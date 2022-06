Le tasse per i lavoratori dipendenti sono molto gravose ma godono del meccanismo del sostituto d'imposta, che spesso nasconde l'effettiva quota di retribuzione lorda che finisce nelle mani del Fisco. Ecco come ridurla senza commettere errori.

La tassazione in generale in Italia è molto elevata, ma i lavoratori dipendenti non ne sentono in maniera così forte l'effetto, soprattutto se non prestano particolare attenzione al funzionamento della loro busta paga e delle voci più importanti: retribuzione lorda e retribuzione netta.

La differenza tra queste due voci è infatti data dalle tasse, la cui principale è l'Irpef, ed i contributi, ma in generale possiamo dire che il peso è molto rilevante. Inoltre, come prevede la Costituzione, le imposte sul reddito sono progressive e dunque aumentano all'aumentare del reddito. Ciò significa, in parole povere, che più si guadagna e più si paga di tasse (la cifra cresce in maniera più che proporzionale).

Non tutti gli italiani prestano attenzione alle voci della busta paga, purtroppo, ma bisogna ammettere che la tassazione è piuttosto gravosa, in molti casi anche troppo: si può in qualche modo provare a ridurla?

La risposta breve è no. Perché effettivamente non si riduce la tassazione, ma ci sono 3 modi per cambiare la base imponibile o ricevere dei redditi che non vengano tassati. Sono infatti modalità che le imprese sfruttano molto in quanto convenienti anche per loro, oltre che per il lavoratore, e sono in parte note.

Il meccanismo delle detrazioni è uno di questi tre accorgimenti, ma lo vedremo meglio nel corso dell'articolo.

Si possono pagare meno tasse in busta paga? C'è il bonus Renzi

Il primo accorgimento è in realtà una casistica un po' particolare, il cosiddetto bonus Irpef, che però per molti si chiama ancora bonus Renzi. Un bonus, in effetti, di cui possono beneficiare coloro che hanno una retribuzione inferiore ai 28.000 euro annui e che permette di ottenere 100 euro extra al mese.

Questa cifra, ritenuta proprio un compensativo dell'Irpef che nel 2022 ha subito notevoli cambiamenti, permette di arrivare quindi a 1.200 euro in più all'anno e su questa somma non viene calcolata l'Irpef (ovviamente!). Ciò significa che oltre ad avere questo extra in busta paga non ci sono costi per il datore di lavoro e nemmeno per il lavoratore.

Una buona notizia, sicuramente, per cui conviene informarsi circa le modalità per riceverlo. Molti lavoratori già lo ricevono, probabilmente, ma è comunque bene verificare, altro motivo per cui è estremamente utile saper leggere e consultare mensilmente la propria busta paga.

Si possono pagare meno tasse in busta paga? Ecco le detrazioni

Le detrazioni sono un interessante modo per ridurre l'Irpef da pagare intervenendo proprio su quelle che sono le trattenute esercitate direttamente dal sostituito d'imposta, vale a dire dal datore di lavoro. Si tratta in sostanza di una modalità per ridurre non la base imponibile, ma proprio l'imposta da pagare.

La modalità principe è sicuramente quella delle spese detraibili: una serie di spese mediche, sanitarie, d'istruzione, erogazioni liberali e molto altro ancora che vanno di fatto a sottrarsi dall'Irpef da pagare. La percentuale più comunemente applicata è del 19%, il che significa che su una spesa medica, per esempio, di 100 euro ben 19 vengono restituiti attraverso detrazione Irpef.

Queste spese hanno dei criteri, come per esempio l'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili ed anche dei massimali, ma senza entrare in termini tecnici e calcoli astrusi possiamo dire che sono un ottimo modo per ridurre l'Irpef da pagare e, per i lavoratori dipendenti, maturare addirittura un credito nei confronti del Fisco.

Vi sono poi altri criteri e calcoli da applicare, ma per entrare molto più nel dettaglio suggeriamo di consultare un CAF o un professionista in grado di dare indicazioni precise in merito alla situazione di ogni singolo contribuente.

Terzo trucco per diminuire la tassazione: i benefit aziendali

I benefit aziendali, o fringe benefiti, sono di fatto delle modalità particolari per erogare al lavoratore dipendente uno stipendio più elevato ma non in forma liquida come il normale stipendio, ma attraverso specifici beni o servizi: il caso più comune è quello dei buoni pasto.

I buoni pasto sono nominativi ed hanno un importo pari a 5,29 euro o 7 euro (in base a se sono cartacei o elettronici) e possono essere utilizzati solo dal soggetto a cui sono intestati. Su di essi, il lavoratore non paga l'Irpef e neanche i contributi INPS: sono un vero e proprio extra non tassato.

Altrettanto vale per le trasferte aziendali, con un massimo giornaliero differente in base alla destinazione nazionale o estera (rispettivamente 46 e 77 euro). Anche in questo caso tali importi non subiscono la tassazione e non sono imponibili ai fini INPS. Altrettanto vale per le cosiddette "erogazioni liberali", vale a dire quei beni o servizi in un certo senso regalati al lavoratore e non passibili di Irpef o INPS. Sono un caso piuttosto comune i buoni benzina o i buoni pasto.

Questo era il terzo dei tre suggerimenti per diminuire la tassazione o aggirarla in maniera completamente legale, ma naturalmente la parte più consistente della retribuzione non può che essere imponibile ai fini Irpef e INPS. Con questi tre accorgimenti, comunque, l'azienda ed il lavoratore possono avere rilevanti benefici.