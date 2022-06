Il modello 730 si può presentare all'agenzia delle entrate in varie modalità, ecco per chi non ha possibilità di inviare la versione precompilata, come fare per compilare la dichiarazione in formato cartaceo tradizionale.

Il modello 730, è utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per effettuare il conguaglio IRPEF annuale.

Il calcolo finale quindi può stabilire se al contribuente spetta un credito con rimborso dovuto dalle detrazioni fiscali, o un debito nei confronti dell'agenzia delle entrate a causa di un minore importo delle imposte pagate rispetto a quelle dovute per i redditi percepiti soggetti a IRPEF.

Dal 2020, non è più possibile ritirare il modello da compilare esclusivamente cartaceo presso gli uffici predisposti nel comuni di residenza, tuttavia si può continuare a scaricare il modulo direttamente dal sito di agenzia delle entrate e successivamente presentarlo attraverso il sostituto di imposta scelto o tramite intermediari come CAF e commercialisti.

Negli ultimi anni si è diffusa sempre di più l'abitudine di inviare il modello 730 direttamente online dal sito di agenzia entrate in modalità precompilata, ma per chi volesse ancora effettuare la presentazione cartacea, ecco come fare, in pochi semplici passaggi.

Modello 730 cartaceo: ecco come ottenerlo

Per ottenere il modello 730 in versione cartacea, è necessario compiere alcuni passaggi, a seconda del tipo di contribuente. La prima opzione, per tutti coloro che hanno già le credenziali per l'accesso ai siti della pubblica amministrazione, come SPID, CIE e CNS, è quella di entrare nell'area riservata di agenzia delle entrate e visualizzare la versione precompilata.

In questo caso il modello della dichiarazione dei redditi sarà pronto per l'invio o per la modifica online dei dati fiscali che non dovessero essere ancora presenti. Questa modalità permette l'invio telematico, quindi il contribuente deve saper controllare che tutte le voci siano state inserite correttamente.

In particolare che siano esatti i giorni indicati dal datore di lavoro , in caso di più rapporti contrattuali, o dall'INPS, nel caso in cui l'utente abbia alternato lavoro e disoccupazione o cassa integrazione.

Chi sceglie questa opzione, può accettare l'invio ed attendere l'eventuale rimborso, senza compiere altre azioni. L'invio sarà immediato ed il controllo avverrà entro i successivi 30 giorni.

Per comodità però, è possibile ottenere dopo la presentazione la stampa di tutto il modello in formato cartaceo modo da facilitare la conservazione del documento.

La seconda modalità, quella totalmente in cartaceo invece, prevede che l'utente scarichi direttamente dal sito agenzia delle entrate soltanto il modello base editabile. Per farlo non occorre avere le credenziali per l'accesso, in quanto i moduli sono disponibili per tutti a questa sezione del sito istituzionale.

Bisogna però ricordare che, chi compila il 730 si assume completamente la responsabilità dei dati dichiarati, e dovrà confrontarli comunque con quelli già in possesso del fisco. Occorrerà quindi inserire in ogni campo tutte le informazioni relative alle detrazioni spettanti, inclusi i dati anagrafici e quelli del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio IRPEF.

In questo modo la presentazione della dichiarazione dei redditi sarà esclusivamente cartacea, anche se in base all'intermediario scelto verrà effettuata comunicazione telematica direttamente all'ente fiscale che si occuperà del rimborso o di stabilire il debito.

Per prepararsi alla compilazione, vediamo quali documenti è bene tenere a portata di mano, e quali occorrerà successivamente conservare fino ad avvenuto pagamento del rimborso ed oltre.

Documenti necessari per il rimborso del 730

Per poter presentare il modello 730 in formato cartaceo all'agenzia delle entrate, sia che il contribuente voglia compilare da solo i moduli, o che decida di farsi aiutare da un intermediario, bisognerà procurare e conservare alcuni documenti molto importanti per la certificazione del diritto al rimborso fiscale.

Principalmente le certificazioni che attestano quali e quanti redditi soggetti ad IRPEF sono stati prodotti nell'anno 2022, e quali imposte sono già state pagate in merito agli stessi.

Ne è un esempio la Certificazione Unica che viene rilasciata dal datore di lavoro entro il mese di marzo di ogni anno.

Attestati di possesso di immobili oltre la prima casa, completi di dati catastali. In caso di mutuo a carico prima casa detraibile, serve la lettera della banca che certifica la quota annuale di interessi passivi pagati. In caso di affitto invece, serve la copia del contratto per procedere alla richiesta della detrazione spettante.

Per poter scaricare le spese sanitarie, occorre conservare e presentare all'intermediario tutti gli scontrini o fatture o copie delle ricevute di pagamento elettroniche relative alle prestazioni mediche o per spese farmaceutiche.

Importante ricordare che questi documenti vanno conservati per 10 anni,i fini di risultare in regola in seguito ad un controllo a campione da parte di agenzia entrate.

Infine è obbligatorio allegare anche: la copia di un documento di identità, il modulo in busta chiusa, da scaricare sempre sul sito ufficiale, che attesta la scelta di destinazione dell'8 per mille irpef derivato dal 730.

Chi invia la dichiarazione dei redditi tramite CAF o commercialista dovrà inoltre firmare l'apposita delega per poter procedere alla presentazione ed all'apposizione del visto di conformità sui dati dichiarati.

Dove consegnare il modello 730 cartaceo per avere il rimborso IRPEF

Come abbiamo visto ci sono diverse possibilità di invio, oltre a quello telematico per la dichiarazione dei redditi in modello 730. Il contribuente che scarica il modulo da compilare potrà scegliere quindi, una volta verificati tutti i dati da riportare, di consegnare la busta ad un commercialista abilitato ai servizi telematici di agenzia delle entrate, oppure di inviare il modello tramite Centro Assistenza Fiscale o CAF o patronato, anche senza avvalersi della consulenza sulla compilazione.

Ricordiamo sempre che per queste due opzioni potrebbe venire richiesto il pagamento di una quota di pagamento per il servizio che può andare da 35 a 200 euro a seconda della consulenza prestata.

Infine si può presentare ed inviare anche tramite sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio. Cioè consegnare il modello 730 debitamente compilato direttamente al datore di lavoro che poi rimborserà o tratterrà la somma spettante con lo stipendio di luglio, agosto, settembre o ottobre.

Il pagamento infatti avverrà a seconda della data di invio, che per il 2022 è fissata come limite ultimo al giorno 30 settembre.