Documentazione più snella e leggera per quanti stiano fruendo delle agevolazioni della Legge 104 ed abbiano intenzione di acquistare un'automobile. Lo scorso 29 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole, che permettono di comprare una vettura beneficiando dell'Iva agevolata al 4%: la documentazione richiesta per accedere a questa agevolazione è stata notevolmente alleggerita.

Per riuscire a beneficiare di questa particolare agevolazione, collegata direttamente alla Legge 104, è sufficiente presentare la patente speciale: questo unico documento è sufficiente per dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla norma, nel momento in cui si effettua l'acquisto. Non è necessario presentare il verbale. A chiarire questa particolare novità ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all'interpello n. 313 del 30 maggio 2022.

Legge 104: la documentazione necessaria

È stata una concessionaria auto a sollecitare una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alla documentazione necessaria, per riuscire ad applicare l'Iva agevolata al 4% prevista dalla Legge 104. Il concessionario in questione aveva sottolineato che, prima di applicare l'Iva agevolata, provvede ad esaminare la documentazione presentata dal cliente, costituita dai certificati emessi dalle Commissioni mediche e la patente di guida speciale, quando questa è necessaria ed obbligatoria per ottenere particolari agevolazioni.

Il concessionario auto si è rivolto, quindi, direttamente all'Agenzia delle Entrate per chiedere quale aliquota Iva debba essere applicata, nel momento in cui dall'analisi della documentazione emerge un quadro molto particolare:

, riesce a deambulare autonomamente. Questa situazione viene, inoltre, certificata anche dall'accertamento dell'handicap, tanto che lo stesso è riconosciuto come non grave. Dai documenti, comunque, risulta chiaro ed evidente che ci siano delle malformazioni alla mano ed al piede sinistro, che permettono di ipotizzare che ci sia una limitazione della capacità motoria; la patente presentata è una patente speciale, che è stata accompagnata da una relazione medica che spiega in maniera dettagliata come sia necessario adattare l'autoveicolo.

Legge 104 ed Iva agevolata: la risposta dell'AdE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta fornita all'interpello n. 313 del 30 maggio 2022, ha sostanzialmente dato il via libera all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'Iva, purché vengano rispettati tutti i requisiti richiesti. Nel testo della risposta si legge chiaramente che

Si è dell’avviso che il Sig. YYYYY , possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4 per cento per l’acquisto del veicolo in argomento presentando al cedente la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità e sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.

A questo punto, molti contribuenti si stanno chiedendo quale documentazione sia necessaria presentare per riuscire ad ottenere l'agevolazione prevista dalla Legge 104. L'Agenzia delle Entrate, fornendo la risposta al concessionario, ha anche stilato un riepilogo della normativa di riferimento. Uno dei punti più importanti di questo vademecum è quello relativo alle novità che sono state introdotte proprio dal 2022 sulla documentazione che deve essere presentata.

Ricordiamo che l'aliquota agevolata sull'Iva è stata introdotta attraverso l'articolo 1 della legge n. 97 del 9 aprile 1986. L'aliquota al 4% può essere utilizzata per le cessioni e le importazioni di veicoli ai disabili, che presentino delle ridotte od impedite capacità motorie. L'Iva agevolata potrà essere applicata anche ai prodotti in serie, in funzione delle limitazioni fisiche. Questa particolare agevolazione, collegata alla Legge 104, inizialmente era stata prevista unicamente per i disabili che fossero muniti di patente speciale. Successivamente è stata allargata anche a quei cittadini che abbiano le stesse caratteristiche, anche se non sono in possesso di una patente speciale e ai loro familiari, purché risultino fiscalmente a loro carico.

I documenti da presentare

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso un Decreto datato 13 gennaio 2022 ed entrato in vigore il 29 gennaio 2022, ha sostanzialmente semplificato le procedure per poter accedere all'Iva agevolata per acquistare i veicoli. Molto semplicemente i diretti interessati dovranno essere in possesso della patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida più semplici.

Prima che venissero introdotte queste importanti novità, i titolari dei benefici legati alla Legge 104, per poter acquistare un'auto con l'Iva al 4% dovevano presentare la seguente documentazione:

atto notorio, con il quale si certificasse che nei quattro anni precedenti alla data d'acquisto non siano stati acquistati od importati dei veicoli con l'applicazione dell'aliquota agevolata;

certificato rilasciato dal registro automobilistico a norma dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 39;

patente di guida, con l’evidenza dell’obbligo di adattamenti;

verbale di invalidità o di handicap, con il dettaglio della natura motoria della menomazione.

Il decreto dal Ministero delle Finanze recentemente approvato ha specificato: