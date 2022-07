Quando si emette una fattura, che supera un certo importo, si deve sempre apporre la marca da bollo. Si tratta di una imposta che sostituisce l’Iva (Imposta sul valore aggiunto), necessaria anche sulle ricevute, quando l’importo supera i 77,47 euro.

Bisogna essere molto attenti quando la si applica, soprattutto alla data che vi è riportata, altrimenti si potrebbe finire sotto il mirino del Fisco. Ma quali sono le conseguenze che si rischiano se la data sulla marca da bollo è successiva rispetto a quella della fattura? Ecco una spiegazione approfondita.

Cosa succede se la marca da bollo ha data successiva alla fattura

Chi ha appena aperto la Partita Iva ed è entrato nel mondo imprenditoriale o professionale, si è trovato immerso in un universo di adempimenti fiscali.

Tra i tanti, vi è l’applicazione della marca da bollo. Anche se si tratta di un aspetto, rispetto al resto, molto semplice, è bene fornire qualche chiarimento per evitare di incorrere in problemi.

Quando si emette una fattura di importo superiore a 77,47 euro è obbligatorio apporre il contrassegno dal valore di 2 euro. A cosa serve la marca da bollo? Si tratta di un’imposta sostitutiva che assolve diversamente il versamento dell’Iva (Imposta sul valore aggiunto).

Chiariti, in maniera molto semplice e riassuntiva, questi aspetti generali, andiamo a rispondere alla domanda posta all'inizio.

Quando si appone la marca da bollo bisogna stare molto attenti. Innanzitutto, non si deve dimenticare di applicarla. Nel caso di omissione, infatti, si rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

Ma si deve prestare molta attenzione anche alla data. Infatti, non si deve utilizzare una marca da bollo con data posteriore a quella della fattura perché, anche in questo caso, si rischiano sanzioni amministrative. Quest'ultima verrà considerata irregolare e la sanzione applicata sarà di importo pari a uno oppure a cinque volte l’imposta evasa.

Che data deve avere la marca da bollo

Abbiamo appena spiegato quali sono le conseguenze per omissione o data successiva. Andiamo a vedere, adesso, quale data deve avere la marca affinché il documento sia valido.

Intanto, ricordiamo che è tenuto all’acquisto del contrassegno chi emette la fattura. Quando si deve applicare? L’applicazione del contrassegno deve avvenire al momento della consegna al cliente. In virtù di ciò, la marca deve avere una data uguale oppure antecedente a quella riportata sul documento, quindi, a quella di emissione.

Ricollegandoci alle sanzioni, è bene sottolineare anche che se anche la marca deve essere applicata da chi emettere il documento fiscale, la sua omissione è responsabilità anche di chi riceve la fattura o la ricevuta.

Come rimediare in caso di errore

Per chi abbia commesso un errore, non apponendo il contrassegno oppure applicandone uno con una data successiva rispetto a quella di emissione del documento, c’è la possibilità di rimediare, regolarizzando la propria posizione.

In che modo? Per regolarizzare la fattura oppure la ricevuta, entro 15 giorni dal ricevimento del documento, il cliente oppure il committente dovrà pagare una nuova imposta di bollo. In questo modo, è possibile non incorrere nelle sanzioni amministrative poc’anzi indicate.

Marca da bollo da 2 e 16 euro: quando si applicano e che durata hanno

Per concludere, facciamo una breve panoramica sulle marche da bollo da 2 euro e 16 euro, andando a vedere quando si deve usare l’una e quando l’altra e anche la loro durata.

In linea generale, il contrassegno, sia del valore di 2 euro che di 16 euro, deve essere applicata sui documenti di importo superiore a 77,47 euro che non sono soggetti ad Iva.

Scendendo più nello specifico, quella da 2 euro si deve applicare:

sulle fatture o sulle ricevute fiscali con importi non soggetti ad Iva;

sulle fatture emesse dai contribuenti che sono in regime di vantaggio;

sulle fatture fuori campo Iva (mancanti dei requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali);

sulle fatture non imponibili (in alcuni casi).

Invece, quella da 16 euro si deve applicare:

sugli atti rogati oppure autenticati, per esempio, da un notaio;

su istanze, memorie e ricorsi dirette ad enti pubblici territoriali che rilasciano certificati o agli organi dell’amministrazione dello Stato;

sulle scritture private che contengono convenzioni che regolano i rapporti giuridici.

Una domanda piuttosto comune riguarda l’eventuale scadenza delle marche da bollo. Ebbene, le marche da bollo non scadono, tuttavia, ciò che con il tempo può finire è la loro efficacia. Ciò avviene in concomitanza alla validità di un documento. Spieghiamoci meglio; quando un documento non è più valido, anche il contrassegno apposto perde il suo valore, diventando irrilevante.

Quindi, in definitiva, anche se non scade, ciò non toglie che non possa perdere la sua efficacia - ovviamente, a seconda dei casi.