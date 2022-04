La lotta all'evasione fiscale sembra essersi trasformata sempre più in una vera e propria guerra al contante, ma perché? Dopo aver risposto a questa domanda, sempre più attuale per i cittadini, proviamo anche a capire quali sono le mosse in agenda per il Governo capeggiato dall'economista Draghi, attivissimo su questo fronte.

La lotta all'evasione fiscale sembra essersi trasformata sempre più in una vera e propria guerra al contante, ma perché? Dopo aver risposto a questa domanda, sempre più attuale per i cittadini, proviamo anche a capire quali sono le mosse in agenda per il Governo capeggiato dall'economista Draghi, attivissimo su questo fronte.

La lotta all'evasione fiscale non è una battaglia politica. O almeno, non dovrebbe esserlo... anzi, è una di quelle tematiche su cui è facile che tutte le forze politiche siano d'accordo, quanto meno con gli obiettivi, per poi confrontarsi su quelle che sono le mosse pratiche.

Non è esattamente così, perché poi tutto diventa politica, soprattutto nel Bel Paese, ed il dibattito si fa sempre più serrato e dai toni sempre più accesi. Senza entrare nel merito di questioni politiche, possiamo dire che la lotta all'evasione sia una vera e propria priorità per il Governo Draghi, insediatosi da poco più di un anno ma già attivissimo su questo fronte dai primi mesi di vita.

Non è solo merito, o comunque responsabilità, di Draghi, economista sicuramente particolarmente toccato da questa tematica. Si tratta anche di una questione economica, perché l'evasione toglie gettito e quindi entrate al nostro Paese ed è una vera e propria piaga che va combattuta. Una questione etica, economica e poi anche politica.

Senza entrare nella banale retorica, la lotta all'evasione fiscale è davvero una questione importante ed anche culturale, oltre che economica. Si sa che alcuni comportamenti sono effettivamente socialmente accettati e praticati in maniera piuttosto comune, ma sono di fatto parte del fenomeno di evasione.

In questo senso, andiamo a comprendere il perché dell'apparente "accanimento" contro il contante ed anche i punti che sono nell'agenda di Draghi (e del suo successore?) e che mirano ad arrivare ad un contenimento dell'evasione del 40% entro il 2026 come da PNRR, obiettivo molto ambizioso.

Per comprendere meglio l'aspetto culturale dell'evasione in Italia, suggeriamo questo video:

Lotta all'evasione fiscale: ecco perché si combatte il contante (ma non le multinazionali)

Un argomento comunemente sollevato da chi è scettico nei confronti di questa tendenza a disincentivare l'uso del contante è il seguente: perché lo Stato combatte i piccoli evasori, i cittadini "normali", ma poi permette alle multinazionali di evadere/eludere le tasse senza riuscire ad opporsi in maniera efficace?

La domanda è lecita, assolutamente, ma bisogna fare la distinzione tra evasione ed elusione, su cui suggeriamo di documentarsi a dovere attraverso il link fornito. Al netto di ciò, ci sono un paio di considerazioni da fare che sicuramente rendono l'idea del perché il Governo operi in questo modo:

combattere la piccola evasione è più semplice , in quanto dà risultati più immediati e come detto permette di cambiare (o almeno provarci) un paradigma sociale;

, in quanto dà risultati più immediati e come detto permette di cambiare (o almeno provarci) un paradigma sociale; per combattere l'evasione e l'elusione delle multinazionali è fondamentale la collaborazione tra i paesi a livello comunitario. L'Italia, da sola, può fare ben poco per fermare questo fenomeno se negli altri paesi non si va nella stessa direzione.

Quest'ultimo è un punto sicuramente a cuore del premier, consapevole di quanto l'Europa debba ancora fare per avvicinarsi ad essere una vera e propria unione fiscale, mentre ad oggi è "solo" un'unione monetaria.

Detto questo, proviamo a vedere nei prossimi paragrafi quali sono le mosse pensate dal Governo, tra quelle ufficiali e quelle che invece sono ufficiose. Un ruolo importante, comunque, è ricoperto dal PNRR, dunque in un certo senso l'Europa è comunque molto coinvolta.

