Come si può determinate su chi pesa di più la pressione fiscale? Dipendenti o liberi professionisti? La risposta purtroppo non è semplice da fornire.

All’interno del seguente articolo cercheremo di analizzare i dati ed i numeri, così da evidenziare le differenze tra le categorie.

La regola che seguiremo si basa su uno dei principi del diritto tributario, quello che viene chiamato principio di progressività. Questo principio stabilisce che ogni cittadino deve sostenere la spesa pubblica, in base alle proprie risorse, di conseguenza in base al proprio reddito.

Il principio di progressività riesce a sostenere uguaglianza tra tutti i tributari, questo viene rispettato quasi sempre, tranne nel caso del regime forfettario.

Vediamo quindi assieme tutte le varie differenze tra liberi professionisti e dipendenti, cercando di evidenziare quali sono i contribuenti che effettivamente pagano più tasse.

Le possibilità di un libero professionista

Un libero professionista possessore di partita IVA ha due possibilità, che stabiliscono dei differenti regimi anche per il versamento dei tributi.

Un libero professionista può decidere tra:

forfettario : è accessibile solo in alcuni casi particolari e per questo regime non esiste il principio di progressività;

: è accessibile solo in alcuni casi particolari e per questo regime non esiste il principio di progressività; ordinario: vede sempre l’applicazione del principio di progressività.

I liberi professionisti che vogliono rientrare all’interno del regime forfettario devono rispettare alcune regole precise, e per questo possono godere di alcuni vantaggi nel versamento delle tasse.

Come funziona il versamento delle tasse per il regime ordinario

Per coloro che fanno parte del regime ordinario si basano sugli scaglioni e le aliquote IRPEF, che si basano sul reddito delle singole persone.

La suddivisione delle imposte per il regime ordinario funziona nel seguente modo:

per tutti i redditi fino a 15 mila euro, le imposte sono pari al 23%;

per tutti i redditi fino a 28 mila euro, le imposte sono pari al 27%;

per tutti i redditi fino a 55 mila euro, le imposte sono pari al 38%;

per tutti i redditi fino a 75 mila euro, le imposte sono pari al 41%;

per tutti i redditi oltre i 75 mila euro, le imposte sono pari al 43%.

A differenza di tutti i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi devono versare anche i contributi previdenziali, che variano a seconda dell’attività svolta.

Se i professionisti sono iscritti ad una cassa previdenziale il pagamento dei contributi sarà minimo, o comunque dipenderà dal fatturato annuo; a questa categoria fanno parte per esempio architetti o avvocati.

Per tutti coloro che invece non appartengono ad una cassa previdenziali devono iscriversi alla gestione separata INPS, il quale contributo varia in base al proprio fatturato annuo, in generale sono pari al 25,72% dei ricavi.

Esiste infine un ultima categoria, coloro che sono iscritti alla gestione commercianti e artigiani; i quali a differenza delle altre categorie devono versare una quota trimestrale pari a 950 euro.

Come funziona il versamento delle tasse per il regime forfettario

La caratteristica principale per poter entrare all’interno del regime forfettario è quella di rientrare in una particolare fascia di reddito, ovvero al di sotto dei 65.000 euro.

Se si rientra in questa fascia di reddito si può usufruire di alcuni particolari vantaggi, tra i quali non dover sottostare ad alcun scaglione di reddito ne di versamento delle imposte.

Per i forfettari si calcola il versamento delle tasse sul fatturato annuo e sarà sempre pari al 15% di tale fatturato.

In alcuni casi la percentuale di tassazione è anche più bassa, in quanto ci sono dei vantaggi per tutti coloro che aprono la propria partita IVA, in questi casi si arriva a pagare il 5% annuo.

Anche nel versamento dei contributi previdenziali quelli che rientrano nel regime forfettario prevedono dei vantaggi, infatti è possibile abbassare i contributi fino al 35%. Coloro che rientrano nel regime forfettario pagano all’incirca 630 euro ogni tre mesi, anziché 950 euro.

Come si calcolano le tasse per i lavoratori subordinati

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti la situazione è molto differente, i contributi che devono versare a livello previdenziale si calcolano sull’imponibile lordo, tale somma andrà poi suddivisa con il proprio datore di lavoro.

Ai contributi previdenziali vi si deve successivamente aggiungere anche le ritenute fiscali dell’IRPEF, in questo caso però sarà direttamente il datore di lavoro a fungere come sostituto d’imposta.

Per poter calcolare i contributi IRPEF bisogna applicare uno dei 5 scaglioni previsti, gli scaglioni si articolo nel seguente modo:

entro i 15.000 euro di reddito viene applicato il 23%;

entro i 28.000 euro di reddito viene applicato il 27%;

entro i 55.000 euro di reddito viene applicato il 38%;

entro i 75.000 euro di reddito viene applicato il 41%;

oltre i 75.000 euro di reddito viene applicato il 43%.

Per infine i lavoratori subordinati devono aggiungere le addizionali IRPEF a livello regionale e comunale, che variano a seconda della regione di provenienza ed il comune di residenza.

Leggi anche: Come recuperare i contributi versati, ecco i casi di restituzione dei soldi.

Per quali lavoratori è più conveniente il versamento delle tasse

Sotto l’aspetto fiscale a questo punto possiamo trarre le nostre conclusioni, e comprendere per quali lavoratori è più conveniente.

Il lavoratore subordinato vede una buona fetta del proprio stipendio andare nel pagamento delle tasse, all’incirca il 35/40%, ma anche per il lavoratore autonomo il carico fiscale è molto importante.

La reale differenza consiste in un regime particolare, il forfettario, per questi lavoratori il versamento delle tasse è effettivamente favorevole.

Infatti, i lavoratori forfettari possono versare dei contributi previdenziali ridotti fino al 35%, soprattutto quando si può beneficiare delle riduzioni del 5%.