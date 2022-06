Applicare la marca da bollo di due euro è un obbligo di legge per chi emette fatture oltre 77,47 euro di importo. Si tratta di un adesivo che si può facilmente acquistare per apporre sulla fattura cartacea. Tuttavia ad oggi molti lavoratori autonomi sono obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica, e possono sorgere non pochi dubbi a proposito di questa piccola tassa. Come si applica? Dove si compra? Facciamo chiarezza nell'articolo.

La marca da bollo è una piccola tassa che tutti i professionisti autonomi che emettono una fattura devono applicare. Si tratta di una imposta di due euro che si utilizza solamente su quelle fatture che superano 77,47 euro di importo totale. Questo vuol dire che non è necessaria per fatture con importi inferiori.

Tieni in considerazione che questo obbligo è esteso anche alla fattura elettronica dei forfettari, con le nuove regole da luglio 2022. Si tratta di tutti quei lavoratori autonomi, professionisti con Partita Iva, che hanno scelto un regime fiscale vantaggioso, con una tassa molto ridotta rispetto all'ordinario.

Sia i lavoratori con un regime fiscale ordinario che quelli con regime forfettario, in particolare chi supera in questo caso 25.000 euro di guadagno aannuo, devono obbligatoriamente inserire questa tassa sulle fatture. Tuttavia, normalmente la l'adesivo si acquista in tabaccheria, ed è sufficiente applicarlo su un documento di pagamento per inserirne l'importo, e per rendere valido il documento a fini fiscali in tutto e per tutto.

Con l'arrivo della modalità elettronica, quest'obbligo non viene eliminato: se ti trovi a dover emettere una fattura online tramite un software apposito, potresti essere in difficoltà nel pagamento e nell'apposizione della marca da bollo. Cerchiamo in questo articolo di fare chiarezza su come fare e dove comprare queste marche da bollo da due euro.

Quando si applica la marca da bollo sulla fattura elettronica

Un primo chiarimento da fare riguarda l'obbligatorietà dell'applicazione di questa imposta sulle fatture elettroniche. Come avviene per quelle cartacee, è necessario aggiungere questa piccola somma da versare come tassa allo stato ogni qual volta venga superato l'importo di 77,47 euro, sulla singola fattura.

Questo vuol dire che se stai inviando un pagamento con importo inferiore, non dovrai preoccuparti di aggiungere questa imposta, anche se stai procedendo per via telematica. Se superi questa cifra, dovrai preoccuparti.

Questa tuttavia, nel caso di invio elettronico, non si può acquistare normalmente in tabaccheria e apporre sulla fattura successivamente. Pertanto è necessario per il lavoratore autonomo verificare come funziona il proprio software specifico.

Ogni software ha diverse funzionalità, per permettere ai professionisti di inviare tramite Sistema di Interscambio le fatture correttamente sia al cliente che all'Agenzia delle Entrate, rendendo trasparenti le operazioni verso il fisco. Anche l'inserimento della marca da bollo da due euro è un adempimento obbligatorio, e per farlo dovrai spuntare, a seconda del programma che utilizzi, la casella che indica che stai inserendo questa tassa.

In molti casi i programmi già prevedono l'inserimento di questa tassa di due euro online, aggiungendo automaticamente la spunta una volta superata la soglia di legge per cui è obbligatorio apporre questa imposta. Tieni presente che questi due euro costituiscono un costo che puoi inserire nel totale della tua fattura, chiedendone quindi il pagamento al tuo cliente.

Come si compra la marca da bollo per la fattura elettronica

Solitamente, per pagare l'importo di due euro da aggiungere alla fattura, bisogna recarsi in una tabaccheria, a comprare fisicamente l'adesivo cartaceo. Con la modalità elettronica questo passaggio non avviene, perché l'acquisto e il pagamento di queste marche da bollo può avvenire direttamente online.

Ma come funziona il pagamento di questa imposta, nel caso di invio di un documento di pagamento virtuale? La risposta è piuttosto semplice: allo stesso modo di come funziona il pagamento di altre tasse che i cittadini pagano ogni anno, ovvero tramite F24, i modelli per il pagamento delle imposte.

Compilare un F24 periodicamente, e provvedere a pagare l'importo complessivo all'Agenzia delle Entrate è tuttavia solo una delle modalità accettate per il pagamento. Si può anche procedere tramite servizio sul portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, direttamente online, o tramite addebito sul conto corrente postale o bancario.

Si devono poi aggiungere i codici tributo corretti, tenendo presente che può essere necessario dover pagare una sanzione in caso di ritardo nei pagamenti. Per legge questi pagamenti devono avvenire infatti entro il termine di ogni trimestre:

Primo trimestre: codice tributo "2521";





Secondo trimetre: codice tributo "2522";





Terzo trimestre: codice tributo "2523";





Quarto trimestre: codice tributo "2524";





Sanzioni: codice tributo "2525";





Interessi: codice tributo "2526".

Marca da bollo e regime fiscale forfettario

Sono esonerati ad applicare questa tassa tutti i soggetti che emettono fatture fuori campo IVA. Per i forfettari invece, questa imposta è prevista, anche se non si applica l'IVA come accade normalmente per il regime ordinario.

La marca da bollo quindi va applicata, al superamento di 77,47 euro di fattura, anche nel caso di modalità elettronica da parte di una Partita Iva con regime fiscale forfettario. Tuttavia va ricordato che non tutti i lavoratori autonomi con questo particolare regime fiscale agevolato devono provvedere all'invio delle fatture tramite software.

Può quindi accadere che molti professionisti con regime forfettario utilizzino ancora la modalità di emissione della ricevuta cartacea classica, per cui l'adesivo da due auero può essere acquistato presso una tabaccheria e applicato sulla fattura. Tuttavia, la fatturazione elettronica da quest'anno è obbligatoria per tutti i soggetti, forfettari, che superano 25.000 euro di guadagno annuo.