Da un paio di anni a questa parte sono stati introdotti molti bonus edilizi, molto convenienti che hanno permesso a molte famiglie di ristrutturare la propria abitazione, modernizzarla da un punto di vista energetico, oltre che eseguire lavori interni.

Perché sono convenienti? I bonus edilizi hanno spopolato e tutt’ora sono molto richiesti. A seconda del tipo di bonus, i lavori di ristrutturazione e le spese degli interventi interni sono in buona parte detraibili, in percentuale prevista diversa in base alle singole misure.

Ma quali sono le spese degli interventi che si possono portare in detrazione senza ristrutturazione? Facciamo un elenco di tutti i lavori edilizi che si possono detrarre senza dover necessariamente eseguire la ristrutturazione completa dell’edificio.

Lavori edilizi detraibili senza ristrutturazione: ecco la lista completa

In questi ultimi anni, molte famiglie hanno deciso di effettuare lavori edilizi grazie ai numerosi bonus stanziati dal governo. Proprio grazie a questi incentivi sono stati effettuati molti lavori di ristrutturazione, riguardanti sia interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria.

I bonus sono molto convenienti, in quanto a seconda del tipo di intervento, è possibile fruire di detrazioni fiscali con diverse percentuali, a seconda del tipo di lavoro effettuato e del bonus al quale si ha accesso.

Come sappiamo bene, le percentuali delle detrazioni fiscali sono varie: da un minimo del 36% fino ad un massimo del 110%.

Qualo sono le spese dei lavori edilizi che si possono portare in detrazione? Le spese detraibili possono riguardare, per esempio, lavori di ristrutturazione e risanamento sulle singole parti di appartamenti o di condomini, ma anche interventi non legati necessariamente alla ristrutturazione come quelli interni agli immobili.

In quest’ultimo caso, ci si potrebbe domandare: è possibile fruire di detrazioni fiscali anche per interventi che si possono fare in casa senza ristrutturazione? La risposta è affermativa. Quali sono le tipologie? Sono detraibili le spese dei lavori che modificano la struttura interna di una abitazione solo parzialmente, quelle relative al rifacimento del bagno oppure alla sostituzione dei sanitari. Vi rientrano anche i lavori di rifacimento degli intonaci e quelli di pitturazione e tinteggiatura. Ma questo è solo un piccolo esempio.

Infatti, oltre a quegli interventi appena citati, sono detraibili senza ristrutturazione gli interventi per la messa a norma degli edifici, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la prevenzione di infortuni domestici e per la manutenzione obbligatoria di impianti di riscaldamento e caldaie.

Dobbiamo aggiungere a questa lunga lista anche il Bonus mobili. In che modo? Ebbene, se i lavori di ristrutturazione sono terminati nel 2021 oppure non sono più in corso è possibile usufruire del Bonus mobili anche se vengono acquistati nel 2022.

Ci sono altri due Bonus molto interessanti: il Bonus verde e il Bonus per gli interventi idrici. Altri due bonus che è possibile detrarre. Ne parleremo qui di seguito.

Detrazione Bonus verde e Bonus per gli interventi idrici

Come abbiamo appena anticipato ci sono altre due spese che è possibile detrarre senza effettuare obbligatoriamente i lavori di ristrutturazione dell’edificio.

Le prime di queste spese rientrano nel Bonus verde. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un bonus che prevede una detrazione fiscale del 36% per i lavori di sistemazione del verde fino a 5000 euro di spesa massima consentita per ogni unità immobiliare. Facendo due conti, è possibile beneficiare di una detrazione complessiva di 1800 euro, da ripartire in dieci rate annuali.

Spieghiamo meglio come funziona il Bonus verde. Quali sono gli interventi ammessi?

Rientrano nelle spese detraibili, per esempio, i lavori di recupero del verde nei giardini di interesse storico, il miglioramento degli impianti di irrigazione, l’allestimento a verde dei balconi e così via.

C’è, infine, un’altra tipologia di spese che è possibile detrarre senza dover effettuare necessariamente lavori di ristrutturazione. Si tratta delle spese rientranti nel Bonus idrico. Ricordiamo che si tratta di una misura che permette la fruizione di 1000 euro per specifici lavori di sostituzione di rubinetti e sanitari e anche per la sostituzione dei soffioni della doccia.

Come abbiamo avuto modo di capire, si tratta di agevolazioni che permettono di eseguire interventi interni o parziali, e per fruire della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi non è obbligatorio eseguire anche lavori di ristrutturazione completa.

Si sottolinea che abbiamo solo fatto un accenno molto generale alle misure. Ovviamente, per saperne di più, se interessati, si consiglia di approfondire l'argomento andando a leggere il funzionamento del bonus di interesse. In ogni caso, l'importante è aver sciolto qualsiasi dubbio sulla fruizione della detrazione fiscale senza effetture necessariamente nessun lavoro di ristrutturazione completa dell'edificio.