Il Modello 730 è uno dei principali documenti che si utilizzano per inviare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è obbligatoria per tutti i lavoratori in Italia, e va inviata per dichiarare quali sono stati i guadagni nel corso dell'anno precedente. In molti casi si può utilizzare questo documento, da compilare con tutte le informazioni: ecco tutte le regole da seguire per non sbagliare, e quando utilizzarlo nel 2022.

Il Modello 730 è uno dei principali documenti che si utilizzano per la procedura della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un documento che si può compilare per dichiarare correttamente al fisco ciò che si è guadagnato durante l'anno precedente.

La dichiarazione è un obbligo di legge: se questa manca, è incompleta o errata, si può anche essere multati! La burocrazia in Italia è piuttosto complessa, tuttavia cerchiamo di portare chiarezza.

Cosa deve fare un lavoratore per dichiarare i redditi una volta all'anno? Come si compila la dichiarazione dei redditi? Nella pratica, per rispondere a queste domande bisogna prima parlare del Modello 730, ovvero uno dei documenti più utilizzati ogni anno per inviare queste informazioni. L'Agenzia delle Entrate spiega brevemente cos'è questo documento:

"Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga."

Per chi non è esperto in materia, basta sapere che oltre ad essere obbligatorio, presentare la dichiarazione dei redditi garantisce diversi vantaggi, tra cui la possibilità di ricevere una somma di denaro aggiuntiva in busta paga una volta all'anno, se l'Agenzia delle Entrate conferma che esiste un credito sulle imposte.

Nel 2022 moltissime persone possono utilizzare il modello 730, che è un vero e proprio documento scaricabile anche in Pdf online, per fare la dichiarazione dei redditi.

Ma esiste anche una possibilità aggiuntiva che semplifica le cose: utilizzare il modello 730 già precompilato dall'Agenzia delle Entrate. Andiamo con ordine in questo articolo e vediamo cosa bisogna fare per inviare correttamente la dichiarazione dei redditi, e come funziona nel 2022 il modello 730.

Modello 730 e dichiarazione dei redditi

Il Modello 730 viene utilizzato principalmente da pensionati e lavoratori per dichiarare i guadagni ricevuti l'anno precedente. Questo vuol dire che se lavori come dipendente di una azienda, puoi utilizzarlo per inviare le informazioni sul lavoro che hai svolto nel 2021.

Questo perché la dichiarazione fa sempre riferimento all'anno precedente a quello in cui la si invia. Per il lavoro che svolgi nel 2022, dovrai aspettare il 2023 per fare la dichiarazione. Chi invece percepisce altre forme di reddito, come ad esempio i lavoratori autonomi, dovrà utilizzare un modello differente, ovvero il Modello Redditi.

Senza andare nel dettaglio, quando si può inviare il Modello 730 per i guadagni cumulati nel 2021? In base alle scadenze, hai tempo fino al 30 settembre 2022. Non ti preoccupare quindi se ancora non hai presentato la tua dichiarazione. Per farlo, potrai in ogni caso chiedere assistenza ad un centro CAF, o ad un intermediario come un commercialista.

Il modello 730 si utilizza quindi, per rispondere alla domanda iniziale, ogni volta che hai cumulato guadagni, in riferimento all'anno precedente, da un lavoro, oppure da una pensione. Tuttavia ci sono delle situazioni in cui non sei tenuto a presentare nessuna dichiarazione. Una di queste è quella dovuta al guadagno inferiore a 8.000 euro all'anno: sotto questa cifra non dovrai infatti presentare nulla.

In alternativa, se nel 2021 hai superato questa cifra, potrai usare proprio il Modello 730 per dichiarare al fisco tutti i dati sul tuo lavoro, e per non incorrere in sanzioni dovute alla mancata presentazione delle informazioni.

Dove trovare il Modello 730

Arrivati a questo punto, abbiamo visto che la dichiarazione dei redditi è obbligatoria per lavoratori e pensionati, che si riferisce all'anno appena trascorso, e che si utilizza il Modello 730 per inviarla all'Agenzia delle Entrate. Ma dove si può trovare questo documento? Come si compila?

Per rispondere alla prima domanda, il documento è gratuito ed è disponibile a tutti. Lo si può trovare facilmente online, anche sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, a questo link. Sul sito è possibile anche scaricare altri documenti importanti, come le istruzioni dettagliate su come compilare questo documento.

Il modello è facilmente editabile, e questo vuol dire che lo si può scaricare direttamente online e compilarlo anche al computer, senza necessariamente stamparlo. La compilazione può infatti avvenire anche da casa, tuttavia il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad un CAF o ad un intermediario abilitato che ti può supportare nella compilazione.

Scrivere correttamente tutti i campi indicati dal documento è un passaggio piuttosto importante, perché è necessario non fare errori o limitarli il più possibile. In caso di errori e di controlli fiscali infatti si possono anche rischiare multe e sanzioni di diverso tipo, che possono essere facilmente evitate.