Lotta all'evasione fiscale: il piano del Governo

Prima di vedere le singole operazioni intraprese, proviamo a fare una piccola panoramica di quanto fatto dal Governo in questi mesi e di qual è la situazione attuale. Innanzitutto, il Governo ha subito fermato il Cashback di Stato, non abbastanza efficace rispetto agli obiettivi prefissati.

Poi ha combattuto le frodi in ambito edilizio (tra bonus e modalità per usufruire delle detrazioni) ed ha introdotto diverse novità sull'utilizzo del contante: dai bonus a chi usa metodi di pagamento tracciabili, sia consumatori che esercenti, ai tetti di spesa per l'utilizzo dei contanti.

Subentra poi quanto promesso attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: una lotta all'evasione ancora più forte, con l'obiettivo di ridurla del 40% entro il 2026. Un obiettivo certamente ambizioso che va di pari passo con la legge delega alla riforma fiscale, che per altro contiene una promessa di non aumento del cuneo fiscale.

Lotta all'evasione fiscale: pronto il cashback fiscale per i cittadini

Una delle prime novità che sicuramente può interessare i cittadini, soprattutto coloro che avevano familiarità con il Cashback di Stato, è quella del cashback fiscale. Si tratta di un metodo che potrebbe andare a sostituire le detrazioni per spese mediche attraverso il 730.

Il modello 730 permette infatti di dichiarare una serie di spese detraibili, da dimostrare con ricevuta di pagamento (effettuato con metodi tracciabili, ovviamente), su cui si riceve un rimborso in percentuale. Il cashback fiscale sarebbe una nuova possibilità per ricevere in maniera immediata questo rimborso.

Infatti, il modello 730 viene compilato ogni anno e fa riferimento alle spese dell'anno precedente. Cioè, in sostanza, per ottenere la detrazione di una spesa effettuata oggi, bisogna praticamente aspettare almeno maggio del 2023. Con il cashback fiscale sarebbe praticamente immediato il rimborso (si parla di giorni), ma al momento solo per le spese mediche.

La novità dovrebbe entrare in vigore nel secondo semestre del 2022 o nel primo del 2023.

Lotta all'evasione fiscale: nuova stretta sulla trasmissione dei dati

Nel Decreto PNRR si parla di una novità molto interessante per quanto riguarda i pagamenti tracciabili: i dati sarebbero infatti trasmessi all'Agenzia delle Entrate automaticamente ogni giorno, in modo da poterli incrociare con quelli delle fatture elettroniche.

Sarebbe una mossa interessante, permessa solo dall'utilizzo della tecnologia che naturalmente prende sempre più piede, ma con anche qualche incognita. Si parla per esempio di trattemento dei dati, ma pare che i consumatori non sarebbero interessati da ciò, in quanto le informazioni sulla transazione resterebbero anonime e soprattutto senza relazione con la tipologia di beni o servizi acquistati.

La novità è sicuramente rilevante, ma va compreso come e quando verrà resa effettiva, con gli esercenti che potrebbero ulteriormente essere infastiditi da questo modus operandi, fastidio che si va ad aggiungere alla già nota reticenza nei confronti dei pagamenti cashless.

Lotta all'evasione fiscale: fatturazione elettronica per tutti?

L'ultima novità non riguarda i semplici cittadini e le loro scelte di consumo (e di pagamento), ma piuttosto i titolari di Partita IVA che operano in regime forfettario. Fino ad ora, questa categoria è stata l'unica esclusa dalla fatturazione elettronica, mentre per tutti gli altri è obbligatoria dal 2019.

La novità sarebbe proprio questa, con la categoria che sarebbe obbligata ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022, ma solo se fattura oltre 25.000 euro. Per chi rimane sotto questa soglia, l'obbligo arriverà a partire dal 1° gennaio 2024.

La fatturazione elettronica per tutti dovrebbe consentire di combattere con ancor più efficacia l'evasione e soprattutto dovrebbe anche favorire la semplificazione fiscale, altro aspetto molto importante verso cui il Governo vuole tendere. Per chi fosse interessato ad approfondire la tematica, ne abbiamo parlato qui.