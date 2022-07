Nonostante ci siano numerose agevolazioni per chi ha la 104, la TARI non è tra queste. In realtà, alcuni comuni hanno regolamentato riduzioni o addirittura esenzioni. Ecco come fare a richiederle.

La Repubblica italiana è fondata sulla parità dei diritti tra tutti gli individui. In tal senso è molto importante la legge 104, e le successive modifiche e integrazioni, che illustra diritti e tutele previste per le persone portatrici di handicap, garantendo permessi, agevolazioni fiscali e detrazioni.

Tra queste vi sono delle riduzioni o addirittura esenzioni per quanto riguarda la tassa rifiuti. In questa specifica circostanza la normativa lascia ampio margine ai singoli Comuni. Vediamo allora in quali casi chi ha la 104 non deve pagare.

Chi ha la legge 104 deve pagare la TARI? Esenzioni e agevolazioni previste

La legge del 5 febbraio 1992, n. 104 non cita in alcun modo la tassa sui rifiuti o la TARI o comunque qualsiasi tributo inerente alla spazzatura. Come è possibile, allora, che alcuni Comuni prevedano agevolazioni? Vediamo la normativa specifica.

La tassa sui rifiuti è ancora oggi disciplinata dalla legge 143 del 2013 e, anche in questo caso, non c’è alcun riferimento a persone con handicap o invalidità sociale. I commi che interessano in questa sede sono il 659 e il 660:

“659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti. 660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune."

Una breve lettura evidenzia quanto già anticipato: la normativa non prevede nessuna riduzione specifica, neanche a libero lascito del comune.

Quello che però viene disciplinato è la facoltà arbitraria del Comune stesso di istituire, a suo piacimento, delle riduzioni o esenzioni ulteriori, rispetto quelle previste dalla norma garantendo però totale copertura con apposite autorizzazioni di spesa.

In tal caso, oltre a non minare assolutamente la fiscalità del comune, tali aggiunte devono ovviamente essere appositamente previste dai regolamenti comunali. E pertanto, è necessario approfondire la questione con l’ufficio tributi di competenza.

Come richiedere l’agevolazione TARI per chi ha la 104

Come anticipato è necessario rivolgersi al comune di residenza per controllare l’effettiva presenza di un’agevolazione o riduzione o addirittura esenzione per i nuclei famigliari composti da almeno un componente con handicap grave.

In questo processo, potrai sicuramente assicurarti con l’ufficio tributi della modalità con cui richiedere tale sgravio. In ogni caso, tieni sempre a mente che per la TARI vige l’obbligo normativo di presentare sempre la dichiarazione al fine di comunicare tutti i dati essenziali per il calcolo della tassa.

La presenza di condizione disciplinata dalla 104 è sicuramente un’informazione oscura al comune che pertanto è necessario fornire con apposito modello che l’ente dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini.

Appunto perché è una questione sanitaria riservata, sarà quasi sicuramente necessario presentare della documentazione comprovante la condizione al fine di poter usufruire dell’agevolazione.

Ma non solo! Come vedrai nel prossimo paragrafo, molti comuni hanno disciplinato questa agevolazione in maniera ancora più restrittiva prevedendo anche delle quote minime di ISEE da rispettare. Pertanto, anche questo ulteriore documento potrebbe essere requisito obbligatorio per veder approvata la propria richiesta.

E se il tuo comune non prevede alcuna agevolazione? In questo caso potresti far richiesta all’amministrazione di rivedere, modificare ed integrare il regolamento TARI in sede di consiglio comunale.

10 Comuni italiani che prevedono riduzioni TARI per coloro che hanno la 104

Passiamo in rassegna, brevemente, alcuni dei Comuni italiani in cui per i disabili certificati sono previste agevolaizoni importanti:

Comune di Benevento (BN): all’art. 21 del Regolamento comunale si richiede ISEE non superiore ai 5.000€ e la presenza di un componente familiare cieco assoluto, sordomuto o portatore di handicap invalido al 100% per ottenere una riduzione del 30%;

Comune di Marino (RM): è prevista un’apposita istanza da presentare al Comune per la richiesta di agevolazione. È necessario essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 e la riduzione è a scaglioni in base all’ISEE. Si arriva pagare solo il 10% della tassa per ISEE fino a 6.000€;

Comune di Ruffano (LE): all’articolo 25 del Regolamento comunale si prevede una riduzione del 50% della tassa rifiuti per le famiglie di cui fanno parte persone portatrici di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 L 104/92;

Comune di Montopoli di Sabina (RI): all’articolo 27 del Regolamento comunale si prevede una riduzione della parte fissa e variabile della TARI per i nuclei famigliari con persone con la 104 ma con ISEE pari o inferiore a 7.000€. La percentuale di agevolazione è del 25%;

Comune di Manoppello (PE): la riduzione prevista è del 20% all’art. 19 del Regolamento comunale, indipendentemente dall’ISEE. L’unico requisito è la presenza nell’abitazione di un portatore di handicap;

Comune di Jesi (AN): la riduzione prevista è del 30% all’art. 15 del Regolamento comunale. L’invalidità civile deve essere al 100% o in situazione di handicap perenne in base alla 104/92;

Comune di Signa (FI): all’art. 18 del Regolamento comunale si prevede addirittura l’ESENZIONE al 100% dall’applicazione del tributo in caso di ISEE non superiore ai 6.250€ e in caso di portatori di handicap con incapacità lavorativa al 100%;

Comune di Pontedera (PI): la riduzione prevista è del 50% per i nuclei famigliari con portatori di handicap riconosciuti ai sensi della 104 certificati. Si precisa l’obbligo della presentazione della denuncia e di documentazione comprovante;

Comune di Acerra (NA): l’art. 16 del Regolamento comunale prevede una riduzione del 50% per i nuclei familiari con minorenne invalido e/o portatore di handicap;