisioni prese con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta di una aliquota ridotta piuttosto vantaggiosa, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle, e non sembrano voler scendere.

Quando si applica l'Iva al 5%

L'Iva al 5% quindi si applica, secondo le ultime decisioni, per i consumi domestici di gas per il primo trimestre 2022. Secondo la misura di contenimento dei costi, questa imposta viene applicata in modalità ridotta non solo per l'uso civile, ma anche per l'utilizzo industriale.

Questo perché anche le aziende e le imprese hanno riscontrato non pochi problemi di fronte all'aumento dei prezzi di energia e gas, e di materie prime utili per la produzione. L'aliquota al 5% dell'Imposta sul Valore Aggiunto si applica anche alla differenza degli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi, sui mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Nella pratica questo significa che i cittadini e le famiglie italiane saranno sgravati da una serie di costi collegati a questa imposta, e vedranno un alleggerimento dei costi riferiti a questi mesi. Ad occuparsi di questa riduzione sarà l'agenzia Arera, ovvero l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

La proroga della misura di riduzione è applicata anche per il terzo trimestre 2022, per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, a causa dei continui aumenti del prezzo generale delle materie prime.

A quanto ammonta il bonus bollette 2022

Insieme alla riduzione delle tasse, è stato anche introdotto e potenziato il bonus bollette 2022, ovvero il sostegno economico contro i rincari del gas e dell'energia elettrica per le famiglie italiane.

Questo bonus è indirizzato ad aiutare le famiglie economicamente svantaggiate, per cui sono stati introdotti per il primo trimestre 2022 fondi da 912 milioni di euro. Inizialmente, per i primi tre mesi dell'anno, per accedervi era necessario avere un ISEE inferiore a 8.265 euro.

Recentemente è stato approvato il nuovo bonus sociale per le bollette, con sconti fino a settembre. Il sostegno verrà erogato per i prossimi mesi a chi si trova in difficoltà economica, con ISEE innalzato fino a 12.000 euro annui, ed è indirizzato anche a tutti coloro che hanno problemi di salute rilevanti e che devono utilizzare macchinari domestici che sono alimentati dalla corrente di casa.

Questo bonus consiste in 128 euro per famiglie poco numerose, con uno o due componenti, a 151 euro per una famiglia fino a 4 componenti, e 177 euro se la famiglia è più numerosa. Ma quando scade il bonus luce e gas 2022? Secondo le prime indiscrezioni, sarà attivo fino alla fine dell'anno, al 31 dicembre 2022.

In conclusione, si può dire che le utenze per uso domestico sono ancora al centro di sgravi e agevolazioni, anche per i prossimi mesi. Un'ulteriore possibilità è quella di chiedere la rateizzazione del pagamento delle stesse, per dilazionarne il pagamento.