Ma cosa contiene questo documento? Una volta scaricato, dovrai inserire tutte le informazioni sul lavoro che hai svolto nel 2021, i tuoi dati anagrafici e quelli di eventuali familiari che vivono con te e risultano a carico fiscale (ovvero per cui provvedi tu alle spese). Vediamo tra poco come compilare correttamente tutte le sezioni del Modello 730, evitando di incorrere in errori di vario genere.

Come compilare il Modello 730 nel 2022

Per la compilazione di questo documento è necessario seguire passo a passo le diverse sezioni di cui è composto: nella prima parte ti verranno chiesti dati di tipo anagrafico, come il tuo nome e il tuo cognome, l'indirizzo della tua residenza. Le stesse informazioni ti possono anche venire richieste se hai familiari a carico con cui vivi. successivamente vi è una parte dedicata ai redditi che percepisci da terreni o fabbricati.

In questo caso si tratta di aggiungere tutte le informazioni che riguardano i fabbricati o i terreni di cui sei proprietario e da cui ricevi una rendita di qualche tipo. In mancanza di questa rendita, puoi passare oltre. Successivamente si viene richiesto di inserire tutti i dati sul tuo lavoro.

In questa parte dovrai segnare, o il professionista che ti assiste andrà a segnare, tutte le informazioni sullo stipendio che hai ricevuto nel 2022. Va ricordato che in ogni caso questi campi chiedono numeri e cifre specifiche, per cui tutte le informazioni le puoi ricavare dalla Certificazione Unica inviata dal tuo datore di lavoro, e che non dovrai compilare tutto in autonomia: se ti senti incerto puoi sempre chiedere ad un centro CAF.

La parte successiva del documento è piuttosto interessante, perchè ti permette di inserire tutte le informazioni che riguardano le spese che hai sostenuto nel 2021: per molte di queste spese puoi ricevere uno sconto fiscale, tramite la tua dichiarazione dei redditi.

Questi campi quindi sono particolarmente importanti se hai sostenuto nel 2021 spese di tipo medico e sanitario, spese per ristrutturare o comprare casa, spese per pagare l'affitto, spese per i figli di diverso tipo, come ad esempio quelle per la scuola o l'asilo nido, spese veterinarie. In base a queste spese, che devono essere documentate, potrai ricevere in busta paga un credito di tipo fiscale.

Il Modello 730 si conclude con una parte dedicata proprio a questi crediti o debiti verso il fisco: non ti preoccupare perché per il calcolo esatto ci penserà il commercialista o il centro CAf a cui ti sei rivolto. Ora che hai idea di come è composto il Modello 730, vediamo cosa fare se ti trovi in alcuni casi specifici.

Modello 730 precompilato

Il Modello 730 precompilato è una alternativa molto comoda è semplice disponibile a tutti, rispetto alla compilazione del tradizionale documento. Per chi ha una buona dimestichezza con internet e il computer, viene messo a disposizione un formato già precompilato per la dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un documento che è già stato compilato proprio dall'Agenzia delle Entrate, che puoi visionare, confermare o eventualmente correggere. La novità è disponibile da oggi, 23 maggio 2022, per tutti coloro che preferiscono questa modalità più agile di invio.

Per poter utilizzare questa precompilata è necessario essere in possesso di una credenziale digitale per l'accesso al sito web dell'Agenzia delle Entrate, per arrivare alla propria area riservata. Si tratta dello SPID, che si può ottenere anche gratuitamente presso le Poste Italiane.

In questo documento potranno già essere presenti alcune informazioni come: i tuoi dati personali, i dati relativi al tuo lavoro e al tuo datore di lavoro, le informazioni sui guadagni del 2021, e su eventuali altri redditi. Tuttavia puoi sempre modificare queste informazioni andando a correggerle se errate o mancanti.

Nel caso in cui tu scegliessi di utilizzare questo metodo più veloce, hai un ulteriore vantaggio: non sarai soggetto a controlli periodici da parte dell'Agenzia delle Entrate su questa dichiarazione dei redditi. Al contrario, presentando il documento in modo tradizionale, sarai maggiormente soggetto a controlli da parte del fisco.

Delega al Modello 730

Una ulteriore possibilità, valida solamente a partire da quest'anno, è quella della delega fiscale: è possibile infatti chiedere ad un parente stretto, fino al quarto grado, di inviare questo documento per te tramite una delega apposita, come spiega Tg24.sky.it:

"Adesso chi non ha modo di accedere in prima persona a questi e altri servizi, disponibili nell'area riservata del sito dall'Agenzia delle Entrate, potrà delegare un familiare o una persona di fiducia."

La delega è pensata per tutte quelle persone che hanno difficoltà nell'accesso al nuovo strumento del modello precompilato tramite portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, per gli anziani e soggetti impossibilitati a utilizzare gli strumenti del web.

Per chiedere una delega di questo tipo puoi rivolgerti a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate sul territorio, oppure procedere telematicamente, oppure ancora inviando la documentazione tramite PEC. Nel caso di impossibilità fisica, un familiare che assiste il soggetto interessato può procedere anche alla richiesta della delega.

Lo stesso si può fare nel caso di genitori di figli minorenni, o di persone che assistono un familiare portatore di handicap. In tutti gli altri casi lo SPID rimane lo strumento di accesso principale per il portale online.